Зеленски благодари на Тръмп за "милите думи" по случай Деня на независимостта на Украйна

25 август 2025, 11:47
П резидентът на Украйна Володимир Зеленски благодари на президента на Съединените щати Доналд Тръмп за неговите "сърдечни поздравления" по случай Деня на независимостта на страната, докато Вашингтон продължава усилията си да посредничи за сключването на сделка за прекратяване на войната в Украйна.

* Видеото е архивно!

Зеленски: Това е единственият път за спиране на войната

  • Защо това е важно

Зеленски и Тръмп имаха обтегнати отношения, но такива, които изглежда са се подобрили след печално известната среща в Белия дом през февруари тази година. В понеделник Зеленски, придружен от висши европейски лидери, посети Вашингтон, след като Тръмп се завърна от срещата си с руския президент Владимир Путин.

Белият дом се колебае да оказва силен натиск върху Москва да преговаря за край на войната в Източна Европа, но Тръмп става все по-раздразнен от Кремъл. В петък републиканецът дори загатна за заплахата от "масивни санкции или масивни мита" срещу Русия, ако не бъде постигнат бърз напредък по сделка за Украйна.

Зеленски пред СNN: Няма победа без освобождението на Крим

  • Какво трябва да се знае

Украинският лидер заяви, че страната оценява "милите думи за украинския народ" на Тръмп и че Съединените щати стоят "рамо до рамо с Украйна в защитата на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир".

Украйна от десетилетия празнува деня, в който Киев обявява независимост от бившия Съветски съюз през 1991 година.

В писмо, публикувано от Зеленски, Тръмп заявява, че отправя своите "поздравления и най-топли пожелания" към "смелия украински народ".

"Сега е моментът да сложим край на безсмисленото кръвопролитие", каза Тръмп, цитиран от Newsweek.

Изискванията на Русия и Украйна за мирно споразумение остават силно раздалечени. Най-малкото по въпроса кои територии биха попаднали под контрола на Москва и доколко добре въоръжена ще бъде украинската армия.

Москва се противопоставя на организирането на лична среща между Путин и Зеленски. Украйна нееднократно е отправяла искания за такъв разговор с руския лидер, а Тръмп заяви, че подготвя среща между двамата.

Пълен обрат, САЩ подкрепиха Русия в ООН

Зеленски сподели няколко послания от световни лидери по повод Деня на независимостта на Украйна, включително и от крал Чарлз III на Обединеното кралство. Монархът заяви в послание, публикувано от Киев, че изпитва "най-голямо и най-дълбоко възхищение от непоколебимата смелост и дух на украинския народ".

"Съпругата ми и аз сме щастливи да отправим най-сърдечни и най-искрени пожелания към вас и всички украинци за предстоящата година", каза Чарлз, имайки предвид кралица Камила.

Лидерът на Китай Си Цзинпин заяви в свое послание по повод празника, че отправя "искрени поздравления и най-добри пожелания към вас и приятелския украински народ".

"Китай и Украйна се радват на традиционно приятелство", каза Си. Зеленски от своя страна заяви, че оценява посланието на китайския лидер и подчерта, че двете страни имат "интерес в развитието на дългосрочен двустранен диалог, основан на взаимно уважение и в името на мира, стабилността и просперитета".

Китай е близък съюзник на Русия, а само седмици преди руските танкове да нахлуят в различни части на Украйна през февруари 2022 година, Путин и Си се договориха за "безгранично" стратегическо партньорство. Пекин публично настоява, че е неутрален в конфликта, но западните правителства твърдят, че китайската подкрепа е от решаващо значение за руските военни усилия.

  • Какво казват хората

Президентът на Украйна Володимир Зеленски написа в социалните мрежи, обръщайки се към Доналд Тръмп:

"Оценяваме вашите мили думи за украинския народ и благодарим на Съединените щати, че стоят рамо до рамо с Украйна в защитата на най-ценното: независимост, свобода и гарантиран мир. Вярваме, че чрез съвместни усилия можем да сложим край на тази война и да постигнем истински мир за Украйна."

Президентът Доналд Тръмп заяви в писмото си до Зеленски:

"Съединените щати подкрепят договорено споразумение, което води до траен и устойчив мир, слага край на кръвопролитията и защитава суверенитета и достойнството на Украйна."

Германският канцлер Фридрих Мерц написа в X:

"Украинците се защитават с голяма смелост от руските атаки. Те се борят за нашия начин на живот, основан на свободата в Европа, и за справедлив мир. На Деня на независимостта ние твърдо заставаме на тяхна страна - днес и в бъдеще."

  • Какво следва

Тръмп настоява за среща между Зеленски и Путин, за да обсъдят мирни преговори. Дали някоя от страните ще е готова да направи отстъпки или войната ще продължи в близко бъдеще, предстои да се види.

Източник: Newsweek     
