Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

К ъщата на Кайли Дженър е „много обитавана от духове“, твърди сестра ѝ Кендъл Дженър, която признава, че получава „тръпки“ в момента, в който прекрачи прага. Самата Кайли Дженър заявява, че се нуждае от помощ, за да се справи със ситуацията с призраците в своя дом, пише PEOPLE.

28-годишната риалити звезда разкрива, че е била тормозена от дух през нощта в предпоследния епизод на седми сезон на „Семейство Кардашиан“ – до такава степен, че сестра ѝ Кендъл Дженър категорично отказва да преспи в къщата ѝ.

Kylie Jenner's House Is 'Very Haunted,' Sister Kendall Says She Gets 'Chills' the Minute She Walks In https://t.co/H5ZmEeBdNE — People (@people) December 19, 2025

Докато посещават централата на Kylie Cosmetics, Кайли разказва за преживяното на майка си Крис Дженър и на Скот Дисик. „Имам ситуация. Къщата ми е обитавана от духове и имам нужда от вашата помощ“, казва тя.

След това риалити звездата описва по какъв начин предполагаемият призрак я е преследвал: „И така, всичко започна само с трясък – трясък по стените.“

Крис Дженър пита дали шумът е бил като чукане на вратата, а Дисик се чуди дали не става дума за „спукана тръба“.

„Не, все едно някой пада или нещо подобно. И се случват на случаен принцип. Или е страхотна нощ, или не е страхотна нощ“, обяснява Кайли. „Когато спя, се събуждам от неща, които падат в банята ми, в гардероба ми. Сякаш хората не могат да преспят.“

Тя споменава и по-голямата си сестра Кендъл, която е била принудена да напусне дома ѝ „посред нощ“, защото „беше твърде странно за нея“.

За да докаже, че не си измисля, Кайли се обажда на Кендъл, включва я на високоговорител и директно я пита: „Можеш ли да спиш в стаята ми?“ Когато моделът възкликва „Не!“, Крис настоява за повече подробности: „Какъв е вашият опит в къщата на Кайли?“

„Къщата на Кайли е 100% обитавана от духове“, заявява Кендъл. „Влизам в стаята ѝ и ме побиват тръпки, иначе сякаш някой е зад мен. Сякаш не бих могла да го направя.“

След като Кендъл затваря, Кайли се обажда и на своята приятелка и гримьор Ариел Техада, за да подкрепи допълнително твърденията си.

„О, Боже мой. Имаш предвид, когато си тръгнах в 3 сутринта, защото се ужасявах, че нещо ще се удря в тавана?“, казва той, когато Кайли го пита за преживяването му. „Аз казах: „Няма да остана тук.“ И написах на Кайли съобщение и казах: „Трябва да тръгвам.““

С видимо шокиран израз Скот Дисик пита Кайли: „Накъде оттук нататък?“

Кайли отговаря с палава усмивка: „Мисля, че трябва да преспим у някого и да се отървем от призрака.“

По-късно в епизода Кайли кани майка си, Скот Дисик и по-голямата си сестра Хлое Кардашиян, за да ѝ помогнат да „ловува духове“ в дома си. Преди пристигането им тя наема екип, който да инсталира специални камери из цялата къща, с надеждата да заснемат свръхестествено присъствие.

Дисик пристига с куфар, от който изважда няколко устройства за лов на духове, предназначени за използване през цялата нощ. За да ги изпробват, всички се качват в спалнята на Кайли, където светлините вече започват да трептят. „Това е малко зловещо“, коментира Дисик, а Кайли отговаря: „Винаги е така. Кълна се.“

Те изгасват всички лампи, качват се в леглото на Кайли заедно с оборудването и започват да споделят личните си преживявания със свръхестественото. Крис разкрива за специалната връзка, която синът на Хлое – Тейтъм – има с покойния ѝ бивш съпруг Робърт Кардашиян-старши. В същото време Кайли си припомня скорошен спомен, свързан с нейния фризьор и близък приятел Хесус Гереро, който почина неочаквано през февруари на 34-годишна възраст.

Основателката на Khy разказва как сестра ѝ Ким Кардашиян ѝ се обадила няколко дни по-рано и споделила, че Гереро ѝ се явил насън с думите: „Моля те, кажи на Кайли, че я обичам.“

Въпреки че групата не успява да се сблъска с призраците, които очакват, Хлое завършва сцената с думите: „Призракът не се появи за нас тази вечер, но това, което направи за нас, е да ни събере всички заедно. Знам, че те няма, но ти благодаря за този прощален подарък.“