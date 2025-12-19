България

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда

19 декември 2025, 22:57
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Източник: БГНЕС

П ланира се на 22 декември шести блок на АЕЦ „Козлодуй” да бъде спрян заради повреда на защитно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината. Повредата е възникнала в процеса на експлоатация на блока, който бе спрян на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство, съобщават от ядрената централа.

Отстраняват неизправност в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

Екипите на атомната централа разполагат с резервни защитни устройства, които ще преминат независими външни проверки и изпитания, преди да бъдат монтирани. Всички ремонтни дейности се планират в съответствие с действащите инструкции за техническо обслужване и се извършват с необходимото високо качество.

Парата, която се отделя в атмосферата, е продукт на пречистена вода от сепаратор паропрегревател на турбината, разположена в конвенционалната, неядрена част на блока. Няма отделяне на замърсяващи вещества в околната среда.

Спират 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт

След изпълнение на необходимите ремонтни дейности шести блок ще бъде включен в енергийната система на страната. Пети блок работи по график.

Източник: Kznpp    
АЕЦ Козлодуй Шести блок Повреда
Последвайте ни
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Центърът

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 1 ден
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 1 ден
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 1 ден
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 1 ден

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 58 минути

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 1 час

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 4 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 5 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 5 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 5 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 6 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 6 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 6 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 6 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 7 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 7 часа

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

Въвеждат отново Зелен билет за 1 лев в градския транспорт заради мръсния въздух в София

България Преди 7 часа

Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк

Подиграха се с Путин в национален ефир: Цирк

Свят Преди 7 часа

<p>Поклонението пред Боян Радев ще е в понеделник</p>

Поклонението пред Боян Радев на Националния стадион в понеделник

България Преди 7 часа

Легендарният спортист, колекционер и дарител, си отиде от този свят вчера на 83-годишна възраст

Дядо Коледа кацна с хеликоптер в София, посрещнаха го деца и полицейски кучета

Дядо Коледа кацна с хеликоптер в София, посрещнаха го деца и полицейски кучета

България Преди 8 часа

Всичко от днес

От мрежата

Кучето ми отказва да яде гранули, какво да правя?

dogsandcats.bg

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Поетите с два спекакъла за Деня на жената

Edna.bg

Меган и Хари показаха Арчи и Лилибет в най-личната си коледна снимка!

Edna.bg

Къртис Джоунс разкри какво е направил Салах

Gong.bg

Суонзи - Рексъм 2:1 /репортаж/

Gong.bg

Министерството на правосъдието на САЩ публикува хиляди файлове от дългоочакваните досиета на Епстийн

Nova.bg

Русия прекратява военните си споразумения с редица западни държави

Nova.bg