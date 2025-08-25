Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

А ктуализация на електронната система за пътни такси ще затрудни купуването на винетки и маршрутни карти. Това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

На 27 август (сряда) от 20:00 ч. до 01:00 ч. през нощта на 28 август (четвъртък), както и на 28 август (четвъртък) от 20:00 ч. до 01:00 ч. на 29 август (петък), ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси.

Електронни винетки за колите и ТОЛ такса за камионите

юПо време на изпълнението на обновяването са възможни затруднения при закупуването на винетки и маршрутни карти.

Националното тол управление (НТУ) препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи.

От НТУ уточняват, че актуализацията няма да засегне автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона.