Синът на звезда от "Живите мъртви" е арестуван за домашно насилие

М ингус Рийдъс, 25-годишният син на актьора Норман Рийдъс и супермодела Хелена Кристенсен, бе арестуван за домашно насилие над приятелката си, пише Page Six.

Арестът му е станал след сигнал за домашно насилие в апартамент в Манхатън. Полицията била извикана по повод жена, която погълнала хапчета. По данни на полицейски източници, Мингус я е ударил в крака, причинил зачервяване, след което я е душил и съборил на земята.

Срещу него бяха повдигнати обвинения за възпрепятстване на дишането и нападение от трета степен. По-късно същия ден в наказателния съд на Манхатън бяха добавени нови обвинения – за безразсъдно причиняване на нараняване, утежнен тормоз и тормоз от втора степен.

Прокурорите твърдят, че той е стискал гърлото на 33-годишната си приятелка с такава сила, че я повдигнал от пода. Мингус се обяви за невинен по всички обвинения.

Адвокатът му, Прия Чаудри – известна с това, че е защитавала и актьора Джонатан Мейджърс по неговото дело за нападение – заяви пред The Post, че клиентът ѝ е „загрижен“ за приятелката си. Според нея Мингус е прекратил връзката им, продължила около пет месеца, което силно разстроило жената и я подтикнало да вземе „хапчета за сън“.

Чаудри твърди още, че оттогава пострадалата се е изнесла от общия им дом, не се страхува от Мингус и няма намерение да продължава делото или да настоява за нови обвинения. Въпреки това съдът му нареди да стои на разстояние от нея.

Рийдъс привлече внимание и с грубите и нападателни коментари, които отправя срещу медиите по време на делото си. В събота, 23 август, напускайки съдебната зала, Мингус се обърнал към друг репортер на The Post, наричайки я „грозна“.

Мингус е син на актьора от Walking Dead Норман Рийдъс и на бившия модел на Victoria’s Secret Хелена Кристенсен. Двамата се разделиха, когато детето им беше на четири години, но запазиха приятелски отношения и споделяха отговорността за отглеждането му. През 2018 г. Кристенсен публикува тяхна щастлива семейна снимка по повод завършването на гимназия на Мингус.

Днес 56-годишният Рийдъс е сгоден за актрисата Даян Крюгер. Двамата посрещнаха дъщеря си Нова Тенеси през 2018 г.