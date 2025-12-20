"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

В Урал деца от детската градина внимателно изучават портрета на убит в Украйна командир на руски батальон. В друга детска градина в Сибир възпитаниците приготвят свещи за окопите, за да ги изпратят на "бойците от специалната военна операция". Това са само два от много подобни постове в социалната мрежа "ВКонтакте". С тях педагозите отчитат работата си с малките, на които вместо да разказват за предстоящите новогодишни празници, говорят за войната в Украйна . Директорката на още една детска градина допълва картинката: занятията се провели "по случай края на Годината в чест на защитниците на Отечеството", съобщава Deutsche Welle .

След като президентът Владимир Путин обяви 2025-а за "Година на защитника на Отечеството", в детските градини и училищата в цялата страна продължиха да се четат лекции, да се учат децата да хвърлят гранати, да боравят с оръжие или да изпращат помощи за фронта. Тази дейност достигна своя пик в края на годината, когато руските деца бяха въвлечени в "патриотичен маратон" .

Формални поводи за това бяха слабоизвестните празници "Ден на доброволеца" (5 декември) и "Ден на героя на Отечеството" (9 декември), но съдейки по активността в социалните мрежи, събитията, посветени на тези дати, текат вече няколко седмици от края на ноември.

За войната се говори по методика

Патриотичната пропаганда и опитите за оправдаване на руското нахлуване в Украйна текат в руските училища от 2022 година . Това най-често се прави в рамките на т.нар. "Разговори за важното" - извънкласни занятия, които обаче са задължителни. Но настоящата активност е просто забележителна: свързаните с войната уроци и мероприятия се обясняват със "Седмицата на добрите дела" и с поредица официални празници, но анализът на стотици еднотипни публикации в социалните мрежи показва, че методиките за провеждане на въпросните занятия са били спуснати отгоре.

Програмите за тези занятия се подготвят от две организации - от Института за изучаване на детството, семейството и възпитанието и от Института за стратегии за развитие на образованието. На техните сайтове могат да се намерят подробни планове за декемврийските уроци за войната в Украйна . Документите предвиждат практически ежедневни акции, започващи с "помощ за участниците в специалната военна операция" в края на ноември и завършващи с "Деня на героите на Отечеството“ на девети декември.

В методическите указания "се предлага" да се организират срещи на деца с участници във войната в Украйна или да се изнесе на учениците лекция за инвазията. В нея в рамките на 45 минути на децата се разказва, че на 24 февруари 2022 година в Донбас "по решение на президента на Русия е приключила войната, водена там от 2014 година". "В продължение на осем години украинските бойци обстрелваха мирни градове, а жителите на региона не се чувстваха в безопасност у дома си“, се казва в пропагандната лекция.

Тя е посветена изцяло на участниците в инвазията, които учителите трябва да наричат "нашите морални ориентири". Има и списък с "героите", които трябва да бъдат представени на децата, като например Азатбек Омурбеков, известен като "касапинът от Буча".

Учителите трябва да отчитат цялата тази дейност, покрай което "ВКонтакте" се появиха над хиляда подобни доклада, обхващащи училища от цяла Русия. В тях се говори как деца от първи до единайсети клас се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи за окопите, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие.

"Много подходящо за началните класове"

"Учениците от горните класове не се впечатляват от тези нововъведения, но при по-малките не е така. Любимият предмет на най-малкото ми дете е "Разговори за важното" и се чудя какво да правя", казва пред ДВ Мария (името ѝ е променено - б.ред.).

Съдейки по плановете за уроците на сайта "Разговори за важното", колкото по-големи стават децата, толкова повече време се отделя на войната в Украйна. В чест на "Деня на героите на Отечеството" в първите седмици на декември на по-малките ученици се предлага да оцветяват медали, да учат поговорки за войната и да търсят антоними на думите "страхлив" и "поражение". На учениците от горните класове се показва пропагандният филм "Момчетата от батальон "Восток" и ги питат защо "специалната военна операция е станала символ на силата и непоколебимостта на руския дух".

На практика обаче повече внимание на войната се обръща именно в началните класове, споделя своите впечатления Мария. Според нея военната тема в началните класове излиза извън рамките на "Разговори за важното" и присъства дори в домашните.

"Разговори за важното" и в детските градини

От тази година "Разговори за важното" постепенно се въвеждат и в детските градини - засега в пилотен проект в 22 региона, но от следващата година те трябва да обхванат цялата страна.

В такива условия практически не остава механизъм за защита на детето от пропаганда, казва за ДВ учителят и основател на Училището за неформално образование "Портокал" в Санкт Петербург Дима Зицер. "Единственият изход е да се премине към семейно обучение или към училище, в което сте сигурни сто процента. Има училища, в които тези уроци не се провеждат, но това излиза скъпо. Техните директори и учителите поемат голям риск, но такива училища съществуват", казва той.

Поради това Зицер говори да индоктринация, която тече вече четири години . "След още няколко години няма да има тийнейджъри, които да не са минали през това", добавя педагогът.