СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

С офийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство срещу бивш заместник кмет на Столична община и още трима обвиняеми.

На съд за общо осем престъпления са предадени Никола Барбутов, бизнесменът Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, зам.-кмет на район „Люлин“.

На Никола Барбутов - заместник кмет на Столична община (СО) от ноември 2023 г. до юни 2025 г., на Петър Рафаилов и Соня Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп, за това, че на 17.06.2025 г., в София, обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от района, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Петър Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в София, с две деяния, в което първият е участвал като извършител, а вторият като помагач.

Като заместник кмет Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурин - кмет на район „Младост“ и Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

В това Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район "„Младост“ и осъществил среща със заместник кметове на район „Люлин“, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община.

Рафаилов е с обвинение и за подкуп, а именно за това, че на 05.06.2025 г., в София, предложил парична сума, равняваща се на 6 % (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район „Младост“, за да определи посочена фирма за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - през месец февруари 2025 г. в София, като заместник кмет на район „Люлин“, предложила 2500 лева на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, за това, че на 25.11.2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.