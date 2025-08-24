Балкански лидери изразиха подкрепата си за Украйна в Деня на независимостта ѝ

Свят

Украйна отбелязва на 24 август Деня на независимостта, който е и национален празник на страната

24 август 2025, 16:15
Р умънският президент Никушор Дан изпрати послание по повод Деня на независимостта на Украйна, в което подчерта подкрепата на Румъния към усилията на Украйна да се защитава в започнатата от Русия война, както и готовността на Букурещ да подкрепи възстановяването и европейската интеграция на съседната страна, съобщи телевизия Диджи 24.

"По повод Деня на независимостта на Украйна предавам на украинските граждани най-топлите поздравления и искрени пожелания за мир и сигурност. На фона на продължаващата агресия на Русия срещу вашата страна бих искал да подчертая подкрепата на Румъния към легитимните усилия на Украйна да се защитава. Също така ще подкрепим усилията за възстановяване на Украйна и вашия път към европейска интеграция", заяви Дан във водеосъобщение.

Държавният глава също така оцени смелостта и устойчивостта на украинските въоръжени сили, но и на украинския народ, който защитава страната си. "Възхищаваме се на куража и устойчивостта, които показват както украинските въоръжени сили, така и цивилното население в защитата на независимостта, суверенитета и териториалната цялост на страната. Вашата решимост служи като силен пример за борбата за свобода и демокрация срещу един автократичен враг", изтъкна румънският лидер.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган също поздрави украинския си колега Володимир Зеленски по повод 34-тата годишнина от обявяването на независимостта на Украйна.

"Нашето всеобхватно сътрудничество, което допринася за просперитета на нашите страни и народи, продължава да става все по-силно с всяка следваща година, придобивайки многоизмерен и многопластов характер", заяви в посланието си Ердоган, цитиран от в. "Хюриет дейли нюз".

"Убеден съм, че турско-украинското стратегическо партньорство е от изключителна важност за доверието и стабилността както на регионално, така и на глобално ниво", посочи още турският държавен глава, като пожела мир, просперитет и благополучие на народа на Украйна.

Турция отдавна полага усилия за намиране на дипломатическо решение на продължаващата окупация на Украйна от страна на Русия и подкрепя настоящите дипломатически инициативи на американския президент Доналд Тръмп, който проведе отделни срещи с руския президент Владимир Путин и с украинския президент Володимир Зеленски, както и с водещи европейски лидери, отбелязва изданието.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис отново потвърди подкрепата на страната си за Украйна, като отбеляза, че тя съответства на националния интерес на Гърция, съобщава в. "Катимерини".

"Нашата позиция е продиктувана от нашия национален интерес, нашата геополитическа позиция и предизвикателствата, идващи от нея", посочи Мицотакис в редовната си неделна публикация в социалните мрежи. 

"Ние не можем да приемем промяна на границите чрез сила като стандартна практика", добави той, като изрази оптимизъм относно текущите дипломатически усилия за слагане на край на войната. 

Мицотакис изтъкна, че Гърция подкрепя Украйна от самото начало на войната, предаде АНА-МПА.

"Подкрепяме Украйна от самото начало. Подкрепяме отбраняващия се срещу нападателя в една очевидна инвазия и нарушаване на суверените на страната", посочи гръцкият премиер.

Украйна отбелязва на 24 август Деня на независимостта, който е и национален празник на страната, като на тази дата се чества приемането на Декларацията за независимост от Съветския съюз през 1991 г., напомня Диджи 24.

Източник: Ваня Накова/БТА    
Ден на независимостта на Украйна Подкрепа за Украйна Румъния Турция Гърция Война в Украйна
