Снуп Дог разкритикува филм на Disney

Забележките на Снуп Дог отразяват по-широк културен разрив относно представянето на LGBTQ+ персонажи в медии, насочени към деца

25 август 2025, 13:23
Р апърът Снуп Дог критикува LGBTQ+ темите в детските филми след като гледа филма на Disney "Lightyear" с внука си, като заяви, че "ги слагат навсякъде".

(Във видеото: Снуп Дог отказал 100 милиона долара, за да се включи в еротична платформа)

  • Защо това е важно

Забележките на Снуп Дог отразяват по-широк културен разрив относно представянето на LGBTQ+ персонажи в медии, насочени към деца. С увеличаването на видимостта на еднополовите персонажи от големи студия като Disney, реакциите варират от празнуване до противоречие, особено когато подобно представяне се появява в семейни филми, пише Newsweek.

Филмът "Lightyear", издаден през 2022 г., е първият анимационен филм на Disney, който показва целувка между персонажи от един и същи пол и изобразява двойка от един и същи пол, отглеждаща дете. Тези сцени предизвикаха негативни реакции сред консервативни коментатори и доведоха до забрана на филма в няколко страни.

Заради целувка между момичета: В ОАЕ забраниха „Баз Светлинна година“

  • Какво трябва да се знае

Говорейки в подкаста "It's Giving", Snoop разказа, че е завел внука си на "Lightyear" и е бил изненадан от въпросите на детето относно еднополовата двойка в сюжета.

Снуп Дог разказа: "В средата на филма внукът ми казва: "Снуп, как може две жени да имат дете?"

"Чувствам страх да ходя на кино", каза той. "Хвърлят ме в средата на неща, за които нямам отговор."

"Бях напълно объркан", продължи той. 

Забележките му доведоха до призиви за отменяне на предстоящото му участие на Големия финал на Австралийската футболна лига (AFL), според местния телевизионен канал 9 News Australia.

Водещ на новини отбеляза, че участието на Снуп Дог може да се възприеме като двойни стандарти, тъй като AFL наскоро санкционира полузащитника на Аделаида Изак Ранкин за употреба на хомофобски обидни думи през последните 16 месеца.

Главният съветник на AFL Стивън Мийд коментира по повод Ранкин: "В среда на AFL това поведение не е приемливо. Хомофобията няма място във футбола."

  • Какво казват хората

Министърът на имиграцията на Австралия Пол Скарр коментира призивите за отменяне на участието на Снуп Дог:

"Това е Големият финал - фокусът трябва да е върху футбола, а не върху развлекателната част."

По-късно той добави:

"Мисля, че трябва да сме последователни, и ако ще задаваме определени стандарти, хората ще поставят въпроси точно както вие ги поставяте, ако отклонявате тези стандарти в отделни случаи."

Предупреждение за расизъм в класики на Дисни

  • Какво следва

Снуп Дог все още не е отговорил на призивите за отстраняването му от предстоящи събития.

Източник: Newsweek    
