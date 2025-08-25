България

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

Инцидентът се е случил на 24 август

25 август 2025, 12:52
Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място
Източник: БТА

Ж ена на 63 години е починала на място, след като колата и излязла от пътното платно и се преобърнала, съобщават от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Инцидентът се е случил на 24 август, около 12:30 часа, в землището на село Георги Дамяново, община Георги Дамяново в област Монтана. Жената се е движила в посока от селото към Гаврил Геново, когато на прав участък изгубила контрол над автомобила. Колата е излязла от пътното платно и се е преобърнала. В автомобила не е имало други пътници, няма друго моторно превозно средство, участник в пътнотранспортното произшествие, посочват от полицията.

На местопроизшествието е извършен оглед и е образувано досъдебно производство. Работата по случая продължава в Районно управление-Монтана.

Източник: Кореспондент на БТА в Монтана Милена Островска    
Транспортират в „Пирогов" детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Транспортират в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

След скок в морето в Приморско: Мъж си удари главата и изпадна в безсъзнание

След скок в морето в Приморско: Мъж си удари главата и изпадна в безсъзнание

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив"

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

В цели сектори се освобождават работници

В цели сектори се освобождават работници

Kъде се крие тайната на кучешката лоялност

Kъде се крие тайната на кучешката лоялност

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 4 часа
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 7 часа
„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 4 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 7 часа

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

България Преди 8 минути

НТУ препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

България Преди 17 минути

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

<p>Популярна авиокомпания променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса</p>

Southwest променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса - какво трябва да знаете

Свят Преди 28 минути

Това е значителна промяна на популярната политика, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират две места на цената на едно

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Свят Преди 1 час

"Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта"

<p>Снуп Дог&nbsp;се страхува да води внука си на кино</p>

Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Свят Преди 1 час

Забележките на Снуп Дог отразяват по-широк културен разрив относно представянето на LGBTQ+ персонажи в медии, насочени към деца

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Свят Преди 1 час

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара

Родилка почина в болница в Русе

Родилка почина в болница в Русе

България Преди 1 час

Роднините ѝ търсят истината за случилото се

Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

Свят Преди 1 час

По данни на полицейски източници, Мингус я е ударил в крака, причинил зачервяване, след което я е душил и съборил на земята

Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

Събарят над 100 незаконни постройки в Стара Загора

България Преди 2 часа

Мащабната акция се финансира изцяло от общината

<p>Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек</p>

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Свят Преди 2 часа

Паразитните мухи изяждат живи говеда и други топлокръвни животни, като огнище на заразата започва в Централна Америка

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

България Преди 2 часа

Тази седмица ще подпиша указ за назначение на главен секретар на МВР, заяви президентът

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Свят Преди 2 часа

Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

България Преди 2 часа

Инцидентът е станал в събота, пострадалият е с дълбока рана на ръката

<p>Зеленски благодари на Тръмп за &quot;милите думи&quot;</p>

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи" по случай Деня на независимостта на Украйна

Свят Преди 2 часа

Вашингтон продължава усилията си да посредничи за сключването на сделка за прекратяване на войната в Украйна

<p>Семейната тайна на Хелън Мирън: Защо баща ѝ сменя фамилното име</p>

Хелън Мирън за смяната на името ѝ : „Един ден бях Миронов, на следващия – Мирън“

Любопитно Преди 2 часа

Бащата на емблематичната актриса променя руската фамилия на семейството, за да се впишат по-добре във Великобритания

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

България Преди 2 часа

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Мега секси: Как кучетата подготвиха Малума за бащинството

Edna.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Арсенал надцаква Тотнъм за втори път - отмъква нова цел на "шпорите"

Gong.bg

Нов случай на расистки обиди срещу футболист - този път в Италия

Gong.bg

21-годишна родилка почина в болница в Русе

Nova.bg

Катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево, единият шофьор - с 2,24 промила

Nova.bg