Християнска или езическа: Каква е историята на коледната елха

В зехте ли си коледна елха тази година? Приготвихте ли украсата и лампичките за нея? Вероятно сте го направили, както и хиляди хора по целия свят. Защото украсяването на коледното дърво е може би най-популярната традиция през декември. Но как тя става част от празничния сезон и каква е връзката ѝ с християнството и празника Рождество Христово?

Езически корени?

Редица публикации, свързани с историята на коледното дърво, ни пренасят в древността, за да ни разкажат как в миналото растенията и дърветата, които остават зелени през цялата година, са имали специално значение в езическите празненства на зимното слънцестоене. Дават се примери с древен Рим, където хората украсявали своите храмове с вечнозелени растения за празника Сатурналии. Подобно на древните египтяни, които използвали зелени палмови листа като част от поклонението си към бог Ра.

Тези примери карат някои да смятат, че коледната елха, която също е вечнозелено дърво, вероятно има езически корени. Как обаче християнството се намесва в историята?

Легендата за католическия светец Бонифаций

Една от легендите за това как вечнозелената ела се превръща в символ на християнството, е свързана с католическия светец Бонифаций, известен с мисионерската си дейност в Германия през осми век.

"История гласи, че Бонифаций се натъкнал на местни германци, извършващи жертвоприношения пред огромен дъб – дъбовете били свещени за бог Тор. Бонифаций взел брадвата си и отсякъл дървото, за да спре езичниците да се покланят на фалшив идол. Езичниците чакали той да бъде ударен от мълния, но това не се случило. Така че Бонифаций се възползвал от възможността да ги приобщи към християнството", казва д-р Доминик Уилсън, цитирана от abc.net.au. Тогава според легендата от падналия дъб израснала ела. "Това се превръща в символ на Христос – тъй като е с триъгълна форма, символизира Светата троица – и оттам идва идеята, че дървото трябва да бъде символ на Христос и новия живот", казва д-р Уилсън.

Според history.co.uk в текст от осми век, посветен на живота на светеца, не се споменава нищо за ели. А историята за жертвоприношенията и легендарната ела всъщност идва от разказ, написан от американския автор Хенри ван Дайк. Неговото произведение, озаглавено "Първото коледно дърво", е придобило статут на съвременна народна приказка и е помогнало за утвърждаването на свети Бонифаций като баща на коледната елха, посочва изданието.

Eggnogs, candy canes and wreaths: These are the stories behind our Christmas traditions https://t.co/t2SzVYn1f8 pic.twitter.com/Yf5rymRJq6 — CNN (@CNN) December 26, 2017

Коледното дърво е "райско дърво"?

Друга популярна теория за произхода на коледното дърво ни пренася в Средновековието. Тогава в Германия се появило "райското дърво", посочва britannica. То било основен реквизит на пиеса за Адам и Ева и представлявало ела, окичена с ябълки, която символизирала Райската градина. Тези вечнозелени дървета намирали място в домовете на хората на 24 декември, когато се отбелязвал религиозният празник на Адам и Ева (тъй като по това време на годината нямало ябълкови дръвчета). След като по-късно били добавени и други декорации, "райските дървета" се превърнали в коледни елхи.

Според тази теория първоначално вечнозеленото дърво, украсено с ябълка, не е използвано за разказване на историята на Рождество, а за тази на Адам, Ева и змията. С течение на времето от "райското дърво" се появява връзка към историята на Рождество - и следователно то може да се разглежда като архетип на коледната елха, по-късно украсена със златни орехи, бисквити и орнаменти, посочва NDR, цитирайки двама теолози.

Как обаче са се появили светлините на коледното дърво?

Бъдни вечер в Германия, Мартин Лутер и семейството му, илюстрация от 19 век Източник: Getty Images

Легендата за Мартин Лутер и нощното небе

След легендата за свети Бонифаций, идва ред на друга популярна история. Според нея традицията за добавяне на свещи към клоните на коледното дърво започва от лидера на движението на протестантската Реформация Мартин Лутер през 16 в.

Легендата разказва, че в нощта преди Рождество Лутер се разхождал из гората. Когато вдигнал очи, видял звезди, блестящи през клоните на дърветата. Той бил така поразен от гледката, че казал на децата си, че му напомня за Иисус и след това поставил коледно дърво в собствения си дом, пише time. Предполага се, че Лутер пожелал да пресъздаде сцената в дома си, използвайки светлина от свещи, според countryliving.

Както има различни истории за произхода на коледното дърво, така има и спорове за това къде е била първата украсена коледна елха.

Фрайбург, Талин, Рига или?

Украсено дърво се споменава за първи път през 1419 г. във връзка с гилдията на пекарите във Фрайбург, пише NDR. Не е ясно обаче дали това наистина е началото на коледните елхи. Столицата на Латвия – Рига, например отбеляза през 2010 г. 500-годишния юбилей на коледната елха. Друга столица – тази на Естония, също претендира да е издигнала първата коледна елха. А според dw има писмени доказателства за издигането през 1539 г. на коледна елха в катедралата на Страсбург.

Въпреки че няма точен отговор за това къде първо е било украсено коледно дърво, то поне е ясно кога тази традиция се популяризира – през 19 век.

Илюстрацията, която промени всичко в Англия

Тъй като германците емигрират в други части на света, традицията на коледното дърво също се разпространява.

Кралица Виктория, принц Алберт и техните деца Източник: Getty Images

В края на 18 век родената в Германия съпруга на британския крал Джордж III - Шарлота, украсява дървета за празника в Англия. Но години по-късно принц Алберт (който също е роден в Германия) и съпругата му - кралица Виктория, са тези, които популяризират традицията сред британците.

Това става през 1848 г., когато една илюстрация на кралското семейство е публикувана в Illustrated London News. Тя показва кралицата, принц Алберт и тяхното семейство, стоящи около пищно украсено коледно дърво. Това предизвиква широк обществен интерес към елхите и скоро те стават често срещани в английските домове.

Коледата и елхата – забранени!

Германските заселници пренасят традицията на коледните елхи и в Америка. Там обаче първоначално са скептични и обичаят не е възприет. Много пуритани се противопоставят на празника, защото смятат, че има езически корени, а в колонията от Масачузетския залив забраняват празнуването на Коледа. Те толкова много не харесват празника, че дори затварят църквите си на 25 декември, пише britannica.

Едва през 20-те години на 19 век Коледа започва да набира популярност в Америка. А коледната елха става "известна" през 1850 г., когато влиятелното списание Godey’s Lady’s Book публикува илюстрацията от 1848 г. на британските кралски особи, въпреки че изображението на семейството е променено, за да изглежда американско.

🎄The Christmas tree became popular in the United States after an illustration of Queen Victoria's tree appeared in an 1850 magazine pic.twitter.com/1uMwBwRYRV — RetroNewsNow (@RetroNewsNow) December 24, 2021

Коледни елхи в знак на благодарност

Постепенно коледните дървета се разпространяват както в Европа, така и в целия свят. Интересно е да се отбележи, че те се появяват дори на фронта по време на Първата световна война (повече за това и за Коледното примирие може да прочетете тук). А от 1947 г. до днес е запазена една традиция, която показва коледното дърво като знак на благодарност.

Двама полицаи разглеждат коледната елха, подарък от Норвегия, поставена на площад "Трафалгар" в Лондон, 1 декември 1948 г. Източник: Getty Images

Всяка година Норвегия подарява на Великобритания елхата, която се поставя на площад "Трафалгар" в Лондон. По този начин скандинавската страна благодари за подкрепата, оказана от Великобритания по време на Втората световна война. Британската столица обаче не е единствената, която получава подобно "благодарствено" дърво от Норвегия. От 1949 г. до днес Нюкасъл получава дърво от побратимения град Берген - отново в знак на признателност за проявеното съюзничество през мрачните дни на войната, пише history.co.uk.

Историята на коледното дърво е дълга и изпълнена с много въпросителни. Едно нещо обаче е сигурно - традицията за украсяване на елхата е следвана от милиони хора по света. Каквато и символика да влагат в нея - вероятно за повечето от тях празничният сезон няма да бъде същият без украсено, светещо коледно дърво.

