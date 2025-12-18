"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо

Любопитно

Д жорджина Родригес и Кристиано Роналдо обявиха годежа си след девет години връзка и пет деца – три от предишни отношения на футболиста и две от общата им връзка. Новината, едновременно изненадваща и дългоочаквана, беше съобщена от модела и инфлуенсър, която показа впечатляващия си годежен пръстен – огромен овално шлифован диамант, оценяван на над шест милиона евро, заобиколен от по-малки диаманти с триъгълна форма от двете страни. За бижуто тя говори подробно в скорошно интервю за списание Elle.

Източник: Getty Images

„Годежният пръстен е прекрасен. Това е най-малкото, което можеше да ми предложи след десет години чакане (смее се). Истината е, че когато ми предложи, това беше последното нещо, за което мислех. Дълго време не можех да осъзная каква невероятна вещ ми е подарил. Бях толкова шокирана, че го оставих в стаята си и чак на следващия ден го погледнах на дневна светлина“, признава тя.

Джорджина Родригес не крие любовта си към Кристиано Роналдо и говори открито за чувствата си към него след почти десетилетие заедно и след като са създали голямо и сплотено семейство с Кристиано Роналдо-младши (15 г.), близнаците Ева и Матео (8 г.), Алана Мартина (8 г.) и Бела Есмералда (3 г.).

„Любовта, която имаме с Кристиано, продължава да расте. Тя се променя, адаптира се и се засилва във всеки етап от живота“, казва моделът от Хака, която през 2016 г. спечели сърцето на един от най-добрите футболисти в света. За семейството си тя признава, че то е най-големият ѝ приоритет и „е всичко“ за нея.

Източник: Getty Images

„Това е сбъднатата ми мечта още от дете. Идвам от много малко семейство – майка ми, сестра ми и аз, затова винаги съм знаела, че в бъдеще искам да имам голямо семейство. Благодаря на Бог, че днес му се радвам. Да го увеличим ли още? Много съм млада и каквото предстои, Бог ще реши“, казва тя.

Бъдещата съпруга на Кристиано Роналдо казва, че се смята за романтична натура и че обича класическата музика. „Къпя децата си и ги приспивам с класическа музика“. По отношение на славата – тя е една от най-влиятелните испанки в света, с над 70 милиона последователи в Instagram и повече от 18 милиона в TikTok. „Никога не съм се чувствала по-известна от Кристиано. На мен ми отне време да започна да се възприемам като известна личност – това не се случи от днес за утре. Дори и сега понякога се изненадвам, когато се виждам по екраните по целия свят, и мисля, че никога няма да свикна, защото съм родена като непознат човек“, разказва тя.

На 31 години Джорджина описва себе си като енергична и динамична личност. „Аз съм вихър, който никога не спира. Това, че имам помощ, не означава, че нямам с какво да се занимавам. Между голямото ми семейство, професионалните ми проекти и новата ми компания – Bellhatria, която се занимава с луксозни имоти – никога не стоя на едно място. Но харесвам този ритъм и се чувствам много щастлива“.

Източник: iStock Photos/Getty Images

Любовната ѝ история с Кристиано е на прага на десетата си годишнина. През ноември 2016 г. списание HOLA! разкри, че CR7 е влюбен. Връзката им се е развивала тайно месеци по-рано. Двамата успяват да запазят в тайна романса си, започнал през лятото, когато пътищата им се пресичат за първи път.

Източник: Getty Images

По онова време Джорджина работела в бутик на Gucci и в онзи ден се наложило да остане на работа по-дълго. „Беше летен четвъртък. Трябваше да си тръгна в 5, но колега ме помоли да остана още половин час, за да обслужа клиентка“, разказва тя в своето риалити. Тази малка промяна в плановете се оказва решаваща: „Когато излизах, се появи изключително красив мъж, почти два метра висок, придружен от дете и група приятели. Много красив. Детето ме поздрави учтиво и се засмя. Усетих пеперуди в стомаха си и си помислих: ‘Какво ми става?’ Не смеех дори да го погледна, толкова се притеснявах“.

От своя страна португалската футболна звезда си спомня момента със същото вълнение: „Беше като щракване“. И добавя без колебание: „Остана в главата ми – това е чистата истина“.

