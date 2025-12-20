Рубио: САЩ ще си сътрудничат с Китай

С АЩ ще намерят начини да работят с Китай, без да нарушават ангажиментите на Вашингтон за сигурност към Япония и други съюзници в индо-тихоокеанския регион, заяви снощи американският държавен секретар Марко Рубио, цитиран от Киодо.

Изявлението на Рубио беше направено на пресконференция в Държавния департамент на САЩ, в момент, когато напрежението между Япония и Китай отново се изостри заради Тайван, а администрацията на президента Доналд Тръмп се опитва да изгради по-добри отношения с Пекин. Въпреки трудностите с Китай по много въпроси, Рубио заяви, че САЩ трябва да си сътрудничат с втората по големина икономика в света, тъй като тя ще остане мощна страна и важен фактор в геополитиката.

Известен като дългогодишен ястреб по отношение на Китай по време на кариерата си в Сената, Рубио шеговито заяви, че е бил "мил" с китайските официални лица "по отношение на работата, която трябва да вършим с тях".

Макар да отбеляза, че САЩ и Китай са постигнали напредък в подобряването на отношенията си през последните месеци, Рубио, който е и съветник по националната сигурност на Тръмп, подчерта, че Япония е "много близък съюзник на САЩ" и определи напрежението между Пекин и Токио като "отдавнашно" и известно на американската администрация.

"Можем да продължим с нашето силно и твърдо партньорство и съюз с Япония и да го правим по начин, който ни позволява да намираме продуктивни начини за сътрудничество" с Китай, заяви той в първите си публични коментари от началото на конфликта между азиатските страни миналия месец. Той започна, след като японската премиерка Санае Такаичи заяви в парламента на 7 ноември, че атака срещу Тайван би могла да представлява "екзистенциална заплаха" за Япония.

Позоваването на този юридическия термин беше интерпретирано като намек, че такава ситуация би могла да предизвика реакция, включваща японските и американските сили, в рамките на правото на колективна самоотбрана.

Китай е разгневен, тъй като разглежда Тайван като своя територия и не изключва използването на сила, за да поеме контрола над самоуправляващия се остров, припомня Киодо.

Рубио заяви, че както САЩ, така и Китай са "достатъчно зрели", за да признаят необходимостта от сътрудничество, където е възможно, дори и да е вероятно да възникнат търкания в обозримо бъдеще. Той изрази увереност, че Вашингтон е в състояние да работят с Китай "без да застрашават или по някакъв начин да подкопават нашата твърда ангажираност към нашите партньори в Индийско-Тихоокеанския регион".