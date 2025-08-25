България

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце

25 август 2025, 14:04
Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско
Източник: iStock photos/Getty images

О гнище на болестта "шарка по овцете и козите" е установено в свиленградското село Левка. По този повод Областната епизоотична комисия се събра на извънредно заседание, съобщи за БТА областният управител на Хасково Стефка Здравкова.

Установиха първичното огнище на шарка по дребните преживни животни

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце. Всички те ще бъдат умъртвени по хуманен начин. Определена е трикилометрова защитна зона, както и 10-километрова предпазна зона около огнището.

Извънредна проверка на БАБХ и МВР в Пловдивско заради шарката по животните

С това огнищата на тази ветеринарна болест в област Хасково вече стават осем-девет. Последното регистрирано бе на 4 август също в Свиленградско - във ферма със 144 животни в село Чернодъб. На заседание на Областната епизоотична комисия на 8 август директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково д-р Георги Илиев предупреди за влошена епизоотична обстановка в страната. 

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
