Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара

25 август 2025, 13:19
Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Зеленски благодари на Тръмп за

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Европейският финансов регулатор е

Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна

К атарската телевизия Ал Джазира обяви, че при израелския удар по болница "Насер" в Газа е загинал най-малко един неин журналист, фоторепортерът и оператор Мохамед Салама. По данни на службата за гражданска защита на палестинския анклав загиналите са най-малко 15, от които четирима са журналисти, а един - член на службата, предаде Франс прес.

(Във видеото: Бъчварова: Целта на Израел е да установи контрол върху цялата територия на Газа)

Асошиейтед прес съобщава, че сред загиналите е и Мариам Дакка, работила за агенцията на свободна практика. 33-годишната журналистка е била в болницата за репортаж, целящ да покаже как докторите в нея се опитват да спасят деца без предишни здравни проблеми, които са напът да умрат от глад.

Ройтерс съобщава, че сред загиналите е и неговият оператор Хусам ал Масри. Фотографът Хатем Халед, също работещ за британската агенция, е сред ранените.

Общо 192 журналисти загинаха от началото на конфликта в Газа, отбелязва АП, като цитира Комитета за защита на журналистите. До момента във войната между Русия и Украйна са загинали 18 служители на медиите.

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Газа Израел Журналисти Болница Насер Ал Джазира Война Палестина Загинали Медии Удар
Транспортират в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

След скок в морето в Приморско: Мъж си удари главата и изпадна в безсъзнание

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 4 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 7 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 4 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 7 часа

Vivacom посреща новата учебна година с атрактивна оферта за ученицит

Любопитно Преди 6 минути

С детския смарт часовник Vivacom Kids Watch родителите могат да бъдат сигурни, че винаги ще имат връзка с детето си

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

България Преди 9 минути

НТУ препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

България Преди 26 минути

Пламъците са обхванали сухи треви и храсти

<p>Популярна авиокомпания променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса</p>

Southwest променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса - какво трябва да знаете

Свят Преди 29 минути

Това е значителна промяна на популярната политика, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират две места на цената на едно

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Свят Преди 1 час

"Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта"

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

България Преди 1 час

Инцидентът се е случил на 24 август

Разтърсващи изповеди и нови атрактивни участници в „Диви и красиви“

Свят Преди 1 час

Какви съкровени тайни и любовни разочарования крият мъжете и жените

Родилка почина в болница в Русе

България Преди 1 час

Роднините ѝ търсят истината за случилото се

Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

Свят Преди 1 час

По данни на полицейски източници, Мингус я е ударил в крака, причинил зачервяване, след което я е душил и съборил на земята

Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

България Преди 2 часа

Мащабната акция се финансира изцяло от общината

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

България Преди 2 часа

Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР, заяви президентът

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Свят Преди 2 часа

Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в събота, пострадалият е с дълбока рана на ръката

<p>Семейната тайна на Хелън Мирън: Защо баща ѝ сменя фамилното име</p>

Хелън Мирън за смяната на името ѝ : „Един ден бях Миронов, на следващия – Мирън“

Любопитно Преди 2 часа

Бащата на емблематичната актриса променя руската фамилия на семейството, за да се впишат по-добре във Великобритания

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

България Преди 2 часа

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин

<p>Звездите избраха: топ 3 града за всяка зодия</p>

Любопитно Преди 2 часа

Както астрологията може да посочи нашите сексуални предпочитания, вкусовете ни за сладолед или любимите ни балади, така може да ни даде информация и за градовете, които отговарят на духа на нашия зодиакален знак

