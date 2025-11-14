България

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп

14 ноември 2025, 16:22
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима
Източник: Георги Димитров/Vesti.bg

С офийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в Софийски градски съд (СГС) по досъдебно производство срещу бивш заместник кмет на Столична община и още трима обвиняеми.

На съд за общо осем престъпления са предадени Никола Барбутов, бизнесменът Петър Рафаилов, Соня Клисурска и Росица Пандова, зам.-кмет на район „Люлин“.

На Никола Барбутов - заместник кмет на Столична община (СО) от ноември 2023 г. до юни 2025 г., на Петър Рафаилов и Соня Клисурска е повдигнато обвинение за това, че в периода от февруари 2025 г. до 24.06.2025 г. в София са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел и с цел да вършат съгласувано престъпления по служба и подкупи.

Съдът гледа мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов

Никола Барбутов е предаден на съд и за подкуп, за това, че на 17.06.2025 г., в София, обещал на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, парична сума, равняваща се на 6% от стойността на обществени поръчки, които ще бъдат обявени занапред от района, за да назначава за членове на комисиите по Закона за обществените поръчки експерти, приближени на Барбутов, при провеждане на бъдещи процедури и да обявява фирми, които ще бъдат конкретно посочвани от Барбутов за изпълнители на обществените поръчки.

Барбутов и Петър Рафаилов са обвинени в престъпление по служба, извършено в периода от месец февруари 2025 г. до 17.06.2025 г. в София, с две деяния, в което първият е участвал като извършител, а вторият като помагач.

Като заместник кмет Барбутов превишил властта си, произтичаща от Закона за местното самоуправление и местната администрация, от длъжностната му характеристика на заместник кмет и заповед на кмета на Столична община относно организацията и провеждането на обществени поръчки, като провел разговори с Ивайло Кукурин - кмет на район „Младост“ и Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, в които им обяснил, че обществените поръчки в двата столични района трябва да се подготвят от негови доверени експерти, така че да бъдат печелени от приближени до него фирми.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов

В това Барбутов е бил улеснен от Рафаилов, който, за да придаде достоверност на заявеното от заместник кмета на СО, присъствал на срещата му с кмета на район "„Младост“ и осъществил среща със заместник кметове на район „Люлин“, представил се като един от „доверените“ експерти и разяснил процеса, по който ще бъдат провеждани обществените поръчки. Целта била приближените на Барбутов фирми да бъдат обявявани за изпълнители по обществените поръчки и с тях да бъдат сключвани договори по Закона за обществените поръчки. Като последица от това е било възможно да се разходват непрозрачно публични средства, да се създадат условия за нарушаване на конкуренцията в държавата, да се разколебае авторитета и доверието на гражданите в Столична община.  

Рафаилов е с обвинение и за подкуп, а именно за това, че на 05.06.2025 г., в София, предложил парична сума, равняваща се на 6 % (близо 300 хил. лв.) от прогнозната стойност (близо 5 млн. лв. без ДДС) на провеждаща се открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет разширение на детска градина с възложител кмета на район „Младост“, за да определи посочена фирма за изпълнител на обявената обществена поръчка.

Обвинена в подкуп е и Росица Пандова - през месец февруари 2025 г. в София, като заместник кмет на район „Люлин“, предложила 2500 лева на Георги Тодоров - кмет на район „Люлин“, за това, че на 25.11.2024 г. е сключил договор за изпълнение на обществена поръчка чрез директно възлагане - за ремонт и реконструкция на двора на столично училище, в размер на 49 500 лева без ДДС или 59 400 лева с ДДС.

Четирима с обвинения за корупционния скандал в ПП

Разследването по досъдебното производство е извършено от Комисия за противодействие на корупцията под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.

Източник: Prb.bg    
Софийска градска прокуратура Никола Барбутов Обвинителен акт
Последвайте ни
КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 19 часа
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 21 часа
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 19 часа
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 20 часа

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 1 час

<p>Нов риск, банки в България спират плащания заради казуса с &quot;Лукойл&quot;</p>

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"

България Преди 1 час

Георгиев: Това налага адекватни, бързи и спешни мерки, които ние предприехме в първия възможен момент

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Снимката е илюстративна

Трагедия в Гърция: Млад мъж погълна цял бургер, в критично състояние е

Свят Преди 3 часа

Мъжът, чието име не се съобщава, е приет в интензивното отделение на болницата „Г. Генниматас“ в Коротпи, Гърция, на 13 ноември

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

България Преди 3 часа

До процедурата се стигна, след като измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт, бяха обнародвани

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

Какво се знае за големия корупционен скандал, който разтърсва Украйна

България Преди 3 часа

Ето какво се знае за тази история, която касае отклоняване на големи суми пари в енергийния сектор

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи

Любопитно Преди 3 часа

Проектът е финансиран по програмата Vivacom Регионален грант

Земетресение разтърси остров Крит

Земетресение разтърси остров Крит

Свят Преди 3 часа

Епицентърът на земетресението е бил на 103 км източно-югоизточно от Ираклион

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Честит рожден ден,Чарлз! Кралят навърши 77 с нов портрет (СНИМКА)

Любопитно Преди 3 часа

Монархът празнува днес в Уелс, в компанията на кралица Камила, а почитта към него се излива от цяла Великобритания

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Тръмп носи "наказателна отговорност" за ударите на Израел срещу Иран

Свят Преди 3 часа

Абас Арагчи призова ООН да наложи „подходящи мерки“ срещу Съединените щати

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"

България Преди 3 часа

Трафикът се регулира от „Пътна полиция“

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Зеленски показа видео от изстрелването на „Дълъг Нептун“ – и обеща още

Свят Преди 3 часа

В няколко думи към видеото украинският президент обеща „още“, без да уточнява конкретни цели

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Момчето-омар - как циркова звезда се превърна в хладнокръвен убиец

Любопитно Преди 3 часа

Грейди Стайлс Джуниър, щял да даде на семейството мрачна репутация, когато се превърнал в системен насилник и убиец

<p>Пустинно чудовище на четири гуми: Dacia за &bdquo;Дакар&ldquo; развълнува София&nbsp;</p>

Уникален Dacia Sandriders прототип за "Дакар" развълнува София

Технологии Преди 3 часа

Петкратният победител в пустинната надпревара, Себастиен Льоб и още два екипа ще гонят първа победа за Dacia в прословутия маратон, а автомобилът е в столицата

<p>КНСБ: Ето кои храни са поскъпнали през октомври</p>

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

България Преди 3 часа

Наблюденията на експертите от синдиката сочат още, че през юни кошницата е струвала 111.04 лв., а до октомври е поскъпнала до 111.90 лв.

<p>Мъж преби служител на &quot;Градска мобилност&quot; заради скоба</p>

Мъж преби служител на "Градска мобилност" заради скоба в Монтана

България Преди 4 часа

Извършителят е установен и задържан

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките обичат да играят с кашони?

dogsandcats.bg

Какво може да яде куче на 40 дни

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние в България

sinoptik.bg
1

Обмислят евакуация в Иран заради сушата

sinoptik.bg

Връщане в миналото: Бившите партньори идват с ретроградния Меркурий!

Edna.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Заслужено наказание или несправедливост е червеният картон за Роналдо?

Gong.bg

България с четирима гимнастици на Световното за младежи и девойки

Gong.bg

България получи от Великобритания отсрочка от санкциите за дружествата на "Лукойл"

Nova.bg

Предлагат Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"

Nova.bg