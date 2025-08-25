Европейският финансов регулатор е "разочарован" от липсата на мегасливания между банки в Европа

У краинското външно министерство остро разкритикува американския режисьор Уди Алън заради появата му на Московската филмова седмица, предаде Politico .

(Във видеото: Неповторимият Уди Алън пред NOVA: Животът е изпълнен със случайни шансове)

"Това е позор и обида за жертвите сред украинските актьори и филмови дейци, които бяха убити или ранени от руските военнопрестъпници по време на агресията срещу Украйна", се казва в изявление на украинската дипломация, публикувано в понеделник.

"Участвайки във фестивал, който обединява поддръжници и рупори на Путин, Алън съзнателно си затваря очите за зверствата, които Русия извършва ежедневно в Украйна вече 11 години. Културата никога не бива да се използва за прикриване на престъпления или като инструмент на пропагандата", допълват от министерството.

Woody Allen’s participation in the moscow film festival is an absolute disgrace. Appearing in a country of murderers is a choice - and it should mean the end of any international career. pic.twitter.com/lNrG9c93sL — Kira Rudik (@kiraincongress) August 25, 2025

В неделя Алън се включи онлайн в дискусия заедно с водещи руски режисьори, оператори и актьори, сред които и Фьодор Бондарчук, интервюирал го по време на събитието и открит поддръжник на руската инвазия в Украйна.

Носителят на четири "Оскара" говори за изкуствения интелект, сподели мрачен спомен от посещение в СССР, но същевременно похвали руското кино и заяви, че би обмислил възможността да заснеме филм в Русия, въпреки че засега не е получавал предложения.

"Ако имаше подобни предложения, бих седнал и помислил за сценарий, за това колко добре се чувства човек в Москва и Санкт Петербург", каза Алън, цитиран от руските медии.