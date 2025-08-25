Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

П ожар гори в непосредствена близост до магистрала „Тракия”, до платно в поска София при 135 километър. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти.

Получило се е сериозно задимяване, което обаче засега не намалява видимостта за пътуващи по магистралата.

На място има екипи на противопожарната служба и пътна полиция, информира NOVA.

В непосредствена близост до мястото на пожара, в аварийната лента е спрял тежкотоварен камион заради спукана гума. В участъка шофьорите е необходимо да се движат със съобразена скорост.