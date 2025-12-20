Свят

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

20 декември 2025, 07:15
"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година
Източник: iStock

В Урал деца от детската градина внимателно изучават портрета на убит в Украйна командир на руски батальон. В друга детска градина в Сибир възпитаниците приготвят свещи за окопите, за да ги изпратят на "бойците от специалната военна операция". Това са само два от много подобни постове в социалната мрежа "ВКонтакте". С тях педагозите отчитат работата си с малките, на които вместо да разказват за предстоящите новогодишни празници, говорят за войната в Украйна . Директорката на още една детска градина допълва картинката: занятията се провели "по случай края на Годината в чест на защитниците на Отечеството", съобщава Deutsche Welle.

След като президентът Владимир Путин обяви 2025-а за "Година на защитника на Отечеството", в детските градини и училищата в цялата страна продължиха да се четат лекции, да се учат децата да хвърлят гранати, да боравят с оръжие или да изпращат помощи за фронта. Тази дейност достигна своя пик в края на годината, когато руските деца бяха въвлечени в "патриотичен маратон" .

Формални поводи за това бяха слабоизвестните празници "Ден на доброволеца" (5 декември) и "Ден на героя на Отечеството" (9 декември), но съдейки по активността в социалните мрежи, събитията, посветени на тези дати, текат вече няколко седмици от края на ноември.

За войната се говори по методика
Патриотичната пропаганда и опитите за оправдаване на руското нахлуване в Украйна текат в руските училища от 2022 година . Това най-често се прави в рамките на т.нар. "Разговори за важното" - извънкласни занятия, които обаче са задължителни. Но настоящата активност е просто забележителна: свързаните с войната уроци и мероприятия се обясняват със "Седмицата на добрите дела" и с поредица официални празници, но анализът на стотици еднотипни публикации в социалните мрежи показва, че методиките за провеждане на въпросните занятия са били спуснати отгоре.

Програмите за тези занятия се подготвят от две организации - от Института за изучаване на детството, семейството и възпитанието и от Института за стратегии за развитие на образованието. На техните сайтове могат да се намерят подробни планове за декемврийските уроци за войната в Украйна .  Документите предвиждат практически ежедневни акции, започващи с "помощ за участниците в специалната военна операция" в края на ноември и завършващи с "Деня на героите на Отечеството“ на девети декември.

В методическите указания "се предлага" да се организират срещи на деца с участници във войната в Украйна или да се изнесе на учениците лекция за инвазията. В нея в рамките на 45 минути на децата се разказва, че на 24 февруари 2022 година в Донбас "по решение на президента на Русия  е приключила войната, водена там от 2014 година". "В продължение на осем години украинските бойци обстрелваха мирни градове, а жителите на региона не се чувстваха в безопасност у дома си“, се казва в пропагандната лекция.

Тя е посветена изцяло на участниците в инвазията, които учителите трябва да наричат "нашите морални ориентири". Има и списък с "героите", които трябва да бъдат представени на децата, като например Азатбек Омурбеков, известен като "касапинът от Буча".

Учителите трябва да отчитат цялата тази дейност, покрай което "ВКонтакте" се появиха над хиляда подобни доклада, обхващащи училища от цяла Русия. В тях се говори как деца от първи до единайсети клас се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи за окопите, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие.

"Много подходящо за началните класове"
"Учениците от горните класове не се впечатляват от тези нововъведения, но при по-малките не е така. Любимият предмет на най-малкото ми дете е "Разговори за важното" и се чудя какво да правя", казва пред ДВ Мария (името ѝ е променено - б.ред.).  

Съдейки по плановете за уроците на сайта "Разговори за важното", колкото по-големи стават децата, толкова повече време се отделя на войната в Украйна. В чест на "Деня на героите на Отечеството" в първите седмици на декември на по-малките ученици се предлага да оцветяват медали, да учат поговорки за войната и да търсят антоними на думите "страхлив" и "поражение". На учениците от горните класове се показва пропагандният филм "Момчетата от батальон "Восток" и ги питат защо "специалната военна операция е станала символ на силата и непоколебимостта на руския дух".

На практика обаче повече внимание на войната се обръща именно в началните класове, споделя своите впечатления Мария. Според нея военната тема в началните класове излиза извън рамките на "Разговори за важното" и присъства дори в домашните.

"Разговори за важното" и в детските градини
От тази година "Разговори за важното" постепенно се въвеждат и в детските градини  - засега в пилотен проект в 22 региона, но от следващата година те трябва да обхванат цялата страна.

В такива условия практически не остава механизъм за защита на детето от пропаганда, казва за ДВ учителят и основател на Училището за неформално образование "Портокал" в Санкт Петербург Дима Зицер. "Единственият изход е да се премине към семейно обучение или към училище, в което сте сигурни сто процента. Има училища, в които тези уроци не се провеждат, но това излиза скъпо. Техните директори и учителите поемат голям риск, но такива училища съществуват", казва той.

Поради това Зицер говори да индоктринация, която тече вече четири години . "След още няколко години няма да има тийнейджъри, които да не са минали през това", добавя педагогът.

 

Източник: Deutsche Welle    
Руска пропаганда Деца във война Индоктринация на деца Войната в Украйна Патриотично възпитание Разговори за важното Милитаризация Защитници на Отечеството Руски училища Промиване на мозъци
Последвайте ни

По темата

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

Млади германци се записват доброволци за Украйна. Защо?

София въвежда

София въвежда "зелен билет" заради мръсния въздух

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка“ до „Машина за разбиване“: 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

Най-екстремното возило на Mercedes става още по-атрактивно

carmarket.bg
Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 10 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй” заради повреда в турбината

Преди 9 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 11 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 9 часа

Виц на деня

Всеки ти казва - не пий, вредно е, не яж сладко, не яж пилешко, свинско, телешко месо, вредно е. И като се разболееш. - Ето…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 15 минути

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

<p>Рубио: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск</p>

Рубио предупреди: Отношенията между САЩ и Европа може да бъдат изложени на риск

Свят Преди 33 минути

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 9 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 9 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност“

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 9 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 11 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 12 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 13 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Потвърдиха преговори за Украйна в Маями през уикенда

Свят Преди 13 часа

Стив Уиткоф, пратеникът на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще се срещне днес със съветниците по въпросите на националната сигурност на Украйна и трите европейски сили – Франция, Германия и Великобритания

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 14 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 14 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 14 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

<p>Ще избухне ли война между САЩ и Венецуела</p>

Кризата в Карибите се задълбочава – ще избухне ли война между САЩ и Венецуела

Свят Преди 14 часа

Засилващият се натиск над Каракас най-вероятно ще доведе до свалянето от власт на президента Николас Мадуро, прогнозират експерти

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Президентът на Полша: Украйна е неблагодарна

Свят Преди 14 часа

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

СГС отмени като незаконосъобразен избора на Весела Лечева за председател на БОК

България Преди 15 часа

Въпреки осемте иска срещу избора на Весела Лечева, по две дела вече има влезли в сила решения, които потвърждават законността на избора и решенията на Общото събрание от 19 март 2025 г., а противоречащо решение, счетено за незаконосъобразно, ще бъде обжалвано пред САС, се казва в официална позиция юридическия екип на Весела Лечева

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

Нова измама, крадат банкови данни с QR код

България Преди 15 часа

Всичко от днес

От мрежата

8 породи кучета, които променят цвета си с времето

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 20 декември, събота

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 20 декември, събота

Edna.bg

Джейк Пол след загубата от AJ: Челюстта ми е счупена, ще се боря за световната титла

Gong.bg

Джошуа: Ако Тайсън Фюри е наистина "лошо момче", да дойде да го покаже на ринга

Gong.bg

Дъжд през уикенда в Източна България

Nova.bg

„Дотам и обратно”: Бъдни вечер в Лудогорието - постни капански вкусотии

Nova.bg