България

САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

Лицензът ще важи до 29 април 2026 г.

14 ноември 2025, 21:50
Затварят временно дома за стари хора в Помориe

Затварят временно дома за стари хора в Помориe
България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ
Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан
СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима

СГП предаде на съд Никола Барбутов и още трима
Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с

Нов риск, банки в България предупредиха: спират плащания заради казуса с "Лукойл"
Назначиха Румен Спецов за особен управител на

Назначиха Румен Спецов за особен управител на "Лукойл"
Километрично задръстване блокира АМ

Километрично задръстване блокира АМ "Тракия"
От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

От юни до октомври: Малката потребителска кошница поскъпна до 111.90 лв.

В петък Съединените щати издадоха общ лиценз, разрешаващ транзакции, включващи основните дружества на руската компания "Лукойл" в България.

Това съобщава "Ройтерс", цитирайки Министерството на финансите на САЩ.

Лицензът ще важи до 29 април 2026 г. Той предвижда изключване от санкциите срещу руската "Лукойл" на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД; "Лукойл България" ЕООД; "Лукойл Авиейшън България" ЕООД; "Лукойл България Бункер" ЕООД и всяко юридическо лице, в което едно или повече от горепосочените дружества притежават пряко или косвено, индивидуално или съвкупно, 50 процента или повече дялово участие.

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Този общ лиценз не разрешава никакви транзакции с останалите санкционирани руски компании.

Министерството на финансите на САЩ обяви и лиценз, включващ петролни услуги и други транзакции, свързани с "Каспийския тръбопроводен консорциум".

Друг лиценз също така разрешава на компании да преговарят с "Лукойл" за закупуване на чуждестранните активи на руското дружество.

Източник: Reuters, Treasury.gov    
Лукойл САЩ България
Последвайте ни
САЩ изключиха България от санкциите срещу

САЩ изключиха България от санкциите срещу "Лукойл"

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

Автобус се вряза в хора в центъра на Стокхолм

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Полицията в Париж простреля мъж на гара, въоръжен с нож

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

Stop Loss в човешкия капитал: Защо Employer Branding-а е задължителният KPI на CEO-то

biss.bg
Опасности от намален апетит при котки

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg
Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.
Ексклузивно

Планират държавен дълг от 49 млрд. евро през 2028 г.

Преди 1 ден
Украйна атакува Русия с крилати ракети
Ексклузивно

Украйна атакува Русия с крилати ракети

Преди 1 ден
Американски гигант иска да купи активите на
Ексклузивно

Американски гигант иска да купи активите на "Лукойл"

Преди 1 ден
Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия
Ексклузивно

Кремъл: Украйна ще трябва да преговаря с Русия

Преди 1 ден

Виц на деня

- Как се взимат решенията вкъщи? - Когато с жената сте на различно мнение, решението го взима тя, а когато сте на едно мнение -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Русия: Севернокорейците чистят мини край Курск

Свят Преди 1 час

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

ЕС подготвя нови санкции срещу Русия

Свят Преди 1 час

Кая Калас: Войните се губят от тези, на които първи им свършват парите или войниците

Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”

Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”

Любопитно Преди 3 часа

Сапунджиева търси път към останалите в племето на Феномените

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

Двама митничари са задържани на ГКПП "Калотина"

България Преди 4 часа

В момента на място тече акция на ГДБОП

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Криза на върха в Украйна, Зеленски уволни двама министри

Свят Преди 5 часа

Причината е свързано с обществения ядрен оператор "Енергоатом" разследване за корупция

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

Задържаха 18-годишен за пожар в центъра на София

България Преди 5 часа

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

"Лукойл": Преговаряме с потенциални купувачи

Свят Преди 5 часа

Компанията се стреми да осигури непрекъсната работа на активите по време на тяхната продажба

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Излезе изтрита сцена с импровизираната целувка между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони от "Никога повече"

Любопитно Преди 6 часа

Адвокатите на Балдони твърдят в документи, че 38-годишната звезда от „Клюкарката“ е добавила сцената към сценария

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Специален британски лиценз за българския „Лукойл“

Свят Преди 6 часа

Лицензът важи до февруари

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Жената, която предвиди убийството на Кенеди — историята на Джийн Диксън

Любопитно Преди 6 часа

Истинската история на медиумката, чиито предсказания стигнаха до президентите на САЩ

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

КЗП се самосезира за цените на паркирането в София

България Преди 7 часа

КЗП обръща внимание, че Законът за въвеждане на еврото предвижда сериозни санкции

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Как домът ни може да ни разболее: 4 неща вкъщи, които са вредни

Любопитно Преди 7 часа

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Актьорът Алекс Иванов от "Братя" се сгоди на сцената (СНИМКА)

Любопитно Преди 7 часа

Брегова охрана на САЩ

Руски шпионски кораб, засечен от бреговата охрана на САЩ, във водите край Оаху

Свят Преди 7 часа

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Русия обяви превземането на 2 селища в Източна Украйна

Свят Преди 8 часа

Министерството на отбраната на Руската федерация каза, че през последната седмица са били превзети общо осем селища в Украйна

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Влак блъсна 27-годишен мъж в Германия, взирал се в телефона си

Свят Преди 8 часа

Инцидентът е станал вчера на жп гарата в Лайхлинген

Всичко от днес

От мрежата

Котешката опашка – какво можем да научим от позицията й

dogsandcats.bg

Можем ли да даваме на кучето си портокали

dogsandcats.bg
1

Предстоят слънчеви дни с гъсти мъгли

sinoptik.bg
1

На стаж при планинските спасители

sinoptik.bg

Връщане в миналото: Бившите партньори идват с ретроградния Меркурий!

Edna.bg

Ейми Шумър проговори за отслабването си

Edna.bg

Стрелба по иконата на популярен филм: Треньор се бори за живота си

Gong.bg

От Свиленград отишли на Левски - ЦСКА и пропуснали мача си

Gong.bg

САЩ направиха изключение за България от санкциите срещу "Лукойл"

Nova.bg

Георги Георгиев: България постигна своята цел с изключението ѝ от санкциите срещу "Лукойл"

Nova.bg