Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Носителят на четири "Оскара" говори за изкуствения интелект и сподели мрачен спомен от посещение в СССР

25 август 2025, 15:26
У краинското външно министерство остро разкритикува американския режисьор Уди Алън заради появата му на Московската филмова седмица, предаде Politico.

(Във видеото: Неповторимият Уди Алън пред NOVA: Животът е изпълнен със случайни шансове)

"Това е позор и обида за жертвите сред украинските актьори и филмови дейци, които бяха убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна", се казва в изявление на украинската дипломация, публикувано в понеделник.

"Участвайки във фестивал, който обединява поддръжници и рупори на Путин, Алън съзнателно си затваря очите за зверствата, които Русия извършва ежедневно в Украйна вече 11 години. Културата никога не бива да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент на пропагандата", допълват от министерството.

В неделя Алън се включи онлайн в дискусия заедно с водещи руски режисьори, оператори и актьори, сред които и Фьодор Бондарчук, интервюирал го по време на събитието и открит поддръжник на руската инвазия в Украйна.

Носителят на четири "Оскара" говори за изкуствения интелект, сподели мрачен спомен от посещение в СССР, но същевременно похвали руското кино и заяви, че би обмислил възможността да заснеме филм в Русия, въпреки че засега не е получавал предложения.

"Ако имаше подобни предложения, бих седнал и помислил за сценарий, за това колко добре се чувства човек в Москва и Санкт Петербург", каза Алън, цитиран от руските медии.

Източник: Politico    
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 5 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 9 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 5 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 9 часа

