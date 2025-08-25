България

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

25 август 2025, 14:08
Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)
Източник: Пресцентър на ГЕРБ/Архив

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви Бойко Борисов след среща с главния изпълнителен директор на отбранителния концерн "Райнметал" Армин Папергер в Дюселдорф.

Изявлението на двамата беше излъчено на страницата на Борисов във Facebook. Преди това беше излъчено и посрещането на лидера на ГЕРБ в сградата на "Райнметал" в Дюселдорф.  

Заводът за барут ще бъде колкото два немски завода тук, най-големият в Европа.

"Това е най-дефицитната стока в момента и аз съм изключително благодарен на г-н Папергер, че избраха терена на Вазовските заводи за този огромен завод, каза Борисов. Следващото – заводът за 155-милиметрови снаряди и изстрели, натовски калибър, са изключително важни и за Българската армия, а и за цяла Европа, и целта е производството на 100 хиляди бройки капацитет на завода", посочи той.

"Информирали сме Европейската комисия за тези два проекта и по механизма SAFE сме гарантирали парите от страна на българската държава", каза още Борисов.

"В следващите три седмици всичко това трябва да бъде завършено, за да го вкараме в парламента, за да бъде ратифицирано от българските партии", заяви лидерът на ГЕРБ.

Той посочи, че работят и по следващ завод или филиали за изграждането и производството на дронове.

Борисов благодари за екипите, които "Райнметал" е изпращал регулярно от март досега, и на изпълнителния директор Армин Папергер, че е обърнал внимание на България и е оценил огромния ѝ потенциал.

"България е една изключително важна страна за Европа, но и изключително важна страна за "Райнметал", каза Армин Папергер. 

"Райнметал" ще построи заедно с България в най-скоро време най-малко два завода в България, първият от тях ще бъде за артилерийски снаряди, заяви Папергер. Още по-важно е нашето съвместно предприятие за барут, добави той. Папергер посочи, че съвместно българското правителство и "Райнметал" ще направят обща инвестиция на стойност над 1 млрд. евро за производството на тези важни компоненти.

През април Бойко Борисов се срещна в Германия с Армин Папергер, главен изпълнителен директор на най-големия отбранителен концерн в Европа – "Райнметал”.

"Пратих на Росен Желязков изключително детайлна оферта за инвестиция за фабрика за барут, съвместно с германския концерн "Райнметал", заяви след това Борисов в кулоарите на парламента.

В края на март Борисов се срещна с Папергер, който беше на посещение в България, съобщиха от пресцентъра на ГЕРБ. Преди това Армин Папергер и делегация на "Райнметал" се срещнаха с президента Румен Радев. Представителите на отбранителния концерн имаха и среща с премиера Росен Желязков в Министерския съвет, на която бяха обсъдени възможностите за реализиране на съвместни проекти за развитие на отбранителната индустрия и за инвестиции в интерес на модернизацията на българската армия.

Източник: Теодора Цанева, БТА    
