Трима отвлякоха млада жена в Свиленград, мъж с прякор Шрек е задържан

Бойко Борисов се надява още днес България да получи дерогация за "Лукойл"

Обвиняемите за жестокост към животни от Перник твърдят, че били "принудени" да извършат престъпленията

П олицията разследва отвличането на 21-годишна жена от Симеоновград пред хотел в Свиленград. Случаят е от вчера, а като основен заподозрян е арестуван мъж от Свиленград, с прякор Шрек. Заедно с него в ареста като съпричастни към случая са още един мъж и една жена, съобщава БНР .

Отвлякоха 21-годишна от дома ѝ в Разград

По първоначална информация момичето преди време е имало връзка с един от задържаните, която е приключила. 21-годишната жертва е причакана пред хотел в Свиленград и е качена в автомобил, след което е отведена и държана в село Мустрак.

Арестуваха трима за отвличане на жена

Подробности за криминалния случай се очаква да дадат на брифинг от полицията и прокуратурата.