Свят

„Мамо, не плачи. Скоро ще се прибера“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Дмитро Хилюк е сред осемте цивилни, които са освободени при последната размяна на затворници между Киев и Москва

25 август 2025, 10:22
размяна на затворници Русия Украйна
Източник: Getty Images

С лед повече от три години в руски плен украинският журналист Дмитро Хилюк се върна у дома при последната размяна на затворници между Киев и Москва, пише CNN.

В продължение на над три години 50-годишният Хилюк бе сред хилядите украински цивилни, задържани в Русия в нарушение на международното право. Неговите възрастни родители не знаеха къде се намира, но не спряха да настояват за освобождаването му – посещаваха срещи с украински и чуждестранни политици, участваха в протести и безспирно пишеха писма до руските власти.

В разпространено от Киев видео от размяната тази неделя, 24 август, се вижда как Хилюк звъни на майка си само мигове след като прекрачва границата. „Знаех, че се тревожиш за мен. Мамо, не плачи. Скоро ще се прибера“, чува се да казва той.

Дмитро и баща му Васил били задържани от руски войници, докато търсели храна и основни продукти по време на окупацията на тяхното село Козаровичи, северно от Киев. Васил бил освободен след няколко дни, но синът му изчезнал безследно.

Москва дълго отричаше, че държи Хилюк, въпреки свидетелствата на други затворници, които разказваха, че са го виждали в руски арести. През декември 2022 г. и януари 2023 г. руският Следствен комитет и затворническата служба в Брянск официално информираха адвоката на родителите му, че не знаят нищо за него и че не е в Русия.

През 2024 г. екип на CNN посети семейството на Хилюк, малко след като Москва най-сетне призна, че журналистът действително е в руски затвор. Родителите му показаха кратка ръкописна бележка, получена едва през август 2022 г., въпреки че е написана от него още през април същата година: „Жив съм и съм добре“, гласял текстът.

Според адвоката му Дмитро никога не е бил обвинен или осъден за каквото и да е престъпление.

Президентът Володимир Зеленски потвърди в неделя, че Хилюк е сред осемте цивилни, които са били освободени. Той публикува снимки на групата в официалния си канал в Telegram. Украинският координационен щаб за освобождаване на военнопленници уточни, че заедно с тях са върнати и войници – редници и сержанти, повечето прекарали над три години в плен.

Киев не съобщи колко души общо са били разменени. Според руското министерство на отбраната в замяна са върнати 146 руски военни и осем цивилни от района на Курск. Украйна не коментира дали сред тях действително е имало цивилни. В предишни случаи Киев е заявявал, че подобни лица са диверсанти или колаборационисти.

„Втори рожден ден“

Началникът на кабинета на президента Андрий Ермак съобщи, че сред освободените е и бившият кмет на Херсон Володимир Миколайенко. Той бил държан в руски плен повече от три години, след като през 2022 г. отказал размяна, настоявайки първо да бъде освободен тежко болен затворник.

„През последните години виждах само решетки и бетон“, каза Миколайенко в неделя, определяйки деня на освобождението си като свой „втори рожден ден“. „Прекрасно съвпадение е, че утре майка ми има рожден ден. Тя е на 91 години… Не знаех дали ще я намеря жива и здрава.“

Украинското правителство потвърди, че заедно с Хилюк и Миколайенко е освободен още един журналист - Марк Калиуш, както и лекарят Сергей Ковальов, лекувал ранени по време на обсадата на завода „Азовстал“ в Мариупол.

Хиляди цивилни остават в плен

Според украинските власти най-малко 16 000 цивилни от страната са задържани в Русия, но реалният брой вероятно е много по-голям. Общо около 37 000 украинци – включително деца, цивилни и военнослужещи – са обявени за изчезнали.

Много от тях са отвеждани от окупираните територии и държани с месеци или години без обвинение и без съдебен процес, след което са депортирани в Русия. Сред тях има активисти, свещеници, местни политици и обществени лидери, както и хора, хванати на случаен принцип на контролно-пропускателни пунктове.

Около 30 украински журналисти все още са задържани в Русия, повечето без повдигнати обвинения, съобщава Институтът за масова информация в Киев.

Международното право допуска задържане на цивилни в окупирани територии само при строго определени условия и за кратко време. Въпреки това няма ясно разписана правна рамка за тяхното третиране и размяна, както е при военнопленниците.

Източник: CNN    
Дмитро Хилюк Размяна на затворници Русия Украйна Украински журналист Цивилни пленници Плен Война в Украйна Освобождаване
Последвайте ни

По темата

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Камион се преобърна на АМ „Тракия“ край София, огромно задръстване

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Москва твърди, че Киев в атакувал руска атомна електроцентрала с дронове

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Китайските компании бързо намериха вратичка за EV митата на ЕС

Китайските компании бързо намериха вратичка за EV митата на ЕС

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 58 минути
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 4 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 час
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 4 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

Пиян шофьор предизвика тежка катастрофа с жертва и петима ранени край Севлиево

България Преди 19 минути

Ударили са се три автомобила

<p>Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби: &bdquo;Чувствам се наполовина жив&ldquo;</p>

Оцелелият от смъртоносния обяд с гъби говори в съда: „Чувствам се наполовина жив“

Свят Преди 19 минути

Ерин Патерсън покани свои роднини на обяд, включващ телешко „Уелингтън“, който по-късно се оказа отровен с гъби „смъртоносна шапка“

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Рекордна инфлация в Румъния: Има ли повод за тревога у нас

Пари Преди 45 минути

Журналистът Владимир Митев сравни ситуацията с „махмурлук след дълго парти на правителствени разходи“

<p>Европейският финансов регулатор разкри причина за липсата на евро банкови гиганти</p>

Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

Свят Преди 50 минути

Целта на ЕС за изграждане на единна финансова система зависи от появата на по-големи паневропейски банки, но държавите членки възпрепятстват сливанията

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Българинът Мартин Владимиров с исторически успех на Световната суши купа в Япония

Любопитно Преди 1 час

Мартин Владимиров от Happy стана първият българин, удостоен с отличие Куроoби (KUROOBI) Дан по суши - признание, сравнимо с черните колани в бойните изкуства и символ на най-високото майсторство

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

Свободно разхождащ се питбул в Бургас нападна и уби котка (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Собственикът на кучето е санкциониран и доброволно предал питомеца на общинския приют

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Доходи, цени, инфлация: Чатбот отговоря на въпроси, свързани с еврозоната

Пари Преди 1 час

Съвременната технология е внедрена от Икономическия и социален съвет в България

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

SpaceX отложи полет на ракетата Starship

Технологии Преди 1 час

Това трябваше да бъде десетата мисия на ракетата

<p>Румен Радев заминава на посещение във Германия</p>

Държавният глава Румен Радев заминава на посещение във Германия

България Преди 1 час

Българският държавен глава ще проведе среща със своя колега президента Франк-Валтер Щайнмайер

Доналд Тръмп

Доналд Тръмп заплаши да прати Националната гвардия и в Балтимор

Свят Преди 1 час

Това е поредната гореща точка в усилията на президента да разположи войски на Националната гвардия в градове, ръководени от демократите

<p>&quot;Путин не трябва да си прави илюзии&quot;</p>

Германският вицеканцлер на посещение в Киев

Свят Преди 1 час

Очаква се по време на посещението си вицеканцлерът да се срещне с представители на украинското правителство, парламента и гражданското общество

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

Внимание! Временна организация на движението в центъра на София заради ремонт на трамвайни релси

България Преди 2 часа

Вижте каква ще е тя:

<p>Страшен тайфун приближава Виетнам, евакуират над половин милион души</p>

Евакуират над половин милион души във Виетнам заради приближаването на тайфуна "Каджики"

Свят Преди 2 часа

Стихията се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Почитаме светия апостол Тит, какво се знае за него

Свят Преди 2 часа

Той бил роден в езическо семейство в Антиохия

Дим над Сана след израелските въздушни удари в неделя

Жертви и ранени при израелски удари срещу Йемен

Свят Преди 3 часа

Атаката е била в отговор на ракети, изстреляни срещу Израел

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

След фаталния инцидент в Пловдив: Дървото, убило мъж, е било фитосанитарно здраво

България Преди 3 часа

Зелената система на града е морално остаряла, заяви зам.-кметът по екология на район "Северен" Цветомир Цветков

Всичко от днес

От мрежата

6 причини, поради които котката ви напада и как да спрете това поведение

dogsandcats.bg

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Новата прическа на Кейт Мидълтън породи коментари

Edna.bg

Тризначките от „Биг Брадър“: Какво се случва с тях днес?

Edna.bg

Аморим: Най-важното е, че създаваме положения

Gong.bg

ЦСКА обяви раздяла с още един футболист

Gong.bg

Катастрофа с една жертва и петима ранени край Севлиево

Nova.bg

Как да научим децата да използват правилно изкуствения интелект за учебни цели

Nova.bg