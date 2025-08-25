Свят

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

В следващия кръг четирикратният шампион в Ню Йорк ще срещне американеца Закъри Свайда

25 август 2025, 15:52
Н овак Джокович преодоля трудности в първия си мач на US Open и победи американския тийнейджър Лърнър Тиен с 6-1, 7-6(3), 6-2, поставяйки началото на новия си поход към рекордна 25-а титла от Големия шлем.

38-годишният сърбин, който не е печелил титла от Шлема от две години, изигра първия си мач на сингъл след полуфинала на "Уимбълдън". Облечен в елегантен черен екип, Джокович показа характер, въпреки физически проблеми по време на срещата, и записа 80-а победа на корт "Артър Аш".

Успехът му донесе и нов рекорд. Той стана първият тенисист в професионалната ера (от 1968 г. насам), спечелил 75 поредни двубоя от първия кръг на турнирите от Големия шлем, като 55 от тях са в три сета.

"Мачът беше странен, първият сет приключи за 20 минути, а вторият продължи час и 20. Беше важно да запазя спокойствие и да спечеля тайбрека. След това започнах да се чувствам по-добре", коментира Джокович, който имаше видими затруднения в средата на мача.

19-годишният Тиен имаше своите шансове във втория сет, но рухна в тайбрека и не успя да застраши сериозно съперника си. В третия сет Джокович получи медицинска помощ заради пришка на десния крак, но след това доминира от основната линия и проби за 3-1, за да затвори мача без колебания.

"Добре е, че имам два дни почивка. Не е контузия, но ми беше трудно да издържам дълги разигравания и да се възстановявам след тях", добави сърбинът, цитиран от Al Jazeera.

В следващия кръг четирикратният шампион в Ню Йорк ще срещне американеца Закъри Свайда.

Източник: Al Jazeera    
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

