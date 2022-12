Това са най-тъжните коледни песни на всички времена

К оледа е времето от годината, когато доброто настроение сякаш витае във въздуха. С положителни емоции зареждат празнично украсените коледни елхи, подаръците и цветните блещукащи лампички.

За част от хората обаче това са най-тъжните дни от календара, напомнящи им за загубата на любим човек.

Именно такива печални емоции са възпети в едни от най-меланхоличните песни на всички времена. Това е топ 10 на най-тъжните коледни песни.

Групата Newsong създава песента „Коледни обувки” през 2000 година. Тя е написана от Леонард Ахстстром и Еди Карсуъл. Песента става хит, влиза в класацията на Билборд Hot 100. Текстът разказва за малко момче, което иска да купи на умиращата си майка перфектния подарък. Детето харесва обувките, с които тя ще може да се облече добре, когато най-накрая се срещне с Исус. През 2002 година историята на песента е адаптирана в роман и в телевизионен филм с участието на Роб Лоу и Кимбърли Уилямс.

Деветото място за най-тъжни коледни песни заслужено отива за сингъла Did I Make You Cry on Christmas Day? (Well, You Deserved it!). В буквален превод заглавието ѝ звучи така:„Разплаках ли ви на Коледа? (Добре, заслужавате си го!)”. Автор на парчето е утвърденият алтернативен рок изпълнител Суфан Стивънс. Той издава колекция от коледни песни, които изпълнява в продължение на години с приятели. Всички те са събрани в албума „Песни за Коледа” през 2006 година. Парчето, което му отрежда деветото място в тъжната класация, е описано от критиците като разказ за задушаващия гняв и тъга по време на празниците.

Осмата позиция отива за песен, възпяваща тъгата по време на празниците. Парчето е озаглавено „Коледа, скъпи, моля те, ела си у дома”. Тази класика е разказ за тъгата по чуждото щастие. Героинята разказва за своята липсваща любов, докато всички останали празнуват щастливо Коледа. Песента не жъне големи успехи при първата си поява пред публика през 1963 година. Тогава я изпълнява певицата Дарлийн Лов. Мощен тласък на парчето дава U2, които записват своя версия на песента и я включват в албума A Very Special Christmas 1987, пише Еferrit.com.

Седма в класацията за най-тъжни песни се нарежда класическата песен на Carpenters за раздаването на Коледа и мечтите. Песента е пусната първоначално като сингъл през 1970 година. С меланхоличните тонове на гласа на Карен Карпентър, това е класика на тъга, която може да съпътства всички празнични тържества, пишат критиците.

Шестата позиция е отредена на песен, която разказва за неочакваната среща със старата любов в супермаркета. Парчето е озаглавено "Same Old Lang Syne". Това е автобиографична история на твореца Дан Фьогелберг. Действието се развива в снежна Бъдни вечер. Двама стари любовници се засичат в магазина за хранителни стоки. Те споделят за проблемите в настоящия си живот. Песента завършва с меланхоличната нотка, докато красивият сняг се превръща в дъжд. Отчайващо, нали?!

Пето място в тъжната класация заема песента "Please Come Home for Christmas". В буквален превод „Моля те, ела си вкъщи за Коледа”. Тя има много версии. За първи път парчето е изпълнено от Чарлз Браун през 1960 година. Песента е призив към любимия човек да се върне и да сложи край на тъгата. Версия на песента създава групата Eagles през 1978 година. Това я изпраща в топ 20 в класацията на Billboard Hot 100. Джон Бон Джоуви също създава своя версия на песента през 1992 година. Във видеоклипа на неговата версия участва и супер моделът Синди Крауфорд. Но това не е последният музикант, който се е упражнявал върху тъжната мелодия. През 2013 година Кели Кларксън я включва в своя коледен албум "Wrapped In Red".

На крачка от почетната стълбица остава Fairytale of New York, буквално „Приказка за Ню Йорк на The Pogues. Тя се счита от мнозина в Обединеното кралство за най-добрата коледна песен на всички времена. Разказва се за пиян човек, който се връща към предишни коледни празници, докато е приклещен в затвора на Ню Йорк. Лирическият герой си спомня за своя провалена любовна връзка, а голяма част от песента включва думи на на хаос и смачкани мечти, описват я критиците. Парчето е пуснато през 1987 година.

И ето кои песни се класират в топ 3 на най-депресиращите, мрачни и тъжни песни за Коледа.

С бронзов медал се окичва песента I’ll Be Home for Christmas. В буквален превод заглавието ѝ означава „Аз ще си бъда у дома за Коледа”. Парчето се е превърнало в своеобразен химн на хората, които прекарват празниците далеч от своите семейства. За първи път парчето е записано от Бинг Кросби през 1943 година, докато САЩ е насред Втората световна война. Както подсказва заглавието ѝ, текстът обещава, че героят на песента обещава да се прибере у дома за Коледа. Би Би Си дори забранява парчето да се пуска в Обединеното кралство от притеснение, че може да понижи морала на войските. През 1965 година астронавтите Франк Борман и Джеймс Ловел са далеч от Земята по време на коледните празници, те пожелали от НАСА да им пуснат именно тази коледна песен. През 2007 година парчето се изпълнява от Джош Гробан, в чест на семействата, чиито близки са далеч и се бият в Ирак и Афганистан. Майкъл Бубле също има своя версия на тъжната мелодия.

На второ място в класацията е една песен, станала известна в изпълнение на Елвис Пресли. Това е парчето Blue Christmas. В буквален превод „Синя Коледа” (бел.ред. на английски „blue” буквално означава синьо, но в преносен смисъл - тъжно, меланхолично). Песента е изпята за първи път през 1948 година от Ърнест Тъб, но безспорно най-известен е вариантът на Краля на рокендрола Елвис Пресли от 1957 година. Песента за несподелената любов е включена в „Коледния албум на Елвис”, който получава диамантен сертификат за продажби. За него се смята, че е най-продаваният Коледен албум на всички времена в САЩ.

„Ще имам синя Коледа без теб. Ще посинявам само като си помисля за теб. Червена украса върху зелена коледна елха. Няма да е същото, скъпа, ако не си тук с мен”, пее меланхолично Пресли и заслужено получава среброто в класацията за най-тъжна коледна песен.

Ето и победителят в тази класация. Призът грабва една толкова тъжна песен, която трябвало да бъде преработена заради прекалено меланхоличния си текст.

Песента се казва Have Yourself a Merry Little Christmas. В буквален превод заглавието ѝ би трябвало да звучи така: „Пожелай си малка весела Коледа”. Песента е създадена за филма „Да се срещнем в Сейнт Луис” с Джуди Гарланд. Тя звучи в момент от филма, когато семейството е тъжно заради предстоящото си преместване в Ню Йорк, далеч от живота си в Сейнт Луис. Песента трябва да утеши отчаяно петгодишно момиче, но атмосферата остава все така тъжна. Оригиналният текст на песента се оказва твърде депресиращ и режисьорът на филма Винсънт Минели поръчва той да бъде променен. Той трябва да стане малко по-оптимистичен. „Пожелавай си весела Коледа. Нека ти е леко на сърцето. Следващата година всичките ни проблеми ще изчезнат”, гласи текстът. Въпреки корекциите, песента остава една от най-тъжните Коледни песни за всички времена.

