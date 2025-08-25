Свят

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Паразитните мухи изяждат живи говеда и други топлокръвни животни, като огнище на заразата започва в Централна Америка

25 август 2025, 12:21
Зеленски благодари на Тръмп за

Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи" по случай Деня на независимостта на Украйна
Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта
Европейският финансов регулатор е

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа
Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Германският вицеканцлер на посещение в Киев
Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери

Признание от Украйна: Зеленски отличи световни лидери
Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"
Древният убиец, който не може да бъде победен

Древният убиец, който не може да бъде победен
The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

The Sunday Times: Путин може би е готов за споразумение с Украйна

З а първи път в Съединените щати е регистриран случай на паразита screwworm (муха от Новия свят), който изяжда плът при човек.

(Във видеото: Кои са заболяванията, причинени от паразити, пренасяни от насекоми)

Тези паразитни мухи изяждат живи говеда и други топлокръвни животни, като огнището на заразата започва в Централна Америка и южно Мексико в края на миналата година.

Без лечение инфекцията е смъртоносна.

Случаят в САЩ е идентифициран при човек от Мериленд, който е пътувал от Гватемала.

Бет Томпсън, щатският ветеринар на Южна Дакота, каза пред Ройтерс в неделя, че е била уведомена за случая през последната седмица.

Официален представител на щата Мериленд също потвърди случая.

Лицето е било лекувано и са предприети мерки за предотвратяване на разпространението на паразита, съобщава Ройтерс.

Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) и Департаментът по здравеопазване на Мериленд не са отговорили веднага на исканията за коментар.

  • Какво е screwworm?

Женската муха screwworm снася яйца в раните на топлокръвни животни, а след излюпването им стотици ларви използват острите си усти, за да се пробиват през жива плът.

Това може да бъде опустошително за говеда и диви животни, като е известно, че инфектира и хора.

Лечението е тежко и изисква отстраняване на стотици ларви и старателно дезинфекциране на раните. Инфекцията е преодолима, ако се лекува достатъчно рано, предава Sky News.

Потвърденият случай вероятно ще разклати пазара на говеждо месо и пазарите за добитък, които вече отчитат рекордни цени заради ограничените доставки.

САЩ обикновено внасят над един милион говеда от Мексико всяка година за преработка в говеждо месо. Огнището на screwworm може да струва на Тексас, най-големият щат производител на говеда, 1,8 милиарда долара за загуби на добитък, разходи за труд и лекарства.

Министерството на земеделието на САЩ (USDA) е поставило капани и е изпратило служители по границата, но е критикувано от някои производители на добитък и пазарни анализатори заради бавното действие.

  • Какво е съоръжение за стерилни мухи?

Случаят се появява само седмица след като министърът на земеделието на САЩ, Брук Ролинс, пътува до Тексас, за да обяви планове за изграждане на съоръжение за стерилни мухи в опит да се бори с вредителя. Ролинс многократно е обещавала да държи screwworm извън страната.

Съоръжението за стерилни мухи произвежда голям брой мъжки мухи и ги стерилизира. След това тези мъжки се освобождават, за да се чифтосват с диви женски мухи, което постепенно намалява дивата популация. Този метод е унищожил screwworm в САЩ през 60-те години на миналия век.

Мексико също е предприело усилия да ограничи разпространението на вредителя, който може да убие добитък за няколко седмици, ако не бъде лекуван, като започна изграждането на съоръжение за производство на стерилни мухи на стойност 51 милиона долара.

USDA по-рано е заявило, че е необходимо седмично да бъдат пускани 500 милиона мухи, за да се върне популацията на screwworm към Дарийн Гап, участък от тропическата гора между Панама и Колумбия.

Източник: Sky News    
Паразит screwworm Зараза при човек САЩ Месоядни мухи Говедовъдство Икономическо въздействие Съоръжение за стерилни мухи Огнище на зараза
Последвайте ни

По темата

Родилка почина в болница в Русе

Родилка почина в болница в Русе

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

Смъртоносен паразит, който яде плът, е открит за първи път при човек в САЩ

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Nio се бори за оцеляването си

Nio се бори за оцеляването си

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 2 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 6 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 2 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 6 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

България Преди 15 минути

Инцидентът се е случил на 24 август

Разтърсващи изповеди и нови атрактивни участници в „Диви и красиви“

Разтърсващи изповеди и нови атрактивни участници в „Диви и красиви“

Свят Преди 21 минути

Какви съкровени тайни и любовни разочарования крият мъжете и жените

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Мощно земетресение разтърси Курилските острови

Свят Преди 1 час

Земетресението е регистрирано в 18:48 часа местно време

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

Мечка с малко мече нападна мъж край Девин

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в събота, пострадалият е с дълбока рана на ръката

<p>Семейната тайна на Хелън Мирън: Защо баща ѝ сменя фамилното име</p>

Хелън Мирън за смяната на името ѝ : „Един ден бях Миронов, на следващия – Мирън“

Любопитно Преди 1 час

Бащата на емблематичната актриса променя руската фамилия на семейството, за да се впишат по-добре във Великобритания

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

Мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа в района на Владая

България Преди 1 час

Сигналът за инцидента е получен в 7:45 ч. в понеделник сутрин

<p>Звездите избраха: топ 3 града за всяка зодия</p>

Звездите избраха: топ 3 града за всяка зодия

Любопитно Преди 1 час

Както астрологията може да посочи нашите сексуални предпочитания, вкусовете ни за сладолед или любимите ни балади, така може да ни даде информация и за градовете, които отговарят на духа на нашия зодиакален знак

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Синтия Ан Паркър и смелите жени на Дивия запад

Любопитно Преди 1 час

Помислете за Дивия запад и вероятно веднага си представяте каубои, шерифи и престъпници

<p>Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби: &bdquo;Чувствам се наполовина жив&ldquo;</p>

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

Свят Преди 2 часа

Ерин Патерсън покани свои роднини на обяд, включващ телешко „Уелингтън“, който по-късно се оказа отровен с гъби „смъртоносна шапка“

Снимката е архивна

Гърция издаде предупреждение за висок риск от горски пожари за пет острова

Свят Преди 2 часа

Гражданите са призовани да не палят суха растителност и да избягват работата с машини, които могат да причинят искри

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Пари Преди 2 часа

Журналистът Владимир Митев сравни ситуацията с „махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 2 часа

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Пари Преди 3 часа

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

<p>Кой заема работните местата на младите българи?</p>

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

България Преди 3 часа

Необразованите и нискоквалифицираните губят позиции на пазара

<p>Москва: <strong><span style="color:#ff0000;">Украйна атакува руска АЕЦ</span></strong> с дронове</p>

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Свят Преди 3 часа

Голяма част от трите години и половина на пълномащабна руска инвазия в Украйна беше наситена с опасения относно безопасността на ядрените обекти в близост до фронтови сблъсъци

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

С какво се занимава синът на Лиса Кудроу днес

Edna.bg

Арсенал преговаря с Порто за продажбата на защитник

Gong.bg

Лоши новини за Арсенал и Букайо Сака

Gong.bg

21-годишна родилка почина в болница в Русе

Nova.bg

Катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево, единият шофьор - с 2,24 промила

Nova.bg