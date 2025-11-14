Любопитно

Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”

Сапунджиева търси път към останалите в племето на Феномените

14 ноември 2025, 19:44
Ивайло и Калин се срещат на Арената за братски дуел в “Игри на волята”
Е динакът Ивайло и приключенецът Калин ще се изправят един срещу друг в решаващ дуел за оцеляване в екстремното риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След като планът на двамата съюзници за обръщане на играта в племето на Безименните не проработи, днес те ще определят своето бъдеще в надпреварата със зрелищна битка на Арената.

Извън бойното поле драматичните моменти също ще продължат. Въпреки запазването на отбора и победите тази седмица, в Резиденцията разделението при Феномените ще се задълбочи. Борбената Сапунджиева, превърнала се в аутсайдер на племето, ще опита да намери изход от предизвикателната изолация.

Кой ще надделее в битката за спасение, не пропускайте да разберете в премиерния епизод на “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята
