България

Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен

Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия

24 август 2025, 15:55
Цанко Цанков постави рекорд с 24-часово плуване по Дунав без неопрен
Източник: БТА

Ц анко Цанков направи постижение за 24-часово индивидуално непрекъснато плуване без неопрен и помощни средства. Той финишира в Оряхово, където беше посрещнат от развълнувана публика. 24 часа, тридесет минути и осем секунди е постижението, което постигна българският плувец. Съдия Велислав Цеков – председател на съдийската комисия на Българската федерация по плувни спортове, обяви, че постижението е успешно. 

Мениджърът на Цанков - Николай Илиев, каза, че през нощта е имало няколко кризисни моменти, свързани със стесняването на река Дунав. Почти през цялото време плувецът е бил с хипотермия. Все още не е възстановен от плуването в Северна Ирландия и вчера малко след Видин започнаха първите признаци на хипотермия. Почти 19 часа той плуваше с хипотермия, допълни Илиев. 

Цанков коментира, че се чувства щастлив. „Имах тежки кризи на преумора, в тези трудни моменти си представям, че съм в родния си град и се разхождам със семейството си“, добави той. 

През февруари Цанков спечели златен медал на Световна купа по зимно плуване в ледени води в Гдиня, Полша. Българинът финишира първи в най-тежката дисциплина 1000 метра свободен стил с време 12:42:50 минути. 

Източник: Лиляна Рашкова/БТА    
Цанко Цанков Плуване Река Дунав 24-часово плуване Постижение Български плувец Хипотермия
Последвайте ни

Всичко от днес

