Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна

За момента няма информация за пострадали хора

15 август 2025, 18:01
Дворове и стопанска постройка пламнаха в Разбойна
П ожар е избухнал в село Разбойна край Руен. Сигнал за инцидента е подаден този следобед около 15:10 часа, потвърди началникът на пожарната служба в Бургас старши комисар Николай Николаев, който обясни, че горят дворове на къщи, които до този момент не се знае дали са обитаеми, предава БНР.

"Нямаме информация да са изгорели жилищни постройки. На място са четири екипа на пожарната, които са установили, че горят дворове и животновъдна постройка. Но вятърът е силен и пречи да се локализира огънят. Нямаме информация реално да са изгорели жилищни постройки," поясни Николаев.

Вода се носи от съседно село, уточни той.

Тежък инцидент на релсите връща кошмара от Хитрино

Изгорели са няколко къщи и стопански постройки, потвърди и кметът на община Руен Ахмед Мехмед:

"Изпратени са 4 екипа на пожарната - от Несебър, Поморие, Бургас и Айтос. За момента само тази от Айтос, очакват се останалите. Мобилизирали сме земеделски производители с техника и гасим", каза Мехмед

"За момента няма информация за пострадали хора", допълни Мехмед.

