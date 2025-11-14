САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

В петък Съединените щати издадоха общ лиценз, разрешаващ транзакции, включващи основните дружества на руската компания "Лукойл" в България.

Това съобщава "Ройтерс", цитирайки Министерството на финансите на САЩ.

Лицензът ще важи до 29 април 2026 г. Той предвижда изключване от санкциите срещу руската "Лукойл" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД; "Лукойл България" ЕООД; "Лукойл Авиейшън България" ЕООД; "Лукойл България Бункер" ЕООД и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените дружества притежават пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече дялово участие.

Този общ лиценз не разрешава никакви транзакции с останалите санкционирани руски компании.

Министерството на финансите на САЩ обяви и лиценз, включващ петролни услуги и други транзакции, свързани с "Каспийския тръбопроводен консорциум".

Друг лиценз също така разрешава на компании да преговарят с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руското дружество.