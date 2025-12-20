Свят

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Разследване разкрива как парите от испанските туристи се превръщат в луксозни имоти у нас

20 декември 2025, 08:42
Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

Съветът за сигурност на ООН реагира на атаките на М23

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп
Лувърът отвори отново вратите си за посетители

Лувърът отвори отново вратите си за посетители
Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали

Израелски удар срещу училище в Газа, има загинали
Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда
Путин на годишната си пресконференция в Москва: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне

Путин на годишната си пресконференция в Москва: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне

М ащабна мрежа от над 130 български джебчийки е превърнала Мадрид в обект на активна престъпна дейност. Днес фокусът на NOVA се насочва към едно конкретно име - Елеонора. Тя е на 24 години и е истински майстор на превъплъщенията. В магазините за дрехи Елеонора изглежда досущ като управител на обекта, но всъщност дебне за следващата си жертва.

Елеонора попада в полезрението на Алекс и Хавиер от гражданския патрул в Мадрид, които я хващат в крачка при опит за кражба на телефон от нищо неподозиращ турист. Според доброволците, българските джебчии са специалисти именно в магазините за дрехи, автобусите, асансьорите и гарите. Те започват своята „кариера“ още в ранна възраст, често като част от организирани престъпни групи или фамилии.

Статистиката за Елеонора е шокираща: само в Мадрид тя е била арестувана повече от 100 пъти. Въпреки това младата жена не е прекарала нито един ден зад решетките. Причината е законова вратичка в Испания - ако стойността на откраднатото е под 400 евро, се налага единствено глоба. „Глобите са нищожни - около 200-300 евро. Те често казват, че нямат пари, не плащат и просто си тръгват без затвор“, разказват от гражданския патрул.

Заподозрените са били с редовни туристически визи, като трима от тях са малолетни

Според разследването, тези групи могат да генерират между 2000 и 3000 евро чиста печалба на ден. „Таргетират туристи, които носят по 500-600 евро в себе си. Ако имат 5 или 6 успешни удара, парите веднага се изпращат в България за покупка на големи къщи. Контрол на практика няма“, споделят информирани източници.

Освен от кражбите, джебчийските групи пестят и от битови разходи, възползвайки се от специфичното испанско законодателство. Те често се нанасят незаконно в празни жилища, откъдето съдът не може да ги изгони в продължение на една или две години, особено ако имат деца. Така те живеят напълно безплатно, докато „работят“ по улиците.

Проверка на NOVA по личните документи на Елеонора ни отвежда в Радомир. На посочения адрес откриваме поддържана къща с нова дограма и нов покрив, високи порти и катинар. В двора се виждат детски играчки и барбекю, но хората ги няма.

Сън: Български джебчийки печелят по 20 хил. лири

Съседите в Радомир не общуват с фамилията, но слуховете са публична тайна. „Тях ги няма, по чужбина са. Казват, че Елеонора е джебчийка - 100 на 100 е вярно, така се чува от хората“, споделя съседката Росица. Други местни жители разказват, че семейството принадлежи към известен ромски клан - Кардараши. 

Въпреки че патрулите в Мадрид забелязват лек отлив на български и румънски групи в столицата, това не означава, че те са спрели дейността си. „Елеонора днес е в Мадрид, утре в Барселона, после в Лондон, Амстердам, Париж или Италия“, казват Алекс и Хавиер.

Нищо не може да ги спре, защото са навсякъде в Европа. Снимките на едни и същи лица се разменят между граждански групи и полицейски служби от Германия до Нидерландия, но организираните групи просто сменят града и държавата, продължавайки своя бизнес безнаказано.

Източник: NOVA    
Джебчийство Мадрид Елеонора Български джебчийки Организирана престъпност Законова вратичка Туристи Незаконно настаняване Кардараши Европа
Последвайте ни

По темата

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

Игнажден според народните поверия: Дъжд или слънце – какво вещае годината

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

Коя е Елеонора -

Коя е Елеонора - "хамелеонът" сред българските джебчии в Европа

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

Еврозоната носи неприсъствени дни: Колко ще ви платят за работа тогава

pariteni.bg
Азиатската доминация при най-надеждните марки продължава и през 2025 г.

Азиатската доминация при най-надеждните марки продължава и през 2025 г.

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 12 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 11 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 13 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 11 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 1 час

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 2 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 2 часа

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 2 часа

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов“: Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 2 часа

Тя каза „да“ на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10° и 12°

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 10 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 10 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 11 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 13 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 14 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 15 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 15 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 15 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 15 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Игнажден е! Внимавайте кой влиза първи в дома ви – от това зависи цялата година!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Бойко Величков разкри какво е заварил при пристигането си в ЦСКА

Gong.bg

Страхотен Милър-Макинтайър с "дабъл-дабъл" за инфарктна победа на Цървена звезда

Gong.bg

Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

Nova.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg