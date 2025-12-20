САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

С АЩ обявиха днес, че са започнали операция по ликвидирането на членове на терористичната групировка "Ислямска държава" (ИД) в Сирия след атаката миналата седмица в пустинен район в централната сирийска провинция Хомс, при която загинаха двама американски войници и един цивилен преводач, предаде ДПА.

Operation Hawkeye Strike | The #United States has launched retaliatory strikes against #ISIS targets in Syria after the terror group killed two American service members earlier this month, #US President Donald Trump said on Friday. pic.twitter.com/avXz47qXFk — shinenewshyd (@shinenewshyd) December 20, 2025

"По-рано днес американските сили започнаха ОПЕРАЦИЯ "HAWKEYE STRIKE" в Сирия за ликвидирането на бойци, инфраструктура и оръжейни складове на "Ислямска държава" в пряк отговор на атаката срещу американските сили, която се случи на 13 декември в Палмира, Сирия", написа министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет в публикация в "Екс".

САЩ с тайна операция срещу "Ислямска държава" в Сирия

"Това не е началото на война – това е декларация за отмъщение", продължи Хегсет, като добави: "Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим".

Footage from strikes in Syria⚔️🚨



U.S. forces, with Jordanian participation, carry out strikes against ISIS targets using fighter jets, tanks, helicopters, and naval assets. pic.twitter.com/c4WHXoYHCQ — China pulse | 中国脉搏 🇨🇳 (@Eng_china5) December 20, 2025

На 13 декември двама американски войници и американски преводач бяха убити в град Палмира при атака, за която Вашингтон обвини "Ислямска държава". Тогава Пентагонът заяви, че войниците са изпълнявали мисия в подкрепа на текущите операции срещу "Ислямска държава" и тероризма в региона, а президентът Доналд Тръмп обеща, че САЩ ще отмъстят за атаката.