Обрат в мистериозното изчезване на цяло семейство през 1958 г.

М истерията за изчезналото през 1958 г. семейство Мартин получи нов обрат, след като водолаз откри човешки останки в потопена кола в река Колумбия, съобщи Daily Mail.

На 7 декември 1958 г. семейство Мартин – Кенет и Барбара с трите им дъщери – тръгват да пазаруват коледни подаръци и никога не се връщат. Телата на Вирджиния, на 13 г., и на Сю, на 11 г., са открити в реката следващата година, но останките на най-голямата дъщеря, Барбара, на 14 г., и родителитене са намерени.

Случаят бързо набра популярност и породи множество спекулации за съдбата на семейството. Някои предполагаха, че колата случайно се е озовала в реката, други смятат, че поне един от членовете на семейството е бил застрелян.

BREAKING: Martin Family remains likely discovered inside vehicle submerged in Cascade Locks. Details: https://t.co/POgGbwWNro pic.twitter.com/u0kNefXIOH — KOIN News (@KOINNews) August 23, 2025

Арчър Майо, независим водолаз, решава да разгледа случая по-сериозно и да намери отговори. Миналата година той откри колата на семейството в дълбок участък на реката, на границата между Орегон и Вашингтон, и веднага съобщи за находката на властите.

Местните органи започват опити да извадят колата, но се отказват, след като рамата се отделя и отломките правят изваждането трудно. Това лято Майо се връща и бавно изважда части от колата, като открива човешки останки, включително и в чорапогащи. Той докладва находките на шерифската служба на окръг Худ Ривър, която все още не е потвърдила, че останките са на семейството Мартин. Властите уточниха, че разследването продължава.

Майо прекара последните седем години в търсене на отговори. Според него, чрез внимателно моделиране успял да локализира превозното средство в така наречената „яма“ на реката. С подкрепата на историци и с необходимите разрешителни, той започнал да се гмурка, като извършил стотици спускания, за да разчисти отломките и да събере доказателства.

Какво се случи със семейство Мартин?

A diver who helped find a car submerged in the Columbia River and likely belonging to a family who disappeared nearly 70 years ago, said that he has found the remains of several people that have been pulled from the car. https://t.co/cLqil80yYx pic.twitter.com/NR18RAg2UV — KATU News (@KATUNews) August 23, 2025

Семейството изчезва на 7 декември 1958 г., а родителите са обявени за изчезнали, когато не се появяват на работа два дни по-късно. Полицията смята, че колата може да е паднала в реката случайно.

Месец след изчезването близо до мястото е намерен пистолет. Десетилетия по-късно вдовицата на собственика на оръжието споделя пред местни медии, че върху него е имало засъхнала кръв.

През май 1959 г. телата на двете по-малки дъщери са намерени и причината за смъртта им е определена като удавяне. Аутопсията обаче споменава потенциална огнестрелна рана на главата, но съдебният лекар смята, че е резултат от разлагане.

Archer Mayo told KATU News that personal effects, including some with name and addresses of the family, were found among the remains of the car. https://t.co/q0t0zLsgB3 — KATU News (@KATUNews) August 23, 2025

Най-големият син, Доналд Мартин, на 28 години по това време, изразява съмнения, че смъртта на родителите и сестрите му е инцидент. Заместник-шерифът на окръг Мълтнома, Уолтър Грейвън, също остава скептичен и години наред разследва случая.

Въпреки многобройните теории, полицията никога не е назовала конкретни заподозрени и не е започнала официално разследване за убийство.