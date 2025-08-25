Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

Ж ена на 63 години е починала на място, след като колата и излязла от пътното платно и се преобърнала, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът се е случил на 24 август, около 12:30 часа, в землището на село Георги Дамяново, община Георги Дамяново в област Монтана. Жената се е движила в посока от селото към Гаврил Геново, когато на прав участък изгубила контрол над автомобила. Колата е излязла от пътното платно и се е преобърнала. В автомобила не е имало други пътници, няма друго моторно превозно средство, участник в пътнотранспортното произшествие, посочват от полицията.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава в Районно управление-Монтана.