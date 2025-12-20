Любопитно

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

20 декември 2025, 07:16
Яжте киви по това време на деня, за повече ползи
Източник: iStock/Getty Images

В ремето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви. Сутрин плодът зарежда тялото с антиоксиданти и енергия, а преди лягане може да ускори заспиването и да направи съня по-дълбок.

Сутрини за здрава имунна система

В Европейския журнал по хранене се посочва, че кивито е отличен източник на витамин С. Съдържанието му дори надвишава това на повечето цитрусови плодове, като портокалите.

Витамин C е от съществено значение за поддържането на здрава имунна система, като действа като мощен антиоксидант и подпомага различни имунни функции. Антиоксидантите са молекули, които помагат на тялото да се бори с вредните свободни радикали, свързани с различни заболявания, включително диабет и автоимунни заболявания.

Консумацията на киви сутрин може да засили имунната ви система и да ви помогне да се чувствате по най-добрия начин. То е и бърз източник на енергия и хидратация - идеално за начало на деня или след сутрешна тренировка.

По всяко време на деня за храносмилане

Според MDPI, кивито е богато на диетични фибри, които насърчават здравословното храносмилане. Те съдържат и актинидин, ензим, който може да помогне за разграждането на различни животински протеини и глутен, което е полезно при храносмилателни проблеми.

Кивито е особено полезно за хора със запек, тъй като консумацията на два плода дневно насърчава редовното прочистване на червата.

Един час преди лягане

Консумацията на две кивита преди лягане може да ви помогне да заспите по-бързо, да намали нощните събуждания и да увеличи общата продължителност на съня. Този благоприятен ефект се дължи на съдържанието на серотонин и антиоксиданти в плода.

Серотонинът е невротрансмитер, който помага за регулиране на съня.

Следователно, консумацията на киви около час преди лягане може да подобри качеството на съня.

Какво се съдържа в кивито?

Министерството на земеделието на Съединените щати съобщава, че 100 грама сурово зелено киви съдържат:

  • калории - 58
  • протеин - 1,1 г
  • фибри - 2,1 г
  • калций - 24 мг
  • магнезий - 14,8 мг
  • калий - 302 мг
  • витамин С - 58,8 мг

Симптомите на алергия към киви могат да включват:

  • сърбеж в гърлото
  • подуване на устата или езика
  • проблеми с преглъщането
  • хрипове
  • повръщане
  • кошери
  • кашлица
Източник: rbc.ua    
Киви Ползи от кивито Имунна система Сънят Храносмилане Витамин С Антиоксиданти Енергия Серотонин Алергия към киви
Последвайте ни

По темата

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

София въвежда

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 14 минути

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

,

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Любопитно Преди 20 минути

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 8 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 9 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 11 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 12 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 13 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 13 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 14 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 14 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 14 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 14 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 14 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 15 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 декември, събота

Edna.bg

Джейк Пол след загубата от AJ: Челюстта ми е счупена, ще се боря за световната титла

Gong.bg

Джошуа: Ако Тайсън Фюри е наистина "лошо момче", да дойде да го покаже на ринга

Gong.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии

Nova.bg