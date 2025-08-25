Любопитно

Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

Съществуването на Планета Y би обяснило някои аномалии около Нептун

25 август 2025, 15:20
Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун
Източник: iStock/Getty Images

А строноми смятат, че в далечните предели на Слънчевата система може да се крие нова, невиждана досега планета с размера на Земята– „Планета Y“, пише IFL Science

Не става дума за добре познатата хипотетична „Планета 9“, за която се предполага, че е по-голяма от Земята, но по-малка от Нептун, разположена на около 300 пъти по-голямо разстояние от Слънцето, отколкото е Земята. Сегашната хипотеза е за различен обект.

Идеята за неоткрити планети в Слънчевата система не е нова. Още преди понижаването на Плутон до планета джудже се говореше за т.нар. „Планета X“ – име, в което буквата „X“ едновременно обозначава числото 10 с римски цифри и символа за неизвестно в математиката.

Днес „Планета X“ често се свързва с „Планета 9“. Затова авторите на новото изследване предлагат новият хипотетичен обект да бъде наречен „Планета Y“. Предположението идва от наблюдения върху орбитите на транснептуновите обекти – малки небесни тела, разположени отвъд орбитата на Нептун, чиито орбити изглеждат трайно изкривени спрямо равнината на Слънчевата система.

Известни са вече много такива обекти, но вероятно още повече чакат да бъдат открити. В изследването са разгледани тела, които обикалят между 50 и 400 астрономически единици (една астрономическа единица е разстоянието от Земята до Слънцето). Учените изключват тези, чиито орбити са в резонанс с Нептун – например обекти, които правят една обиколка, докато Нептун извършва десет.

Оказва се, че между 50 и 80 астрономически единици (а.е.) не показват признаци за изкривяване. Но в диапазоните 80–200 и 80–400 а.е. има значимо изместване от около 15 градуса. Вероятността това да е случайно е едва 2% – и ако наистина е така, бъдещи открития на транснептунови обекти би трябвало да го потвърдят.

Ако не е случайност, учените смятат, че най-доброто обяснение е съществуването на планета с маса между тази на Меркурий и Земята, която обикаля на разстояние 100–200 а.е. Възможно е и тяло с масата на Плутон, но това не е най-вероятният сценарий. Планета, по-голяма от Земята, вече би предизвикала изкривявания и на разстояния между 50 и 80 а.е., а такива не се наблюдават.

Независими изследвания също предполагат наличието на подобна „Планета Y“, за да се обяснят аномалиите в орбитите на транснептуновите обекти. Добрата новина е, че съществуването ѝ може да бъде потвърдено или отречено съвсем скоро – благодарение на обсерваторията „Вера Рубин“ и нейното десетгодишно проучване на небето.

„Хипотетична Планета Y, каквато описваме в това изследване, вероятно би била откриваема от предстоящото изследване на пространството и времето (LSST) в обсерваторията Vera C. Rubin, ако в момента се намира в обхвата на наблюденията“, пишат авторите. „Ако такова тяло съществува, но е извън обсега на LSST заради своето местоположение (например при висока еклиптична ширина), то обсерваторията все пак ще изясни детайлите за средното изкривяване на Пояса на Кайпер, което би било предизвикано от планетата.“

Източник: IFL Science    
Слънчева система Планета Y Хипотетична планета Транснептунови обекти Астрономия Планета 9 Обсерватория Вера Рубин Орбитални аномалии Неизвестни планети Пояс на Кайпер
