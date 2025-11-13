Свят

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Песков: Позицията на киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден

13 ноември 2025, 20:30
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Източник: AP/БТА

Г оворителят на Кремъл заяви днес, че Украйна ще трябва да преговаря с Русия "рано или късно" и че преговорната позиция на Киев става все по-лоша с всеки изминал ден, предаде "Ройтерс". 

Москва, чиито сили опитват да поемат контрола над град Покровск в Източна Украйна, обвини украински представители, че отказват да участват в мирните преговори. Киев казва, че условията на Москва за спиране на войната са неприемливи и са равносилни на това да принудят Украйна да се предаде. 

Кремъл: Няма основа за водене на мирни преговори с Украйна

Дмитрий Песков каза пред репортери днес, че Русия остава отворена към идеята за политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта и иска мир. 

При липсата на такава възможност обаче той заяви, че Русия ще продължава да се сражава, за да защитава сигурността си с цел да има предимство при евентуални преговори. 

Украйна: Готови сме за преговори, но не и за ултиматуми

"Украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще трябва да преговаря, но от много по-лоша позиция. Позицията на киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден", заяви Песков.

Източник: БТА, Анелия Пенкова    
Русия Украйна Преговори




