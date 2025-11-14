България

Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

Заедно с него в ареста като съпричастни към случая са още един мъж и една жена

14 ноември 2025, 17:00
П олицията разследва отвличането на 21-годишна жена от Симеоновград пред хотел в Свиленград. Случаят е от вчера, а като основен заподозрян е арестуван мъж от Свиленград, с прякор Шрек. Заедно с него в ареста като съпричастни към случая са още един мъж и една жена, съобщава БНР.

Отвлякоха 21-годишна от дома ѝ в Разград

По първоначална информация момичето преди време е имало връзка с един от задържаните, която е приключила. 21-годишната жертва е причакана пред хотел в Свиленград и е качена в автомобил, след което е отведена и държана в село Мустрак.

Арестуваха трима за отвличане на жена

Подробности за криминалния случай се очаква да дадат на брифинг от полицията и прокуратурата. 

Отвличане Свиленград Полиция Задържани 21-годишна жена Шрек Криминален случай Бивша връзка Хотел Мустрак
