Най-странните коледни обичаи по света

П разниците в края на декември определено предизвикват смут, суматоха, вълнение, очакване и желание да зарадваме максимално близките си. Подготовката за този момент е винаги трескава и включва редица елементи, които всеки народ спазва стриктно. Това естествено е разбирано по различен начин от различните култури.

Освен, че е доказано, че всеки трети мъж чака чак до Бъдни вечер, за да купи своите подаръци в Америка, украинците, чехите и японците също имат с какво да ни изненадат относно празничната подготвка и то доста повече от тази очевиден факт.

Нека видим някои доста странни коледни обичаи от различните държави:

1. Япония

Забравете за коледните пържоли. За много японци традиционната коледна вечеря е KFC. Поради комбинацията от множество японски заведения под известната марка, както и умелата маркетингова кампания, която убеждава местните жители, че пърженото пиле е традиционно американско коледно ястие, трябва да се направи резервация, за да се яде в KFC на Коледа в Япония, защото всички заведения са пълни по това време.

В навечерието на Коледа статуите на полковник Сандърс пред японските обекти на KFC носят дрехи на Дядо Коледа. Пилешкото се сервира в специални празнични чиниии. Търсенето е толкова голямо, че е създадена онлайн услуга: поръчайте предварително своята коледна семейна кофа с пиле и я получете с доставка у дома.

Swap that turkey for fried chicken and call it a Japanese Christmas. https://t.co/bWofz3eDtK