Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

СОС с извънредно заседание за избор на нова обслужваща банка

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

След фаталния инцидент в Пловдив: Уволниха директора на "Градини и паркове"

М едицински хеликоптер транспортира 4-годишния Мартин, който беше блъснат, заедно с майка си от АТВ в Слънчев бряг, съобщи NOVA. Малкият пациент е превозен по въздух до площадката на УМБАЛ „Света Екатерина“. От там детето е транспортирано с линейка до „Пирогов“.

На сигнала, подаден към Координационната централа, се отзовават д-р Людмила Петрова и медицинска сестра Христо Велев. Заедно с пилотите капитан Иван Старчев и капитан Наско Арнаудов те извършват полета от Регионална база за спешна медицинска помощ по въздуха в Сливен, до болничната вертолетна площадка на УМБАЛ–Бургас.

Въздушната линейка излетя малко преди 13.00 ч. от площадката на УМБАЛ-Бургас, където 12 дни лекарите се борят за живота му.

Детето ще бъде настанено в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в "Пирогов",

тъй като състоянието му изисква по-високо ниво на лекарска грижа.

Припомняме, че преди дни тийнейджър с АТВ помете три деца и трима възрастни на тротоар в "Слънчев бряг", след което се заби във фасада на хотел. Всички бяха настанени в болницата в Бургас. На 35-годишната жена бяха направени няколко операции, но състоянието ѝ не се подобри. 4-годишният ѝ син също е с опасност за живота.

Момченцето прекара няколко дни в реанимацията на УМБАЛ-Бургас в състояние на кома.

Решението за транспортирането му е взето след преглед на момченцето от националния консултант по анестезиология проф. Николай Младенов.

Майката на детето - Христина, е състояние на мозъчна смърт, като жизнените ѝ показатели се поддържат по изкуствен път. Новината потвърди и бащата на 12-годишната Сияна - Николай Попов. На страницата си във Facebook той написа: Хеликоптерът е вече в Бургас. При стабилно време, излита с Марти към София.