Върховният лидер на Иран с остра критика към Доналд Тръмп

В ърховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разкрил истинската цел на Вашингтон спрямо Техеран - подчинение.

"Човекът, който днес е на власт в САЩ, иска Иран да бъде покорен на Америка“, написа Хаменей в официалния си профил в X, подчертавайки, че Техеран няма намерение да отстъпва, въпреки заплахите на САЩ и европейските държави за нови санкции, предаде Newsweek .

Защо това е важно

Иран е в сериозен сблъсък със САЩ и западните сили относно бъдещето на ядрената си програма за обогатяване на уран. Напрежението се изостри и дипломатическите усилия замряха след въздушните удари на САЩ и Израел срещу ирански ядрени обекти през юни. Тогава Тръмп предупреди, че ще последват още атаки, ако Иран не промени курса си.

Техеран твърди, че армията е в състояние на висока бойна готовност заради опасения от нови удари, въпреки крехкото примирие с Израел.

Какво трябва да знаете

Хаменей определи думите и действията на Тръмп като част от усилията на САЩ да сломят Иран, наричайки ги "тежка обида“ за нацията. Той обеща, че страната "ще се противопостави с цялата си мощ на всеки, който има подобни погрешни очаквания“.

Иранският лидер отхвърли призивите за директни преговори с Вашингтон, като ги нарече наивни и подчерта, че "това не е въпрос, който може да бъде решен“.

Администрацията на Тръмп наложи нови санкции срещу ирански петролни компании и кораби, затягайки икономическия натиск преди и след неуспешните ядрени преговори, провалени след израелските удари и последвалите американски бомбардировки по ключови ирански ядрени съоръжения.

Хаменей обвини САЩ, че подкрепят Израел в конфликта срещу Иран, което е предизвикало ответни удари от страна на Техеран. Той настоя за конкретни мерки срещу "престъпленията“ на Израел спрямо палестинците и похвали йеменските бунтовници хутите, които Иран подкрепя, като пример за съпротива.

Какво се казва

Аятолах Али Хаменей заяви в публично обръщение на 24 август:

"Господинът, който днес е на власт в Америка, разкри истинската им цел. Той каза, че конфронтацията със САЩ е заради това, че искат Иран да се подчинява на американските заповеди. Това означава, че на практика те искат иранската нация и Ислямската република да се предадат. Иранският народ се чувства дълбоко обиден от такава тежка обида и ще се противопостави с цялата си мощ на всеки, който има подобни очаквания.“

Президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social на 7 август:

"След като ядрените оръжия, които Иран създаваше, бяха напълно УНИЩОЖЕНИ, за мен е от изключителна важност всички държави от Близкия изток да се присъединят към Споразуменията от Авраам. Това ще гарантира МИР В БЛИЗКИЯ ИЗТОК.“

Какво следва

До края на месеца Иран може да се сблъска с нови санкции по механизма за "автоматично възобновяване“, който европейските сили заплашват да задействат, ако не бъде постигнат напредък в ядрените преговори.