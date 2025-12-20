България

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

20 декември 2025, 07:54
САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира
Източник: Getty Images

С АЩ обявиха днес, че са започнали операция по ликвидирането на членове на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия след атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, предаде ДПА. 

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс". 

САЩ с тайна операция срещу "Ислямска държава" в Сирия

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

На 13 декември двама американски войници и американски преводач бяха убити в град Палмира при атака, за която Вашингтон обвини "Ислямска държава". Тогава Пентагонът заяви, че войниците са изпълнявали мисия в подкрепа на текущите операции срещу "Ислямска държава" и тероризма в региона, а президентът Доналд Тръмп обеща, че САЩ ще отмъстят за атаката. 

Източник: БТА, Симеон Томов    
САЩ Ислямска държава Сирия Операция Hawkeye Strike Американски войници Терористична атака Отмъщение Палмира Хомс Ликвидиране на бойци
Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
