България

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

Пламъците са обхванали сухи треви и храсти

25 август 2025, 14:00
Родилка почина в болница в Русе

Родилка почина в болница в Русе
Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството

Радев: Категорично не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството
Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)
Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?

Социален дъмпинг: Кой заема работните местата на младите българи?
След фаталния инцидент в Пловдив: Уволниха директора на

След фаталния инцидент в Пловдив: Уволниха директора на "Градини и паркове"
Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен
СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

П ожар гори в непосредствена близост до магистрала „Тракия”, до платно в поска София при 135 километър. Пламъците са обхванали сухи треви и храсти.

Получило се е сериозно задимяване, което обаче засега не намалява видимостта за пътуващи по магистралата.

На място има екипи на противопожарната служба и пътна полиция, информира NOVA.

В непосредствена близост до мястото на пожара, в аварийната лента е спрял тежкотоварен камион заради спукана гума. В участъка шофьорите е необходимо да се движат със съобразена скорост. 

<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
