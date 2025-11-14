България иска разсрочване на плащанията за F-16 от САЩ

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

Б ългария ще поиска от Съединените щати разсрочване на плащанията по втория договор за изтребителите F-16, Block 70. Това заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов пред ресорната парламентарна комисия. По думите му се касае за предвидено за следващата година плащане в размер на 361 милиона евро, предава NOVA.

Сега, според плановете на ведомството, този разход ще бъде изместен за 2028 година. Запрянов уточни, че чрез разсрочване на плащанията ще се компенсира недостигът по някои вече сключени договори и ще се осигурят необходимите разходи по инструмента „мерки за сигурността на Европа“.

Министър Запрянов за F-16: До няколко месеца България ще има два нови изтребителя

Планирано е изтребителите F-16 Block 70 да постигнат оперативна готовност през 2028 година, каза министърът на отбраната.

"Ако искаме да имаме национални средства за охрана на въздушното пространство, ще трябва да поддържаме изтребителите МиГ-29", поясни Запрянов. Министърът допълни, че не е реалистично да се говори за постигане на готовност през 2026 г.

"Ако има първоначална оперативна готовност и ако може и с F-16 да се носи по някакъв начин бойно дежурство, това ще го реши командира на Военновъздушните сили", каза Запрянов.

"Надяваме се последните два самолета F-16 по договора от 2019 г. да пристигнат през декември", подчерта Атанас Запрянов.

"Вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а ние разчитаме на тях. Когато не се мисли перспективно, задържането на МиГ-29 толкова дълго и забавянето на сключването на договор за натовски самолет – това е резултатът", коментира министърът.

Прогнозните разходи за експлоатация на самолетите МиГ-29 и Су-25 през 2026 г. са общо малко над 114 млн. лв., съобщи преди дни Атанас Запрянов.

България вече получи шест изтребителя F-16 по договора, подписан през 2019 г. След изпълнението и на втория договор ВВС ще разполагат с една ескадрила от 16 самолета.

България ще получи осем изтребителя F-16 Block 70, ето кога

"Всички проекти по инструмента „Мерки за сигурността на Европа (SAFE)" трябва да бъдат изпълнени до 31 декември 2030 г.", каза днес Запрянов. В края на юли Министерският съвет одобри заявлението за интерес със списък с приоритетни за България инвестиционни проекти.

Националният план като проект е готов, каза Атанас Запрянов. Придобиването на до два самолета "Спартан" зависи от това дали ще има финансов ресурс за тях, когато стане известна окончателната цена на доставката на боеприпасите по 155 мм гаубици.

В началото на септември Европейската комисия одобри предварителното разпределение на 150 милиарда евро финансова помощ за повишаване на отбранителната готовност в ЕС. За България програмата предвижда бюджет от близо 3,27 млрд. евро.

Военният министър допълни, че се работи по подписването на меморандуми с Белгия и Нидерландия за седемте кораба, които двете държави ще подарят на България. Първият кораб трябва да получим следващата година, каза Запрянов.

Атанас Запрянов каза още, че се подготвят съкращения на цивилни служители в Министерството на отбраната, защото броят им е доста висок.