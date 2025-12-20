Свят

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

20 декември 2025, 08:26
Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция
Източник: БТА

С ъдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews). 

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест". Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г. 

Истинската журналистика, която стои твърдо зад фактите, изисква да погледнем отвъд заглавията и проследим пътя, който доведе до настоящата ситуация около бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро. Случаят с него, включително разрешението да напусне временно зданието, където изтърпява присъдата си, не е инцидент, а кулминация на поредица от събития, които разкриват предизвикателства пред демократичните институции на страната.

След загубата на президентските избори през октомври 2022 г. от кандидата на Работническата партия Луиз Инасио „Лула“ да Силва, политическото напрежение в Бразилия нарасна значително. Това напрежение ескалира на 8 януари 2023 г., когато хиляди поддръжници на Болсонаро щурмуваха сгради на федералното правителство в столица Бразилия — включително Конгреса, президентския дворец и Върховния федерален съд (Supremo Tribunal Federal), в опит да спрат утвърждаването на изборните резултати и смяната на властта. 

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си

В отговор на тези събития Върховният избирателен съд на Бразилия (избирателният върховен съд) през юни 2023 г. забрани на Болсонаро да участва в избори за период от осем години, аргументирайки решението си с неговите необосновани твърдения за измами на изборите и действия, застрашаващи доверието в избирателната система. 

На 11 септември 2025 г. Върховният федерален съд осъди Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор заради участието му в заговор за преврат с цел да остане на власт след изборната си загуба, наред с други обвинения, включително формиране и ръководене на въоръжена престъпна организация и заговор за „насилствено премахване на демократичния ред“. 

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро

Първоначално Болсонаро беше поставен под домашен арест с електронна гривна, но през ноември 2025 г. съдията от Върховния съд Алексанре де Мораес нареди преместването му в предварителен арест в сградата на Федералната полиция, след като той се опита да повреди електронния си тракер, което властите интерпретираха като опит да избяга. Болсонаро сам обясни, че е действал под влияние на медикаменти и халюцинации, опитвайки се да повреди устройството. 

В контекста на изтърпяване на присъдата си, на 19 декември 2025 г. съдия Александре де Мораес разреши на Болсонаро да напусне временно ареста, за да се подложи на хирургична процедура за ингвинална херния, след като медицински преглед установи, че операцията е препоръчителна. Болсонаро има история на сериозни здравословни проблеми, включително травма след ножово нападение през кампанията през 2018 г. съдията обаче отхвърли молбата за връщане към домашен арест по време на възстановяването. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
Жаир Болсонаро Бразилия Държавен преврат Върховен съд Присъда Хирургична процедура Домашен арест Алешандри де Мораис Президентски избори Лула да Силва
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 12 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 11 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 13 часа
Центърът
Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 11 часа

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Свят Преди 50 минути

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 2 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 2 часа

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 2 часа

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 2 часа

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10° и 12°

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 10 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 10 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 11 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 13 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 14 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 15 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 15 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 15 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 15 часа

