„Мамо, не плачи. Скоро ще се прибера“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

С лед повече от три години в руски плен украинският журналист Дмитро Хилюк се върна у дома при последната размяна на затворници между Киев и Москва, пише CNN.

В продължение на над три години 50-годишният Хилюк бе сред хилядите украински цивилни, задържани в Русия в нарушение на международното право. Неговите възрастни родители не знаеха къде се намира, но не спряха да настояват за освобождаването му – посещаваха срещи с украински и чуждестранни политици, участваха в протести и безспирно пишеха писма до руските власти.

В разпространено от Киев видео от размяната тази неделя, 24 август, се вижда как Хилюк звъни на майка си само мигове след като прекрачва границата. „Знаех, че се тревожиш за мен. Мамо, не плачи. Скоро ще се прибера“, чува се да казва той.

Дмитро и баща му Васил били задържани от руски войници, докато търсели храна и основни продукти по време на окупацията на тяхното село Козаровичи, северно от Киев. Васил бил освободен след няколко дни, но синът му изчезнал безследно.

Москва дълго отричаше, че държи Хилюк, въпреки свидетелствата на други затворници, които разказваха, че са го виждали в руски арести. През декември 2022 г. и януари 2023 г. руският Следствен комитет и затворническата служба в Брянск официално информираха адвоката на родителите му, че не знаят нищо за него и че не е в Русия.

През 2024 г. екип на CNN посети семейството на Хилюк, малко след като Москва най-сетне призна, че журналистът действително е в руски затвор. Родителите му показаха кратка ръкописна бележка, получена едва през август 2022 г., въпреки че е написана от него още през април същата година: „Жив съм и съм добре“, гласял текстът.

Според адвоката му Дмитро никога не е бил обвинен или осъден за каквото и да е престъпление.

Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че Хилюк е сред осемте цивилни, които са били освободени. Той публикува снимки на групата в официалния си канал в Telegram. Украинският координационен щаб за освобождаване на военнопленници уточни, че заедно с тях са върнати и войници – редници и сержанти, повечето прекарали над три години в плен.

Киев не съобщи колко души общо са били разменени. Според руското министерство на отбраната в замяна са върнати 146 руски военни и осем цивилни от района на Курск. Украйна не коментира дали сред тях действително е имало цивилни. В предишни случаи Киев е заявявал, че подобни лица са диверсанти или колаборационисти.

„Втори рожден ден“

Today, our people are coming home. Warriors of the Armed Forces, the National Guard, the State Border Guard Service, and civilians. Most of them had been in captivity since 2022.



We are bringing home journalist Dmytro Khyliuk, who was abducted in the Kyiv region in March 2022.

Началникът на кабинета на президента Андрий Ермак съобщи, че сред освободените е и бившият кмет на Херсон Володимир Миколайенко. Той бил държан в руски плен повече от три години, след като през 2022 г. отказал размяна, настоявайки първо да бъде освободен тежко болен затворник.

„През последните години виждах само решетки и бетон“, каза Миколайенко в неделя, определяйки деня на освобождението си като свой „втори рожден ден“. „Прекрасно съвпадение е, че утре майка ми има рожден ден. Тя е на 91 години… Не знаех дали ще я намеря жива и здрава.“

Украинското правителство потвърди, че заедно с Хилюк и Миколайенко е освободен още един журналист - Марк Калиуш, както и лекарят Сергей Ковальов, лекувал ранени по време на обсадата на завода „Азовстал“ в Мариупол.

Хиляди цивилни остават в плен

Според украинските власти най-малко 16 000 цивилни от страната са задържани в Русия, но реалният брой вероятно е много по-голям. Общо около 37 000 украинци – включително деца, цивилни и военнослужещи – са обявени за изчезнали.

Много от тях са отвеждани от окупираните територии и държани с месеци или години без обвинение и без съдебен процес, след което са депортирани в Русия. Сред тях има активисти, свещеници, местни политици и обществени лидери, както и хора, хванати на случаен принцип на контролно-пропускателни пунктове.

Около 30 украински журналисти все още са задържани в Русия, повечето без повдигнати обвинения, съобщава Институтът за масова информация в Киев.

Международното право допуска задържане на цивилни в окупирани територии само при строго определени условия и за кратко време. Въпреки това няма ясно разписана правна рамка за тяхното третиране и размяна, както е при военнопленниците.