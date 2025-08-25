Родилка почина в болница в Русе

Хиляди излязоха на протест заради безводието в Плевен (СНИМКИ)

Р одилка на 21-годишна възраст почина в университетската болница „Канев” в Русе. На 21 август жената е родила второто си дете. Два дни по-късно е починала, съобщава NOVA.

Роднините ѝ търсят истината за случилото се. Разказват, че се е оплаквала от болки, но никой не ѝ е обърнал внимание.

Семейството е от Две могили. Пред болницата днес се събраха десетки техни роднини.

„Звънна ми тя и ми каза: „Честито, имаме момче”. На сутринта ми каза, че има остри болки в корема. Пак викам лекарите, нищо не предприемат, успокояват ме – казват, че няма нищо, децата са здрави, жена ми е здрава. Цял ден никой не идва при нея, никой не ѝ обръща внимание”, разказа Светлин Георгиев, съпруг на починалата родилка.

„Удариха две инжекции. След това детето стана по-лошо. Причината искаме да знаем”, заяви Севда Маринова, баба на починалата родилка.

„Прокуратурата нека си свърши работата – аз не съм съдник, не мога да съдя, не мога да отнемам души като тях”, заяви Светлин Георгиев.

От болницата съобщиха, че е сезирана Окръжната прокуратура, разпоредена е и вътрешна проверка.

„Не можем да ви дадем отговор. Имаме обяснение, но то се състои в изчакване на резултатите от аутопсията”, заяви д-р Лидия Стефанова, директор „Медицински дейности” в УМБАЛ „Канев”.

„По тази причина сме предприели тези действия - да уведомим прокуратурата и, евентуално, да искаме втора съдебно-медицинска експертиза, която да кореспондира и да бъде сравнена с това, което ще бъде извършено в болницата. Ако има нарушения, този, който ги е допуснал, ще си принесе отговорността”, заяви Иван Иванов, изпълнителен директор.