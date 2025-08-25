Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

З а първи път в Съединените щати е регистриран случай на паразита screwworm (муха от Новия свят), който изяжда плът при човек.

(Във видеото: Кои са заболяванията, причинени от паразити, пренасяни от насекоми)

Тези паразитни мухи изяждат живи говеда и други топлокръвни животни, като огнището на заразата започва в Централна Америка и южно Мексико в края на миналата година.

Без лечение инфекцията е смъртоносна.

Случаят в САЩ е идентифициран при човек от Мериленд, който е пътувал от Гватемала.

Бет Томпсън, щатският ветеринар на Южна Дакота, каза пред Ройтерс в неделя, че е била уведомена за случая през последната седмица.

Официален представител на щата Мериленд също потвърди случая.

Лицето е било лекувано и са предприети мерки за предотвратяване на разпространението на паразита, съобщава Ройтерс.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Департаментът по здравеопазване на Мериленд не са отговорили веднага на исканията за коментар.

Какво е screwworm?

Женската муха screwworm снася яйца в раните на топлокръвни животни, а след излюпването им стотици ларви използват острите си усти, за да се пробиват през жива плът.

Това може да бъде опустошително за говеда и диви животни, като е известно, че инфектира и хора.

Лечението е тежко и изисква отстраняване на стотици ларви и старателно дезинфекциране на раните. Инфекцията е преодолима, ако се лекува достатъчно рано, предава Sky News .

Потвърденият случай вероятно ще разклати пазара на говеждо месо и пазарите за добитък, които вече отчитат рекордни цени заради ограничените доставки.

САЩ обикновено внасят над един милион говеда от Мексико всяка година за преработка в говеждо месо. Огнището на screwworm може да струва на Тексас, най-големият щат производител на говеда, 1,8 милиарда долара за загуби на добитък, разходи за труд и лекарства.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е поставило капани и е изпратило служители по границата, но е критикувано от някои производители на добитък и пазарни анализатори заради бавното действие.

Какво е съоръжение за стерилни мухи?

Случаят се появява само седмица след като министърът на земеделието на САЩ, Брук Ролинс, пътува до Тексас, за да обяви планове за изграждане на съоръжение за стерилни мухи в опит да се бори с вредителя. Ролинс многократно е обещавала да държи screwworm извън страната.

Съоръжението за стерилни мухи произвежда голям брой мъжки мухи и ги стерилизира. След това тези мъжки се освобождават, за да се чифтосват с диви женски мухи, което постепенно намалява дивата популация. Този метод е унищожил screwworm в САЩ през 60-те години на миналия век.

Мексико също е предприело усилия да ограничи разпространението на вредителя, който може да убие добитък за няколко седмици, ако не бъде лекуван, като започна изграждането на съоръжение за производство на стерилни мухи на стойност 51 милиона долара.

USDA по-рано е заявило, че е необходимо седмично да бъдат пускани 500 милиона мухи, за да се върне популацията на screwworm към Дарийн Гап, участък от тропическата гора между Панама и Колумбия.