Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите

О стеопорозата често се нарича „тихата болест“, защото с години разрушава костите без болка и видими симптоми. Лекарят Артьом Жуков разказва как може да се забави процесът и как да се укрепят костите след 50-годишна възраст.

(Във видеото: Какви упражнения да правим, за да избегнем остеопорозата)

Защо се развива остеопорозата

Остеопорозата е хронично системно заболяване на скелета. В нормални условия костите постоянно се обновяват, но с възрастта обменните процеси се нарушават. Активността на остеобластите, които формират нова костна тъкан, намалява, а остеокластите, които разрушават костите, се увеличават. В резултат костите изтъняват, стават порести и чупливи, което повишава риска от счупвания и деформации.

Често заболяването се развива при жени в менопауза поради хормонални промени. Липсата на естрогени намалява способността на костите да задържат калций, което ускорява тяхното разрушаване. Според данни на Обществото на ендокринолозите, през първите години на менопаузата жените могат да загубят до 20% от костната маса; след това процесът се забавя, но не спира. Статистиката показва, че остеопороза има всяка пета жена над 50 години. Мъжете също могат да страдат, но четири пъти по-рядко.

Диагностика на остеопороза

Остеопорозата протича почти безсимптомно и често се открива след счупване. Затова на жените в менопауза и мъжете над 50 години се препоръчва да оценят риска чрез консултация при специалист.

Пациенти с висок риск – жени над 65 и мъже над 70 години – се насочват за денситометрия (DXA), рентгеново изследване, което измерва минералната плътност на костната тъкан. Важно е да се изключат вторични причини за изтъняване на костите, като остър дефицит на витамин D, продължителен прием на глюкокортикоиди, заболявания на храносмилателната система и други хронични болести.

Лечение и профилактика

Пълно излекуване на остеопорозата няма, но процесът на разрушаване на костите може да се забави, а костната маса – да се увеличи чрез комплексен подход.

Немедикаментозно лечение:

Хранене: Балансирана и разнообразна диета с достатъчно протеин, зеленчуци, плодове, риба, пълнозърнести и млечни продукти подпомага здравината на костите. Излишъкът от месо, захар и преработени продукти е вреден.

Калций и витамин D: След 60 години е необходимо минимум 1200 mg калций и 800–1000 IU витамин D на ден. При недостиг се назначават хранителни добавки и медикаменти.

Физическа активност: Упражнения с тежести и силови тренировки укрепват мускулите и костите, подобряват координацията и намаляват риска от падания. Плуването също е полезно. Тренировките е добре да се провеждат под наблюдение на специалист.

Отказ от вредни навици: Тютюнопушенето и прекомерният алкохол ускоряват разрушаването на костите.

Главното:

Жените след 50 години и възрастните мъже трябва да следят и укрепват костите си. Симптомите на остеопорозата са почти незабележими, но заболяването може да се забави и състоянието на костите да се подобри чрез подходящи лекарства, балансирано хранене и спорт.