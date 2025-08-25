Свят

Истината за Тръмп и Епстийн - черешката на дистопичната торта

Фактът, че президентът на САЩ има нужда от свидетелство за добър морал от осъдена престъпничка, е повече от показателен

25 август 2025, 11:01
И така, решението е взето. Името на президента на Съединените щати Доналд Тръмп е изчистено от позорната асоциация с покойния опозорен финансист и насилник на деца Джефри Епстийн. Това твърди Гислейн Максуел, бивша партньорка на Епстийн, която през 2022 година бе осъдена на 20 години затвор по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

(Във видеото: Гилейн Максуел: Списък с клиенти на Епстийн не съществува)

Това посочва Белен Фернандес в свой анализ за Al Jazeera.

По-рано тази година министърът на правосъдието на САЩ Пам Бонди уж информирала президента, че името му фигурира в така наречените "файлове на Епстийн", чието съдържание Тръмп по време на предизборната кампания бе заявил, че би бил "много склонен" да разкрие.

Веднъж встъпил в длъжност обаче, той спонтанно реши, че случаят "Епстийн" е стара история, стигайки дори дотам да смъмри свои поддръжници от движението "Да направим Америка отново велика" (MAGA), които според него били "глупави" и "наивни", задето настоявали файловете да бъдат разсекретени.

Сега обаче Министерството на правосъдието на САЩ публикува стенограми от интервю през юли между заместник-министъра на правосъдието Тод Бланш, бивш личен адвокат на Тръмп, и Максуел, която не спести похвали за моралната твърдост на президента:

"Никога не съм виждала президента в каквато и да е неподходяща ситуация. В моментите, в които съм била с него, той се е държал като джентълмен във всяко отношение."

Изглеждаше, че няма граници за възхищението на Максуел от президента. "Тръмп винаги е бил много любезен и много мил с мен. Харесвам го и винаги съм го харесвала", заяви тя.

Да не говорим, че Максуел е известна като системен лъжец, обвинена по две точки в лъжесвидетелстване - обвинения, които отпаднаха след осъждането ѝ по други дела. Едва ли обаче раболепната ѝ ода за предполагаемата почтеност на Тръмп има нещо общо с факта, че в момента Максуел търси президентско помилване именно от него.

Във всеки случай бляскавата ѝ оценка би трябвало поне малко да успокои много от поддръжниците на Тръмп, недоволни от начина, по който той се справи с въпроса "Епстийн". Крайно десният инфлуенсър и самопровъзгласила се "горда ислямофобка" Лора Лумър например, която Тръмп е наричал "страхотна" и "много специална", приветства свидетелството на Максуел като доказателство, че президентът "винаги е бил почтен човек".

Изразявайки надежда, че "тези стенограми ще сложат край на много от подлите и пикантни лъжи и слухове, разпространявани от недобронамерени хора онлайн", Лумър изглеждаше уверена, че хармонията скоро ще бъде възстановена сред привържениците на MAGA.

Разбира се, няма нищо по-възвишено от това членове на движение, основано върху омраза и раздор, да се разбират помежду си.

От своя страна Тръмп вече заяви, че "изобщо не го е грижа" за публикуването на файловете на Епстийн от Министерството на правосъдието пред Конгреса.

Пред репортери президентът все пак подчерта, че "цялата тази история с Епстийн е измама на демократите", резултат от неспособността на Демократическата партия да се справи с неговия "зрелищен успех" начело на Америка:

"Имахме най-великите шест, седем месеца в историята на президентството, а демократите не знаят какво да правят, затова продължават да повдигат тази тема."

Както при повечето изчисления, произлизащи от ума на президента, и това твърдение за "най-великите" месеци няма нищо общо с реалността. Всъщност почти всичко, което се е случило през последните шест или седем месеца, е било далеч от "велико", макар че и неговият демократически предшественик Джо Байдън не е ръководил особено вдъхновяващо.

Във вътрешен план американците продължават да бъдат измъчвани от растящите разходи за живот, които за мнозина правят самото съществуване непоносимо. Основни права като здравеопазване, образование, храна и жилище отдавна са превърнати в индустрии с цел печалба, а насилието с огнестрелно оръжие се е превърнало в истинско национално развлечение.

Под ръководството на Тръмп американските правоохранителни органи са се заели да отвличат и изчезват както незаконни имигранти, така и международни учени и дори граждани на САЩ. Столицата Вашингтон, окръг Колумбия, също бе милитаризирана чрез разполагане на части на Националната гвардия, за да "се бори с престъпността" в по-голямата си част безопасни райони на града.

На международната сцена през последните шест или седем месеца Тръмп не само бомбардира Иран в грубо нарушение на международното право, но и продължи да подкрепя геноцида на Израел срещу палестинците в Ивицата Газа с милиарди долари.

Само преди дни ООН официално обяви глад в Газа, логичен резултат от подкрепяната от САЩ израелска политика на насилствен глад.

И всичко това на фона на планетарно самоунищожение, което се ускорява от приоритизирането на отрицанието на климатичните промени от страна на администрацията на Тръмп.

Като се вземе предвид тази апокалиптична картина, де факто "свидетелството за морален облик" от Максуел е в най-добрия случай напълно неотносимо - политическа сапунена опера, в която една осъдена престъпничка се подмазва на друг осъден престъпник, който случайно е президент на Съединените щати.

Свидетелството на Максуел е просто черешката на дистопичната торта. И докато светът гори, това "свидетелство за морален облик" поне обобщава къде се намират САЩ в момента, независимо за колко "най-велики" месеца става дума през 2025 година.

