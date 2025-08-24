Зеленски: Украйна ще се бори, докато гласът ѝ за мир бъде чут

П резидентът Володимир Зеленски заяви в обръщение към нацията по случай Деня на независимостта, че Украйна няма да спре да се бори за свободата си, пише ВВС.

„Имаме нужда от справедлив мир – мир, в който бъдещето ни ще се решава единствено от нас“, каза държавният глава, подчертавайки, че страната ще се противопоставя на Русия „докато призивите ѝ за мир не бъдат чути“.

Той допълни: „Украйна все още не е победила, но със сигурност не е загубила.“

We are building Ukraine, which will have enough strength and power to live in safety and peace, – Zelenskyy on Ukraine's Independence Day. pic.twitter.com/q5B73onpho — Angelica Shalagina🇺🇦 (@angelshalagina) August 24, 2025

Думите на Зеленски прозвучаха, след като Москва обяви, че Украйна е извършила атака срещу руски енергийни обекти през нощта, обвинявайки дронове за пожар в атомната електроцентрала в Курска област.

По данни на пресслужбата на централата няма пострадали, а пожарът е бил бързо потушен. Повреден е трансформатор, но радиационните нива остават в нормата, съобщи ведомството в приложението Telegram.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди, че следи ситуацията. Генералният директор на организацията подчерта, че „всяко ядрено съоръжение трябва да бъде защитено по всяко време“. МААЕ многократно е призовавала Русия и Украйна да проявяват максимална сдържаност около ядрените обекти.

🇺🇦 Zelensky hardens his stance:



“Ukraine will never again be dragged into the humiliation that Russians like to call compromise.”



For him, a “just peace” is only possible through Russia’s total surrender in practice, this commits Ukraine to full-scale war. pic.twitter.com/BsmtulsN8U — WashingtonAmerica.Net (@WADailyNews) August 24, 2025

Тържества в Киев и подкрепа от съюзниците

В украинската столица се проведоха официални тържества по повод Деня на независимостта – датата, на която през 1991 г. страната обяви независимостта си от Съветския съюз.

Сред гостите бе канадският премиер Марк Карни, който застана до Зеленски в катедралата „Света София“. В обръщението си той заяви:

„Искам да кажа нещо много просто и важно: Канада винаги ще бъде рамо до рамо с Украйна.“

Източник: БТА/АР

Карни обяви, че още през септември страната му ще достави на Украйна дронове, боеприпаси и бронирани машини за над 1 милиард канадски долара (около 534 милиона паунда). Това е повече от половината от пакета за военна помощ, който той представи през юли, съобщиха украинските медии.

На церемонията присъства и американският пратеник Кийт Келог, който бе удостоен с Орден за заслуги – първа степен. След като Зеленски му благодари, както и на президента на САЩ Доналд Тръмп, Келог се обърна към него с думите: „Ще накараме това да проработи.“

Андрий Йермак, началникът на кабинета на Зеленски, подчерта в Telegram: „На този специален ден – Деня на независимостта на Украйна – е особено важно да усетим подкрепата на нашите приятели. А Канада винаги е била до нас.“

Международни послания и нова военна помощ

Зеленски сподели и писмо от крал Чарлз, който отправи към украинския народ „най-топли и искрени пожелания“.

„Продължавам да изпитвам дълбоко възхищение от несломимия дух на украинския народ“, пише монархът. „Надявам се, че нашите страни ще продължат да работят заедно за справедлив и траен мир.“

Зеленски коментира, че „добрите думи на краля са истинско вдъхновение за украинците в трудните времена на война“.

В знак на солидарност британското правителство издигна украински знамена над "Даунинг стрийт". Министерството на отбраната потвърди, че британски инструктори ще продължат да обучават украински войници поне до края на 2026 г. чрез програмата „Интерфлекс“.

Норвегия също обяви нов пакет военна помощ – системи за противовъздушна отбрана на стойност около 7 милиарда крони (514 милиона паунда; 693 милиона долара).

„Заедно с Германия гарантираме, че Украйна ще получи мощни системи за противовъздушна отбрана“, заяви премиерът Йонас Гар Стьоре.

Същия ден Украйна и Швеция съобщиха, че ще започнат съвместно производство на отбранителна техника. Шведският министър на отбраната Пол Йонсон подчерта, че инициативата ще „стимулира превъоръжаването на Швеция и ще подкрепи нуждите на украинските въоръжени сили“.

Източник: БТА/АР

Руският натиск и дипломатическите усилия

Междувременно Москва обяви, че е завзела две села в Донецка област. Руските сили напредват бавно и с огромни загуби, като в момента държат около 20% от украинската територия.

Пълномащабното нахлуване в Украйна започна през февруари 2022 г.

През август дипломатическите усилия за мир се засилиха. На 15 август в Аляска се състоя среща между Доналд Тръмп и Владимир Путин, която бе определена като „ключова стъпка“ към спиране на войната. Въпреки че двамата лидери я нарекоха успешна, Тръмп изрази публично разочарование от липсата на конкретно споразумение.

Американският президент заяви, че обмисля налагането на нови икономически санкции срещу Русия или изтегляне от преговорите.

„Ще взема решение и то ще бъде много важно – или масивни санкции, или масивни тарифи, или и двете. Или няма да направим нищо и ще кажем: това е вашата война“, каза той.

Зеленски настоява за незабавно прекратяване на огъня, подкрепен и от европейските съюзници. Той обвини Москва, че „прави всичко възможно“, за да осуети лична среща с Путин.

От своя страна руският външен министър Сергей Лавров заяви, че президентът Путин е готов за разговори „когато дневният ред е подготвен за среща на върха, а в момента такъв няма“, обвинявайки Зеленски, че отхвърля всички предложения.