Мистериозна планета с размерите на Земята може да се крие отвъд Нептун

А строноми смятат, че в далечните предели на Слънчевата система може да се крие нова, невиждана досега планета с размера на Земята– „Планета Y“, пише IFL Science.

Не става дума за добре познатата хипотетична „Планета 9“, за която се предполага, че е по-голяма от Земята, но по-малка от Нептун, разположена на около 300 пъти по-голямо разстояние от Слънцето, отколкото е Земята. Сегашната хипотеза е за различен обект.

Идеята за неоткрити планети в Слънчевата система не е нова. Още преди понижаването на Плутон до планета джудже се говореше за т.нар. „Планета X“ – име, в което буквата „X“ едновременно обозначава числото 10 с римски цифри и символа за неизвестно в математиката.

There might be a ‘Planet Y’ hiding in the outer solar system



Astronomers have picked up evidence of an Earth-sized world, distinct from the previously hypothesized Planet Nine and Planet X, that might be warping the orbits of objects beyond Neptunehttps://t.co/FIUfdzaFfi… pic.twitter.com/73YgfE5uUp — David Ullrich (@DavidUllrich202) August 21, 2025

Днес „Планета X“ често се свързва с „Планета 9“. Затова авторите на новото изследване предлагат новият хипотетичен обект да бъде наречен „Планета Y“. Предположението идва от наблюдения върху орбитите на транснептуновите обекти – малки небесни тела, разположени отвъд орбитата на Нептун, чиито орбити изглеждат трайно изкривени спрямо равнината на Слънчевата система.

Известни са вече много такива обекти, но вероятно още повече чакат да бъдат открити. В изследването са разгледани тела, които обикалят между 50 и 400 астрономически единици (една астрономическа единица е разстоянието от Земята до Слънцето). Учените изключват тези, чиито орбити са в резонанс с Нептун – например обекти, които правят една обиколка, докато Нептун извършва десет.

A warp in the outer Solar System could be explained by a new, unseen planet. 🔭https://t.co/SvIRw7YWsI — IFLScience (@IFLScience) August 24, 2025

Оказва се, че между 50 и 80 астрономически единици (а.е.) не показват признаци за изкривяване. Но в диапазоните 80–200 и 80–400 а.е. има значимо изместване от около 15 градуса. Вероятността това да е случайно е едва 2% – и ако наистина е така, бъдещи открития на транснептунови обекти би трябвало да го потвърдят.

Ако не е случайност, учените смятат, че най-доброто обяснение е съществуването на планета с маса между тази на Меркурий и Земята, която обикаля на разстояние 100–200 а.е. Възможно е и тяло с масата на Плутон, но това не е най-вероятният сценарий. Планета, по-голяма от Земята, вече би предизвикала изкривявания и на разстояния между 50 и 80 а.е., а такива не се наблюдават.

BREAKING🚨: An Earth-sized "Planet Y" may exist beyond Neptune in our solar system, new data reveals pic.twitter.com/76T1s9Kueb — All day Astronomy (@forallcurious) August 23, 2025

Независими изследвания също предполагат наличието на подобна „Планета Y“, за да се обяснят аномалиите в орбитите на транснептуновите обекти. Добрата новина е, че съществуването ѝ може да бъде потвърдено или отречено съвсем скоро – благодарение на обсерваторията „Вера Рубин“ и нейното десетгодишно проучване на небето.

„Хипотетична Планета Y, каквато описваме в това изследване, вероятно би била откриваема от предстоящото изследване на пространството и времето (LSST) в обсерваторията Vera C. Rubin, ако в момента се намира в обхвата на наблюденията“, пишат авторите. „Ако такова тяло съществува, но е извън обсега на LSST заради своето местоположение (например при висока еклиптична ширина), то обсерваторията все пак ще изясни детайлите за средното изкривяване на Пояса на Кайпер, което би било предизвикано от планетата.“