САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

В петък Съединените щати издадоха общ лиценз, разрешаващ транзакции, включващи основните дружества на руската компания "Лукойл" в България.
Това съобщава "Ройтерс", цитирайки Министерството на финансите на САЩ.
Лицензът ще важи до 29 април 2026 г. Той предвижда изключване от санкциите срещу руската "Лукойл" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД; "Лукойл България" ЕООД; "Лукойл Авиейшън България" ЕООД; "Лукойл България Бункер" ЕООД и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените дружества притежават пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече дялово участие.
Този общ лиценз не разрешава никакви транзакции с останалите санкционирани руски компании.
Министерството на финансите на САЩ обяви и лиценз, включващ петролни услуги и други транзакции, свързани с "Каспийския тръбопроводен консорциум".
Друг лиценз също така разрешава на компании да преговарят с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руското дружество.