Свят

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Лицензът важи до февруари

14 ноември 2025, 16:16
Специален британски лиценз за българския „Лукойл“
Източник: БГНЕС

В еликобритания издаде специален лиценз, който позволява на британските дружества да продължат да работят с две български дъщерни компании на санкционираната руска петролна компания „Лукойл“, предаде „Ройтерс“.  

Общият лиценз позволява на фирми и банки да извършват трансакции с „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, както и с техните дъщерни компании, до февруари.

Георгиев: "Лукойл" у нас отговаря на критериите за санкции на САЩ

В средата на миналия месец британските власти обявиха санкции срещу най-големите руски производители на петрол, включително „Лукойл“ и „Роснефт“, заради ролята им във финансирането на инвазията на Москва в Украйна. 

Лицензът, издаден днес от британската Служба за прилагане на финансови санкции, позволява плащания и икономически ресурси да се прехвърлят към и от българските дружества по съществуващи или нови договори.

ЕК в контакт с България за въздействието от продажбата на "Лукойл"

През октомври Великобритания издаде специален лиценз, позволяващ на бизнеса да работи с две германски дъщерни дружества на санкционираната „Роснефт“, тъй като те са под германски държавен контрол. Подобен лиценз издадоха и САЩ. 

Източник: БТА, Бойчо Попов    
Великобритания България Лукойл
Последвайте ни
КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

Subaru преосмисля стратегията си за е-коли на стойност $10 млрд.

carmarket.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 19 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 21 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 18 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 20 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 1 час

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Снимката е илюстративна

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Свят Преди 2 часа

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

България Преди 2 часа

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт, бяха обнародвани

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 2 часа

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 2 часа

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 3 часа

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Свят Преди 3 часа

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 3 часа

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>Пустинно чудовище на четири гуми: Dacia за &bdquo;Дакар&ldquo; развълнува София&nbsp;</p>

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Технологии Преди 3 часа

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 3 часа

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Лейди Гага със смразяващо признание: Имам късмет, че съм жива

Edna.bg

България с четирима гимнастици на Световното за младежи и девойки

Gong.bg

Наследството на Симеоне и как Джулиано носи тежестта на фамилията

Gong.bg

България получи от Великобритания отсрочка от санкциите за дружествата на "Лукойл"

Nova.bg

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg