Любопитно

Vivacom посреща новата учебна година с атрактивна оферта за ученицит

С детския смарт часовник Vivacom Kids Watch родителите могат да бъдат сигурни, че винаги ще имат връзка с детето си

25 август 2025, 14:20
Vivacom посреща новата учебна година с атрактивна оферта за ученицит
Източник: Vivacom

Vivacom посреща новата учебна година с кампанията Back to School, създадена да носи спокойствие за родителите и радост за децата. С детския смарт часовник Vivacom Kids Watch родителите могат да бъдат сигурни, че винаги ще имат връзка с детето си, а малчуганите получават и специалния FUN BOX с висококачествени материали BIC – пастели, моливи, флумастери, книжка за оцветяване, стикери и програма. Така първият учебен ден е едновременно защитен, цветен и вдъхновяващ.

С Vivacom Kids Watch децата могат да провеждат двупосочни гласови и видео разговори, както и да използват удобен чат за бърза връзка със семейството. Устройството е водоустойчиво и предлага GPS проследяване в реално време чрез Google Maps, както и SOS бутон за бърза връзка при спешни ситуации. Чрез приложението Kids Watch родителите могат да следят местоположението на детето, да добавят контакти и да задават безопасни зони, в които детето може да се движи.

Устройството използва eSIM технология за постоянна свързаност без нужда от физическа SIM карта и разполага с батерия с издръжливост до 100 часа. Системата за позициониране комбинира LBS, Wi-Fi и GPS за максимална точност за локацията на детето и спокойствие за родителите по всяко време. Смарт часовникът е съобразено изцяло с нуждите на децата и се предлага в два атрактивни цвята – синьо и розово, като приляга чудесно върху детската ръка.

Умният детски часовник на Vivacom се предлага за 30.67 € I 59.98 лв. при сключване на 24-месечен договор по оферта Junior. Офертата е валидна до 30 септември 2025 г. или до изчерпване на количеството.

Повече информация за Back to School кампанията на Vivacom можете да откриете на vivacom.bg.

Кампания Back to School Vivacom Kids Watch Детски смарт часовник GPS проследяване SOS бутон Спокойствие за родителите
Последвайте ни
Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Транспортираха в „Пирогов“ детето, пострадало след удар от АТВ в Слънчев бряг

Сняг заваля в Румъния

Сняг заваля в Румъния

Бебе почина в Царево, задържаха родителите му

Бебе почина в Царево, задържаха родителите му

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

Украйна осъди Уди Алън за участие във филмов фестивал в Москва

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

Audi вкара още стил в Q3 с версията Sportback

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 5 часа
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 9 часа
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 5 часа
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 9 часа

Виц на деня

- Ало, скъпа, какво правиш? - Наслаждавам се на живота. - Пак ли ядеш?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

„Български пощи“ спират приемането на пратки за САЩ

България Преди 14 минути

Причината е в планираните промени от Администрацията на САЩ

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Джокович стартира US Open с победа и нов исторически рекорд

Свят Преди 19 минути

В следващия кръг четирикратният шампион в Ню Йорк ще срещне американеца Закъри Свайда

Разследват смъртта за жена, загинала при катастрофа

Разследват смъртта за жена, загинала при катастрофа

България Преди 1 час

Местопроизшествието е запазено, създадена е организация за извършване на оглед

Младеж е в кома след инцидент с тротинетка

Младеж е в кома след инцидент с тротинетка

България Преди 1 час

Пострадалият е с отнета шофьорска книжка след употреба на алкохо

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

Внимание! Ще има затруднения при купуването на е-винетки в следващите дни

България Преди 1 час

НТУ препоръчва на шофьорите, които планират пътуване, да закупят предварително необходимите им документи

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

Строят в България най-големия завод за барут в Европа (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

В следващите три седмици трябва да бъдат подготвени двата договора за съвместно предприятие с "Райнметал", заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

Ново огнище на шарка по овцете и козите в Свиленградско

България Преди 2 часа

Заразата е регистрирана в животновъден обект с 220 овце

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

Пожар пламна до АМ „Тракия” (ВИДЕО)

България Преди 2 часа

Пламъците са обхванали сухи треви и храсти

<p>Популярна авиокомпания променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса</p>

Southwest променя правилата за пътници с по-голяма телесна маса - какво трябва да знаете

Свят Преди 2 часа

Това е значителна промяна на популярната политика, която позволяваше на пътници с по-голям размер да резервират две места на цената на едно

Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

Свят Преди 2 часа

Водолаз откри останки в река Колумбия, които могат да крият тайната на семейство Мартин

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Турският транспортен министър беше глобен за шофиране с 224 км/ч

Свят Преди 2 часа

"Без да разбера, за кратко, съм превишил ограничението на скоростта"

<p>Снуп Дог&nbsp;се страхува да води внука си на кино</p>

Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Свят Преди 2 часа

Забележките на Снуп Дог отразяват по-широк културен разрив относно представянето на LGBTQ+ персонажи в медии, насочени към деца

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Смъртоносен израелски удар по болница в Газа, загинали са журналисти

Свят Преди 2 часа

Израелската армия съобщи, че проверява информацията за удара

След скок в морето в Приморско: Мъж си удари главата и изпадна в безсъзнание

След скок в морето в Приморско: Мъж си удари главата и изпадна в безсъзнание

България Преди 2 часа

Настанен е за лечение в болница с фрактура на черепа и счупен шиен прешлен

С колко е поскъпнала потребителската кошница за седмица

С колко е поскъпнала потребителската кошница за седмица

България Преди 2 часа

При зеленчуците и плодовете намаляват цените на едро

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

Кола излетя от пътя и се преобърна в Монтанско, 63-годишна почина на място

България Преди 3 часа

Инцидентът се е случил на 24 август

Всичко от днес

От мрежата

Какво ни казва кучето, когато ни закача с лапа

dogsandcats.bg

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Мега секси: Как кучетата подготвиха Малума за бащинството

Edna.bg

Повече от диета: Проследяване на корените на вегетарианството

Edna.bg

Борислав Младенов с първа тренировка в Апоел Тел Авив

Gong.bg

Нападател на Рома даде съгласие да бъде преотстъпен на Виляреал

Gong.bg

21-годишна родилка почина в болница в Русе

Nova.bg

Новородено почина в Царево, задържаха родителите му

Nova.bg