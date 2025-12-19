Любопитно

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Кайли Дженър разкрива, че къщата ѝ е „обитавана от духове“, след като чува странни шумове през нощта, а сестра ѝ Кендъл и близки приятели отказват да преспят там заради страховити преживявания

19 декември 2025, 09:56

"Най-малкото, което можеше да направи" - Джорджина споделя за предложението на Роналдо
Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл

Принц Хари игра поло в Аспен преди ваканцията си с Меган Маркъл
На кого отдава почит църквата днес

На кого отдава почит църквата днес
Лекар разкрива как

Лекар разкрива как "тихият убиец" унищожава костите
Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп

Първи трейлър на документалния филм за Мелания Тръмп
The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард

The Weeknd продаде музикалния си каталог за $1 милиард
Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те

Стилът е наследствен: Дъщерята на Гуинет Полтроу повтори нейна култова визия от 90-те
Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

Повратният момент за Кейт Мидълтън: Как тя си върна увереността, след като „погледна в бездната“

К ъщата на Кайли Дженър е „много обитавана от духове“, твърди сестра ѝ Кендъл Дженър, която признава, че получава „тръпки“ в момента, в който прекрачи прага. Самата Кайли Дженър заявява, че се нуждае от помощ, за да се справи със ситуацията с призраците в своя дом, пише PEOPLE.

28-годишната риалити звезда разкрива, че е била тормозена от дух през нощта в предпоследния епизод на седми сезон на „Семейство Кардашиан“ – до такава степен, че сестра ѝ Кендъл Дженър категорично отказва да преспи в къщата ѝ.

Докато посещават централата на Kylie Cosmetics, Кайли разказва за преживяното на майка си Крис Дженър и на Скот Дисик. „Имам ситуация. Къщата ми е обитавана от духове и имам нужда от вашата помощ“, казва тя.

След това риалити звездата описва по какъв начин предполагаемият призрак я е преследвал: „И така, всичко започна само с трясък – трясък по стените.“

Крис Дженър пита дали шумът е бил като чукане на вратата, а Дисик се чуди дали не става дума за „спукана тръба“.

„Не, все едно някой пада или нещо подобно. И се случват на случаен принцип. Или е страхотна нощ, или не е страхотна нощ“, обяснява Кайли. „Когато спя, се събуждам от неща, които падат в банята ми, в гардероба ми. Сякаш хората не могат да преспят.“

Тя споменава и по-голямата си сестра Кендъл, която е била принудена да напусне дома ѝ „посред нощ“, защото „беше твърде странно за нея“.

За да докаже, че не си измисля, Кайли се обажда на Кендъл, включва я на високоговорител и директно я пита: „Можеш ли да спиш в стаята ми?“ Когато моделът възкликва „Не!“, Крис настоява за повече подробности: „Какъв е вашият опит в къщата на Кайли?“

„Къщата на Кайли е 100% обитавана от духове“, заявява Кендъл. „Влизам в стаята ѝ и ме побиват тръпки, иначе сякаш някой е зад мен. Сякаш не бих могла да го направя.“

След като Кендъл затваря, Кайли се обажда и на своята приятелка и гримьор Ариел Техада, за да подкрепи допълнително твърденията си.

„О, Боже мой. Имаш предвид, когато си тръгнах в 3 сутринта, защото се ужасявах, че нещо ще се удря в тавана?“, казва той, когато Кайли го пита за преживяването му. „Аз казах: „Няма да остана тук.“ И написах на Кайли съобщение и казах: „Трябва да тръгвам.““

С видимо шокиран израз Скот Дисик пита Кайли: „Накъде оттук нататък?“

Кайли отговаря с палава усмивка: „Мисля, че трябва да преспим у някого и да се отървем от призрака.“

По-късно в епизода Кайли кани майка си, Скот Дисик и по-голямата си сестра Хлое Кардашиян, за да ѝ помогнат да „ловува духове“ в дома си. Преди пристигането им тя наема екип, който да инсталира специални камери из цялата къща, с надеждата да заснемат свръхестествено присъствие.

Дисик пристига с куфар, от който изважда няколко устройства за лов на духове, предназначени за използване през цялата нощ. За да ги изпробват, всички се качват в спалнята на Кайли, където светлините вече започват да трептят. „Това е малко зловещо“, коментира Дисик, а Кайли отговаря: „Винаги е така. Кълна се.“

Те изгасват всички лампи, качват се в леглото на Кайли заедно с оборудването и започват да споделят личните си преживявания със свръхестественото. Крис разкрива за специалната връзка, която синът на Хлое – Тейтъм – има с покойния ѝ бивш съпруг Робърт Кардашиян-старши. В същото време Кайли си припомня скорошен спомен, свързан с нейния фризьор и близък приятел Хесус Гереро, който почина неочаквано през февруари на 34-годишна възраст.

Основателката на Khy разказва как сестра ѝ Ким Кардашиян ѝ се обадила няколко дни по-рано и споделила, че Гереро ѝ се явил насън с думите: „Моля те, кажи на Кайли, че я обичам.“

Въпреки че групата не успява да се сблъска с призраците, които очакват, Хлое завършва сцената с думите: „Призракът не се появи за нас тази вечер, но това, което направи за нас, е да ни събере всички заедно. Знам, че те няма, но ти благодаря за този прощален подарък.“

Кайли Дженър Обитавана къща Призраци Кендъл Дженър Паранормална активност Лов на духове Семейство Кардашиян Свръхестествени преживявания Мистерия Реалити звезда
Последвайте ни

По темата

Последен кръг от консултации -

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Ерика Кърк застава зад Джей Ди Ванс за изборите през 2028 г.

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Турист е починал на Витоша, друг е пострадал

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Странни шумове и тръпки: Кайли Дженър разказа за призраци в дома си

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

Българите масово купуват злато: Продажбите скочиха със 70%

pariteni.bg
Porsche направи уникална реставрация на легендата Carrera GT

Porsche направи уникална реставрация на легендата Carrera GT

carmarket.bg
Протести в София и редица градове тази вечер
Ексклузивно

Протести в София и редица градове тази вечер

Преди 15 часа
Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив
Ексклузивно

Кражба на над 3,2 млн. лв. от болница в Пловдив

Преди 14 часа
Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ
Ексклузивно

Ново скандално желание на Тръмп ще разтърси САЩ

Преди 14 часа
Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа
Ексклузивно

Ескалация, огън и сблъсъци в сърцето на Европа

Преди 16 часа

Виц на деня

Съпругът ми замина в командировка. Сега цялата мъжка работа се стовари върху мен. Лежа на дивана, гледам филми, пия вино. Тежко е, но няма как,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Снимката е илюстративна

"Внимавайте, хлъзгаво е" - Кола се заби в огражденията на трамвайните релси на бул. "Цар Борис III" в София

България Преди 23 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Красно село" след кръстовището с бул. "Петко Ю. Тодоров"

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Нова валута, същият ритъм: как бизнесът минава към еврото без стрес

Пари Преди 48 минути

Картовите плащания и програмата на Visa „България БезБрой“ помагат на търговците да са спокойни на касата

Доналд Тръмп

„Патриотични игри“ за 250 години САЩ: по един мъж и една жена от всеки щат

Свят Преди 1 час

Президентът Доналд Тръмп обяви мащабните си планове за следващата година

<p>До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни</p>

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

България Преди 1 час

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

България Преди 2 часа

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Путин провежда годишната си пресконференция в Москва

Свят Преди 2 часа

Руската държавна телевизия съобщи, че вече са били са получени повече от два милиона въпроса

<p>Случаят &quot;Епстийн&quot;: Публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник</p>

Случаят "Епстийн": Демократите публикуваха нови снимки от имението на сексуалния престъпник

България Преди 2 часа

Демократите заявиха, че разполагат с още хиляди изображения, които продължават да анализират

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Почитаме паметта на свети Бонифаций – робът, който стана мъченик за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Заемът за Украйна - само от държавите в ЕС, които искат да участват

Свят Преди 2 часа

Ясното ни послание към Русия е, че не постигнахте целите си в Украйна, заяви Коща

<p>Лидерите на ЕС се разбраха за финансирането на Украйна след 17 часа преговори</p>

ЕС осигурява 90 млрд. евро финансиране за Украйна след 17 часа преговори

Свят Преди 2 часа

Решението засяга финансирането за Киев в следващите две години

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 2 часа

<p>Тръмп подписа закон, противоречащ на собствената му политика за Европа</p>

Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Свят Преди 2 часа

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Лула да Силва обяви вето срещу закон в полза на Болсонаро

Свят Преди 3 часа

Болсонаро беше осъден за заговор за преврат срещу Лула да Силва след загубата на изборите през 2022 г.

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

"Изключително замърсен" въздух в София и Пловдив

България Преди 3 часа

Раздвижване в атмосферната циркулация се очаква от неделя нататък

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 3 часа

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Задържаха седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни</p>

Полицията задържа седем души след атаката на еврейски фестивал край Сидни

Свят Преди 3 часа

"Ислямска държава" публикува в в "Телеграм" изявление, в което определи масовото убийство в Сидни като "повод за гордост"

Всичко от днес

От мрежата

Как да спасим коледната елха от домашната си котка

dogsandcats.bg

Подготовка на котката за кастрация - кога трябва се спре приемът на вода и храна

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Петък е! Как да преживеем последния работен ден с усмивка и без излишен стрес?!

Edna.bg

Любов и свобода: Карлос Насар на конна езда с гаджето! (СНИМКИ И ВИДЕО)

Edna.bg

Лапорта с мощен залп срещу Реал: Имат боклукчава телевизия, от която повръщат лъжи

Gong.bg

Байерн е пред финализиране на важни преговори

Gong.bg

Президентът обяви кога връчва първия мандат

Nova.bg

Лекар с фалшиво свидетелство за специалност оперира хора, без да има право

Nova.bg