Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

С ъдията от Върховния съд на Бразилия Алешандри де Мораис разреши на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро да напусне предварителния арест на Федералната полицейска служба в столицата Бразилия, където излежава 27-годишната си присъда за опит за държавен преврат, за да се подложи на хирургична процедура, предаде Ройтерс, позовавайки се на местната телевизия "ГлобоНюз" (GloboNews).

Решението на върховният съдия е в отговор на искането на адвокатите на Болсонаро от миналата седмица, когато те също така поискаха от съда той да изтърпи присъдата си под "хуманитарен домашен арест". Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва през 2022 г.

Истинската журналистика, която стои твърдо зад фактите, изисква да погледнем отвъд заглавията и проследим пътя, който доведе до настоящата ситуация около бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро. Случаят с него, включително разрешението да напусне временно зданието, където изтърпява присъдата си, не е инцидент, а кулминация на поредица от събития, които разкриват предизвикателства пред демократичните институции на страната.

След загубата на президентските избори през октомври 2022 г. от кандидата на Работническата партия Луиз Инасио „Лула“ да Силва, политическото напрежение в Бразилия нарасна значително. Това напрежение ескалира на 8 януари 2023 г., когато хиляди поддръжници на Болсонаро щурмуваха сгради на федералното правителство в столица Бразилия — включително Конгреса, президентския дворец и Върховния федерален съд (Supremo Tribunal Federal), в опит да спрат утвърждаването на изборните резултати и смяната на властта.

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си

В отговор на тези събития Върховният избирателен съд на Бразилия (избирателният върховен съд) през юни 2023 г. забрани на Болсонаро да участва в избори за период от осем години, аргументирайки решението си с неговите необосновани твърдения за измами на изборите и действия, застрашаващи доверието в избирателната система.

На 11 септември 2025 г. Върховният федерален съд осъди Болсонаро на 27 години и 3 месеца затвор заради участието му в заговор за преврат с цел да остане на власт след изборната си загуба, наред с други обвинения, включително формиране и ръководене на въоръжена престъпна организация и заговор за „насилствено премахване на демократичния ред“.

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро

Първоначално Болсонаро беше поставен под домашен арест с електронна гривна, но през ноември 2025 г. съдията от Върховния съд Алексанре де Мораес нареди преместването му в предварителен арест в сградата на Федералната полиция, след като той се опита да повреди електронния си тракер, което властите интерпретираха като опит да избяга. Болсонаро сам обясни, че е действал под влияние на медикаменти и халюцинации, опитвайки се да повреди устройството.

В контекста на изтърпяване на присъдата си, на 19 декември 2025 г. съдия Александре де Мораес разреши на Болсонаро да напусне временно ареста, за да се подложи на хирургична процедура за ингвинална херния, след като медицински преглед установи, че операцията е препоръчителна. Болсонаро има история на сериозни здравословни проблеми, включително травма след ножово нападение през кампанията през 2018 г. съдията обаче отхвърли молбата за връщане към домашен арест по време на възстановяването.