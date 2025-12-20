Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

А мериканският държавен секретар Марко Рубио предупреди, че отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск, ако общите им ценности бъдат загубени, предаде ДПА. Рубио заяви това в отговор на въпрос за новата стратегия за национална сигурност на САЩ, в която американската администрация предрича, наред с други неща, предполагаема загуба на демокрация и свобода на изразяване на Стария континент.

* Във видеото: Марко Рубио: Страните от НАТО ще се споразумеят за разходи от 5% от БВП за отбрана

Основата на отношенията с Европа е "фактът, че имаме обща култура, цивилизация, споделен опит и споделени ценности и принципи по въпроси като правата на човека, свободата, демокрацията", заяви Рубио на пресконференция.

"Ако това бъде унищожено, защото по някаква причина вече не представлява приоритет, мисля, че това ще упражни напрежение и ще заплаши съюза в дългосрочен план и в по-широк контекст", добави американският държавен секретар.

"Тогава ще имате само чисто и просто споразумение за отбрана ... Това е всичко, което ще имате", подчерта той.

В новата си стратегия за национална сигурност администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп определи политическия пейзаж в Европейския съюз като заплаха за американските интереси, критикувайки предполагаемите дефицити на демократични ценности и ограничения върху свободата на изразяване, отбелязва ДПА.