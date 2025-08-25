Southwest променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса - какво трябва да знаете

Southwest Airlines обяви край на дългогодишната си политика „Customer of Size“, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират допълнително място без допълнителни разходи.

От 27 януари 2026 г. пътниците, които не могат да се поберат удобно в едно седящо място, ще трябва да закупят допълнително място предварително.

Възстановяване на сумата ще се извършва само при по-строги условия, според новата политика на авиокомпанията със седалище в Далас, предаде Newsweek .

Източник: iStock

Защо това е важно

Това е значителна промяна на популярната политика, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират две места на цената на едно.

Новите правила представляват рязък обрат за авиокомпанията, която бе хвалена за приобщаващия си подход и за това, че предлага една от най-удобните политики за по-едри пътници в САЩ.

Адвокатите за правата на пътниците предупреждават, че промените могат да направят въздушните пътувания значително по-скъпи за много хора, докато дългогодишни лоялни клиенти смятат, че новата политика подкопава идентичността на Southwest като авиокомпания, ориентирана към клиента.

Източник: Istock

Какво трябва да знаете

Според новите правила пътниците трябва да закупят две места по време на резервацията, ако не могат да се поберат в рамките на подлакътниците на едно място. Възстановяване на сумата ще се извършва само ако полетът не е изчерпан, местата са в същия клас и заявката за възстановяване е подадена в рамките на 90 дни след пътуването.

Това се различава от настоящата практика, при която Southwest често възстановява разходите за допълнително място дори при пълни полети или предоставя допълнително място безплатно, ако има налично пространство.

Промяната на политиката съвпада с две други големи промени:

Southwest ще премине от модела на свободни места към определени седалки за първи път в историята си. Освен това ще въведе такси за регистриран багаж: $35 за първия багаж и $45 за втория, с което се прекратява традицията „Bags Fly Free“, според The Houston Chronicle.

Тази нова политика вече е в съответствие с практиките на много други авиокомпании в САЩ, според Elliott Report, Nerdwallet и Smarter Travel.

Политики на други авиокомпании за пътници с по-голяма телесна маса

Alaska Airlines изисква пътниците, които не могат да се поберат удобно с долепени подлакътници, да закупят допълнително място, но могат да получат възстановяване, ако има свободно място на полета. American Airlines съветва пътниците, нуждаещи се от повече пространство, да закупят второ място при резервацията. Ако не го направят, могат да поискат съседни места от служител на летището, но наличността не е гарантирана. Delta Air Lines не изисква предварителна покупка на допълнително място, но ако пътник заема пространството на друг, авиокомпанията може да го премести на друго място или да го помоли да пътува на по-късен полет. Frontier Airlines изисква пътниците, които не могат да спуснат двата подлакътника, да закупят второ място преди пътуването. Spirit Airlines изисква пътниците, които заемат съседно място или не се побират в едно място с долепени подлакътници, да закупят допълнително място. United Airlines изисква покупка на второ място, когато е необходимо, като обикновено таксата е същата като за първото място. Ако пътникът изчака до деня на пътуването, може да се сблъска с по-високи цени или да бъде помолен да презапише резервацията.

Southwest Airlines ще позволява на пътници с по-голям размер да закупят второ място и да получат пълно възстановяване след пътуването, ефективно предоставяйки допълнително пространство без допълнителни разходи.

Източник: iStock

Какво казват хората

На уебсайта си Southwest Airlines посочва:

„Пътниците, които заемат съседно място или места, трябва да закупят необходимия брой места преди пътуването, за да се гарантира наличността на допълнителното място. Подлакътникът се счита за определяща граница между местата; можете да прегледате информация за ширината на седалките.

Освен това Southwest може да прецени по свое усмотрение, че допълнително място е необходимо по съображения за безопасност. Southwest ще възстанови сумата за допълнителното място при поискване след приключване на пътуването.“

Тигрес Осбърн, председател на Националната асоциация за насърчаване на приемането на хора с наднормено тегло, казва пред The New York Times:

„Southwest беше единствената светлина на надеждата за много хора с наднормено тегло, които иначе нямаше да летят. А сега тази светлина угасна.“

Какво следва

Новата политика влиза в сила през януари 2026 г., като дава време на пътниците да се адаптират. Адвокатите за правата на пътниците предупреждават, че авиокомпанията рискува да загуби лоялни клиенти в полза на конкуренти като Alaska Airlines, която все още възстановява сумите за допълнителни места в някои случаи. За момента Southwest остава твърдо зад решението си и представя промяната като част от по-широка реформа на операциите си.