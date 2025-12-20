"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

К ола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София. Снимки на инцидента са публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал късно снощи.

Източник: NOVA/Facebook група

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва жената, публикувала снимките.

Източник: NOVA/Facebook група

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години.

"Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената.