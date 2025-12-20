Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

В ремето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви. Сутрин плодът зарежда тялото с антиоксиданти и енергия, а преди лягане може да ускори заспиването и да направи съня по-дълбок.

Сутрини за здрава имунна система

В Европейския журнал по хранене се посочва, че кивито е отличен източник на витамин С. Съдържанието му дори надвишава това на повечето цитрусови плодове, като портокалите.

Витамин C е от съществено значение за поддържането на здрава имунна система, като действа като мощен антиоксидант и подпомага различни имунни функции. Антиоксидантите са молекули, които помагат на тялото да се бори с вредните свободни радикали, свързани с различни заболявания, включително диабет и автоимунни заболявания.

Консумацията на киви сутрин може да засили имунната ви система и да ви помогне да се чувствате по най-добрия начин. То е и бърз източник на енергия и хидратация - идеално за начало на деня или след сутрешна тренировка.

По всяко време на деня за храносмилане

Според MDPI, кивито е богато на диетични фибри, които насърчават здравословното храносмилане. Те съдържат и актинидин, ензим, който може да помогне за разграждането на различни животински протеини и глутен, което е полезно при храносмилателни проблеми.

Кивито е особено полезно за хора със запек, тъй като консумацията на два плода дневно насърчава редовното прочистване на червата.

Един час преди лягане

Консумацията на две кивита преди лягане може да ви помогне да заспите по-бързо, да намали нощните събуждания и да увеличи общата продължителност на съня. Този благоприятен ефект се дължи на съдържанието на серотонин и антиоксиданти в плода.

Серотонинът е невротрансмитер, който помага за регулиране на съня.

Следователно, консумацията на киви около час преди лягане може да подобри качеството на съня.

Какво се съдържа в кивито?

Министерството на земеделието на Съединените щати съобщава, че 100 грама сурово зелено киви съдържат:

калории - 58

протеин - 1,1 г

фибри - 2,1 г

калций - 24 мг

магнезий - 14,8 мг

калий - 302 мг

витамин С - 58,8 мг

Симптомите на алергия към киви могат да включват: