Свят

Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

Рубио шеговито заяви, че е бил "мил" с китайските официални лица "по отношение на работата, която трябва да вършим с тях"

20 декември 2025, 12:10
Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай
Източник: БТА

С АЩ ще намерят начини да работят с Китай, без да нарушават ангажиментите на Вашингтон за сигурност към Япония и други съюзници в индо-тихоокеанския регион, заяви снощи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Киодо.

Изявлението на Рубио беше направено на пресконференция в Държавния департамент на САЩ, в момент, когато напрежението между Япония и Китай отново се изостри заради Тайван, а администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да изгради по-добри отношения с Пекин. Въпреки трудностите с Китай по много въпроси, Рубио заяви, че САЩ трябва да си сътрудничат с втората по големина икономика в света, тъй като тя ще остане мощна страна и важен фактор в геополитиката.

Известен като дългогодишен ястреб по отношение на Китай по време на кариерата си в Сената, Рубио шеговито заяви, че е бил "мил" с китайските официални лица "по отношение на работата, която трябва да вършим с тях".

Макар да отбеляза, че САЩ и Китай са постигнали напредък в подобряването на отношенията си през последните месеци, Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, подчерта, че Япония е "много близък съюзник на САЩ" и определи напрежението между Пекин и Токио като "отдавнашно" и известно на американската администрация.

"Можем да продължим с нашето силно и твърдо партньорство и съюз с Япония и да го правим по начин, който ни позволява да намираме продуктивни начини за сътрудничество" с Китай, заяви той в първите си публични коментари от началото на конфликта между азиатските страни миналия месец. Той започна, след като японската премиерка Санае Такаичи заяви в парламента на 7 ноември, че атака срещу Тайван би могла да представлява "екзистенциална заплаха" за Япония.

Китай с остра реакция след срещата на САЩ и Япония във Вашингтон

Позоваването на този юридическия термин беше интерпретирано като намек, че такава ситуация би могла да предизвика реакция, включваща японските и американските сили, в рамките на правото на колективна самоотбрана.

Китай е разгневен, тъй като разглежда Тайван като своя територия и не изключва използването на сила, за да поеме контрола над самоуправляващия се остров, припомня Киодо.

Рубио заяви, че както САЩ, така и Китай са "достатъчно зрели", за да признаят необходимостта от сътрудничество, където е възможно, дори и да е вероятно да възникнат търкания в обозримо бъдеще. Той изрази увереност, че Вашингтон е в състояние да работят с Китай "без да застрашават или по някакъв начин да подкопават нашата твърда ангажираност към нашите партньори в Индийско-Тихоокеанския регион".

Източник: БТА, Асен Георгиев    
САЩ Китай Япония Тайван Индо тихоокеански регион Марко Рубио Геополитика Напрежение Сътрудничество Ангажименти за сигурност
Последвайте ни

По темата

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

18-годишно момиче загина в катастрофа край Варна

Украйна удари руски военен кораб

Украйна удари руски военен кораб

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

Васил Терзиев: София е готова за еврото без скрити поскъпвания

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

Leapmotor заявява сериозните си намерения с още три модела

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 15 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 14 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 16 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 14 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Тайнствените острови Ялур в Антарктида - дом на пингвини и природни чудеса

Любопитно Преди 1 час

Тези острови представляват разпръснати скали и малки хълмове, които през лятото се освобождават от снега и разкриват удивително червеникави скални образувания

САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

САЩ: Ще бъдат създадени нови управленски органи за Газа

Свят Преди 1 час

Рубио заяви на пресконференция в края на годината, че статуквото в Газа е неустойчиво

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

През тази година броят на екзекуциите на иранци, осъдени за шпионаж в ползва на Израел, нарасна значително

<p>ППС с предупреждение към&nbsp;любителите на зимните спортове</p>

Внимание, туристи и скиори: ПСС сигнализира за хлъзгави и заледени терени в планините

България Преди 2 часа

Няма данни за инциденти в планините през изминалото денонощие

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Свят Преди 3 часа

15-членният състав на Съвета за сигурност на ООН поиска войските на ДР Конго да спрат да подкрепят групи като "Демократичните сили за освобождение на Руанда"

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Свят Преди 3 часа

Служителите на музея ще проведат още едно общо събрание на 5 януари, за да решат дали да продължат нови стачни действия

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Свят Преди 4 часа

По-голямата част от убитите са деца

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Свят Преди 4 часа

Разследване разкрива как парите от испанските туристи се превръщат в луксозни имоти у нас

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 4 часа

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

.

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Любопитно Преди 5 часа

На този ден честваме паметта на свещеномъченик Игнатий Богоносец

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 5 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

,

Магията на Коледа и Нова година в Европа: Къде да отидете да празнувате

Любопитно Преди 5 часа

Ако искате да избягате от рутината и да усетите истинската коледна атмосфера, Европа предлага десетки места, които изглеждат сякаш са нарисувани от художник

<p>Рубио: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск</p>

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Свят Преди 5 часа

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

България Преди 5 часа

Мярката се въвежда за първи път през този сезон във връзка с прогнозата на НИМХ за образуване на мъгли и условия за задържане на фини прахови частици

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 5 часа

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 5 часа

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

Всичко от днес

От мрежата

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

След годежа – като културист: Роналдо взриви мрежата с тяло след сауна (СНИМКА)

Edna.bg

Игнажден е! Внимавайте кой влиза първи в дома ви – от това зависи цялата година!

Edna.bg

Тежки последици: Джейк Пол показа счупената си челюст от болницата (видео + снимка)

Gong.bg

Войн Войнов: Трудното за Левски тепърва предстои

Gong.bg

18-годишно момиче загина при катастрофа край Варна

Nova.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg