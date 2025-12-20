Свят

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

20 декември 2025, 07:36
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда
Путин на годишната си пресконференция в Москва: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне

Путин на годишната си пресконференция в Москва: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне
Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват
ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори
Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара
Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро
Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

А мериканският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск, ако общите им ценности бъдат загубени, предаде ДПА. Рубио заяви това в отговор на въпрос за новата стратегия за национална сигурност на САЩ, в която американската администрация предрича, наред с други неща, предполагаема загуба на демокрация и свобода на изразяване на Стария континент. 

* Във видеото: Марко Рубио: Страните от НАТО ще се споразумеят за разходи от 5% от БВП за отбрана

Основата на отношенията с Европа е "фактът, че имаме обща култура, цивилизация, споделен опит и споделени ценности и принципи по въпроси като правата на човека, свободата, демокрацията", заяви Рубио на пресконференция. 

"Ако това бъде унищожено, защото по някаква причина вече не представлява приоритет, мисля, че това ще упражни напрежение и ще заплаши съюза в дългосрочен план и в по-широк контекст", добави американският държавен секретар. 

Коща предупреди САЩ да не се намесват в делата на Европа

"Тогава ще имате само чисто и просто споразумение за отбрана ... Това е всичко, което ще имате", подчерта той. 

В новата си стратегия за национална сигурност администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп определи политическия пейзаж в Европейския съюз като заплаха за американските интереси, критикувайки предполагаемите дефицити на демократични ценности и ограничения върху свободата на изразяване, отбелязва ДПА. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Марко Рубио САЩ и Европа общи ценности отношения САЩ Европа национална сигурност на САЩ демокрация и свобода права на човека заплаха за съюза администрация Тръмп споразумение за отбрана
Последвайте ни

По темата

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

София въвежда

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 7 минути

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 15 минути

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 55 минути

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 9 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 9 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 11 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 12 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 13 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 14 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 14 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 14 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 14 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 14 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 15 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 декември, събота

Edna.bg

Джейк Пол след загубата от AJ: Челюстта ми е счупена, ще се боря за световната титла

Gong.bg

Джошуа: Ако Тайсън Фюри е наистина "лошо момче", да дойде да го покаже на ринга

Gong.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии

Nova.bg