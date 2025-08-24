Свят

Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал

Инцидентът е станал в Централния детски магазин – известен на поколения руснаци именно като „Детски мир“

24 август 2025, 16:41
Експлозия в емблематичен магазин за играчки в Москва, има загинал
Н ай-малко един човек е загинал при експлозия в Москва в неделя, след като газова бутилка се взриви в емблематичния магазин за играчки „Детски мир“, съобщават руските държавни медии, цитирани от CNN.

Инцидентът е станал в Централния детски магазин – известен на поколения руснаци именно като „Детски мир“. Търговският комплекс се намира на площад "Лубянка", в непосредствена близост до централата на Федералната служба за сигурност (ФСБ) – основният наследник на съветския КГБ.

„За съжаление, според предварителна информация, в резултат на инцидента има един загинал и няколко души са ранени“, заяви кметът на Москва Сергей Собянин.

Сградата на магазина за играчки „Детски мир“, в която освен търговски обекти се помещават ресторанти и киносалон, е била евакуирана, съобщават информационните агенции.

По данни на Telegram канала Mash, вместо газова бутилка е възможно да е експлодирал контейнер с хелий.

