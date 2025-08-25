България

С колко е поскъпнала потребителската кошница за седмица

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро

25 август 2025, 13:12
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ц ената на потребителската кошница запазва стойността си от миналата седмица от 97 лева, съобщи председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) Владимир Иванов на пресконференция.

  • При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро на доматите с 29 стотинки, червения пипер с 12 стотинки, зелето с 4 стотинки, зеления пипер с 20 стотинки. Ябълките запазват цените си от миналата седмица.

Увеличение се наблюдава при краставиците с 24 стотинки, лимона с 11 стотинки, тиквички - с 12 стотинки, кайсия - с 8 стотинки, праскови - с 5 стотинки. Ръст има и при динята с 3 стотинки, картофи - с 2 стотинки, лук - с 2 стотинки и морков с 1 стотинка.

  • При основните хранителни продукти поскъпва свинското месо на едро с 10 стотинки, сиренето с 2 стотинки, прясното мляко с 5 стотинки, фасулът с 4 стотинки и яйцата с 1 стотинка.

Стоките, които намаляват своята цена, са кашкавалът с 10 стотинки, кисело мляко с 2 стотинки, пилешко месо с 9 стотинки, олио с 6 стотинки, ориз с 4 стотинки, брашно с 2 стотинки и масло - с 1 стотинка.

Иванов отбеляза, че пазарът е в много стабилно състояние, като представи промените в цените на продуктите на едро от 20 май към днешна дата:

Захарта на 20 май е била 1,87 лева за килограм, а към момента е 1,82 лева за килограм. Фасулът от 4,35 лева за килограм в момента е 4,21 лева за килограм. Цената на ориза към днешна дата е 3,31 лева за килограм. Брашното от 1,54 лева за килограм към момента е 1,55 лева за килограм. Олиото от 3,15 лева за литър на 20 май в момента се предлага за 3,19 лева за литър. Яйцата от 0,34 лева в началото на периода тази седмица се търгуват по 0,36 лева за брой.       

Цената на кашкавала от 18,60 лева на 20 май към момента е 17,51 лева за килограм. Маслото е било 3,17 лева в началото на периода, а към днешна дата е 3,11 лева за пакетче от 125 грама.

Киселото мляко от 1,43 лева на 20 май тази седмица се търгува по 1,39 лева за кофичка от 400 грама. Прясното мляко е било 2,36 лева в началото на периода, а сега се предлага по 2,39 лева за литър.

Свинското месо, което е било 10,27 лева в началото на периода, в момента се продава по 10,05 лева за килограм, а пилешкото месо е стигнало от 6,75 на 6,83 лева за килограм. 

Доматите се търгуват по 2,18 лева за килограм. Краставиците от 1,94 лева в началото на периода в момента са 2,34 лева за килограм, а картофите - от 1,39 лева са на цена 99 стотинки за килограм.

Зелето се е предлагало по 1,70 лева в началото на периода, а в момента е 0,83 лева за килограм. Цената на морковите в началото на периода е била 1,31 лева за килограм, като в момента е 1,22 лева за килограм, а на зрелия лук - от 1,36 на 1,05 лева за килограм.

Червеният пипер от 3,27 лева на 20 май към днешна дата се търгува по 2,62 лева за килограм, а зеленият пипер - от 4,32 лева е стигнал до 1,75 лева за килограм. Тиквичките от 1,30 лева в началото на периода, тази седмица са 1,52 лева на килограм.

Цената на лимоните е била 3,02 лева в началото на периода, към днешна дата е достигнала 4,46 лева за килограм. Цената на прасковата в момента е 3,65 лева за килограм. Цената на кайсиите е намаляла от 5,80 на 3,88 лева за килограм, като Иванов допълни, че прасковите и кайсиите са точно примерът как свободният пазар може да си взаимодейства с европейския пазар, което води до една добра осигуреност при много лоши климатични условия. Цената на динята е от 1,25 на 0,67 лева за килограм. Ябълката, която е търгувана по 2,14 лева в началото на периода, сега е 2,78 лева за килограм.

Иванов каза, че имаме един стабилно действащ пазар с устойчиво пазарно взаимодействие, повлияно изцяло от тенденциите на европейския пазар. Той допълни, че няма никакви икономически фактори нито на световния, нито на българския пазар, които да доведат до бързи повишения на цените.   

Източник: Женя Илчева, БТА    
цени храни потребителска кошница
