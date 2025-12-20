България

"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години

20 декември 2025, 09:59
"Една крачка ме спаси от директен удар": Кола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София
К ола се вряза в автобусна спирка на бул. "Ломско шосе" в София. Снимки на инцидента са публикувани във Фейсбук групата "Катастрофи в София".

Инцидентът е станал късно снощи. 

"Буквално една крачка ме спаси от директен удар", разказва жената, публикувала снимките. 

От автомобила са слезли трима мъже на видима възраст около 25-30 години.

"Вместо да се поинтересуват дали сме добре, или дали някоя от нас е пострадала, те започнаха да оглеждат щетите по автомобила си. Никой от тях не прояви загриженост към нас като пострадали и застрашени лица", пише жената. 

Източник: БГНЕС    
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

