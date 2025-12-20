Свят

"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

Тръмп заяви, че агенти на ФБР са претърсили бельото на съпругата му по време на претърсване на частната му резиденция в Мар-а-Лаго

20 декември 2025, 09:26
П резидентът Доналд Тръмп пристигна в Северна Каролина в петък, за да говори за икономиката на САЩ. В крайна сметка обаче той обясни как съпругата му подрежда чекмеджето си с бельо, предаде CNN.

* Видеото е архивно!

„Мисля, че ги гладят с пара“, каза той в един момент, като се опита да подчертае нарушението, което Мелания Тръмп е почувствала, когато, според неговото разказване, агенти на ФБР ровели в безупречно подредените ѝ дрехи по време на обиска в Мар-а-Лаго през 2022 г.

В контекста на типичните отклонения на Тръмп това не беше нито най-странното.

Все пак, докато президентът се опитва да насочи вниманието на нацията към икономическите си постижения преди критичните междинни избори следващата година, това беше поредното напомняне, че неговото собствено внимание често остава разпиляно.

Тръмп периодично обсъждаше икономиката по време на 90-минутното си слово, което нарече „малка бърза спирка“ в Скалистите планини/"Роки Маунт" по пътя към Мар-а-Лаго за празниците. Той се похвали с доклад тази седмица, който показа неочаквано забавяне на инфлацията. Спомена и обявлението, което направи по-рано през деня, за намаляване на цените на някои лекарства. Той представи повишението на нивото на безработица като успех, тъй като е уволнил толкова много държавни служители.

Поддръжниците зад него държаха табели с надписи „По-ниски цени“ и „По-големи заплати“. Но дори визуалните знаци не успяха да попречат на президента да се отклони далеч от темата.

Докато обясняваше преговорите, свързани със схемата за ценообразуване на лекарствата, присъстващите слушаха учтиво, макар и тихо, докато той поемаше френски акцент, за да имитира президента Еманюел Макрон по време на преговорите им.

Публиката оживя наистина, когато той се върна към спомените си за опонента си от преди почти десетилетие.

„Не знам, победата над Хилари беше забавна“, каза той сред бурни овации. „Помнете, тя беше неприятен човек.“

Има множество съветници на Тръмп, които биха предпочели президентът да се фокусира повече върху настоящето. Докато той губи политическата си воля по икономическите въпроси, много от съюзниците му се тревожат, че той е загубил връзка с притесненията и тревогите на избирателите, които го изстреляха на власт.

"Икономиката вървеше добре, когато Тръмп беше на власт"

Рали в петък беше последното в поредица пътувания, които съветниците на Белия дом са планирали, за да помогнат на Тръмп да усъвършенства посланието си за намаляване на цените. Той също изнесе телевизионно обръщение към нацията тази седмица, с цел да популяризира същото послание.

Голяма част от аргументите му се основават на твърдението, че е наследил икономическа катастрофа от Джо Байдън, въпреки че инфлацията е била 3% при встъпването му в длъжност и сега е само малко по-ниска. (И икономистите предупреждават, че спадането на инфлацията миналия месец се дължи в голяма степен на изкривявания в икономическите данни, свързани с пандемичните ограничения.)

Все пак, както често се случва, целта на словото на Тръмп не винаги достига точката, за която е предназначено.

Неговото отклонение към бельото на Мелания дойде в средата на диатриба относно разследванията, които го преследваха през времето, когато не е бил на власт. Той разсъждаваше върху идеята да присъди на себе си огромна сума във връзка с жалби, които е подал срещу Министерството на правосъдието.

„Съдя и аз съм този, който трябва да решава. Така че може би ще си дам 1 милиард долара и ще ги даря за благотворителност“, каза той.

Камери уловиха Доналд Тръмп да размахва пръст на Мелания

Той прекара няколко минути, обсъждайки физическото си здраве, в отговор на въпроси за издръжливостта си, след като изглежда, че е заспивал по време на няколко публични събития на камера наскоро. Той посочи поредица от когнитивни тестове, които твърди, че е издържал успешно. И обеща да информира нацията, ако усети спад в здравословното си състояние.

„Когато настъпи това време, ще ви уведомя. Всъщност вероятно ще разберете просто като гледате“, каза той. „Но това време не е сега, защото се чувствам същото, както преди 50 години.“

В крайна сметка това беше същият тип слово, който Тръмп произнася вече повече от 10 годин. 

Ако някои от неговите фиксации причиняват тревога сред съюзниците му, Тръмп има различно виждане.

„Мисля, че вероятно съм много невротичен“, каза той в "Роки Маунт". „Винаги казвам, че контролираните неврози са добри. Да си невротичен не е добре. Но ако е контролиранo, е ОК. Дава ти малко енергия.“

Източник: CNN    
"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.
Ексклузивно

Русия прекратява договора си с България от 1992 г.

Преди 12 часа
Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заради повреда в турбината
Ексклузивно

Ще спрат шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заради повреда в турбината

Преди 11 часа
Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени
Ексклузивно

Кървава атака в Тайпе, загинали и ранени

Преди 13 часа
Центърът
Ексклузивно

Центърът "Кенеди" вече се казва "Тръмп-Кенеди"

Преди 11 часа

Последни новини

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Болсонаро временно напуска затвора, предстои му операция

Свят Преди 1 час

Болсонаро беше осъден през септември за заговор за преврат след загубата си на президентските избори от Луиз Инасио Лула да Силва

<p>САЩ започнаха операция срещу &quot;Ислямска държава&quot; в Сирия</p>

САЩ започнаха операция срещу "Ислямска държава" в Сирия след атака в Палмира

България Преди 2 часа

"Днес преследвахме и убихме нашите врагове. Много от тях. И ще продължим"

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Яжте киви по това време на деня, за повече ползи

Любопитно Преди 2 часа

Времето, в което ядете киви, може да промени енергията и съня ви

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

"Патриотичен маратон" за децата в Русия преди Нова година

Свят Преди 2 часа

Децата в Русия се срещат с военни, подготвят колети за фронта, леят свещи, плетат маскировъчни мрежи и се учат да боравят с оръжие - предновогодишно са включени в "патриотичен маратон"

„Ти ме научи на любов": Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

„Ти ме научи на любов": Жена се омъжи за герой, създаден от ChatGPT

Любопитно Преди 2 часа

Тя каза „да" на Вердур, когото наблюдава по време на церемонията през чифт смарт очила с добавена реалност

От „Снежанка" до „Машина за разбиване": 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

От „Снежанка" до „Машина за разбиване": 10 от най-големите филмови провали на 2025 г.

Любопитно Преди 2 часа

2025 г. донесе немалко касови хитове, но наред с тях и редица очаквани премиери, които се представиха далеч под прогнозите

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

Захлаждане и превалявания на места през уикенда

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 10° и 12°

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Започнаха да публикуват досиетата за Епстийн в САЩ

Свят Преди 10 часа

Очаква се документите да хвърлят светлина върху връзките на опозорения финансист

Зеленски отговори на полския президент

Зеленски отговори на полския президент

Свят Преди 10 часа

Зеленски добави, че „между двете съседни държави не може да има враждебност"

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Тръмп не изключи възможност за война с Венецуела

Свят Преди 11 часа

Президентът на САЩ заяви още, че ще последват нови задържания на петролни танкери

Турция предупреди Украйна и Русия

Турция предупреди Украйна и Русия

Свят Преди 13 часа

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Военна помощ за Украйна, доставена с 9000 камиона, 1800 вагона и 500 самолета

Свят Преди 14 часа

САЩ не чакат да им бъде платено

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

СРС пусна под гаранция от 5000 лв. директора на 138-о училище

България Преди 15 часа

Мярката на Евтимов бе гледана при закрити врата

<p>Отмениха уикенд винетката заради проблем с цените в евро</p>

ВАС отмени уикенд винетката заради неправилно превалутиране в евро

България Преди 15 часа

Причината е неправилно закръгляване при превалутирането на цената от левове в евро в нарушение на Закона за въвеждане на еврото

Илияна Йотова

Вицепрезидентът Илияна Йотова прогнозира кога ще са парламентарните избори

България Преди 15 часа

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Две пълни слънчеви затъмнения ще има през 2026 година, ето къде ще се наблюдават

Любопитно Преди 15 часа

В България едното затъмнение ще се вижда съвсем скромно

Всичко от днес

