"Да си невротичен не е добре": Агенти на ФБР са ровили в бельото на Мелания Тръмп

П резидентът Доналд Тръмп пристигна в Северна Каролина в петък, за да говори за икономиката на САЩ. В крайна сметка обаче той обясни как съпругата му подрежда чекмеджето си с бельо, предаде CNN .

* Видеото е архивно!

„Мисля, че ги гладят с пара“, каза той в един момент, като се опита да подчертае нарушението, което Мелания Тръмп е почувствала, когато, според неговото разказване, агенти на ФБР ровели в безупречно подредените ѝ дрехи по време на обиска в Мар-а-Лаго през 2022 г.

В контекста на типичните отклонения на Тръмп това не беше нито най-странното.

Все пак, докато президентът се опитва да насочи вниманието на нацията към икономическите си постижения преди критичните междинни избори следващата година, това беше поредното напомняне, че неговото собствено внимание често остава разпиляно.

Тръмп периодично обсъждаше икономиката по време на 90-минутното си слово, което нарече „малка бърза спирка“ в Скалистите планини/"Роки Маунт" по пътя към Мар-а-Лаго за празниците. Той се похвали с доклад тази седмица, който показа неочаквано забавяне на инфлацията. Спомена и обявлението, което направи по-рано през деня, за намаляване на цените на някои лекарства. Той представи повишението на нивото на безработица като успех, тъй като е уволнил толкова много държавни служители.

PRESIDENT TRUMP TALKS ABOUT THE EFFECT OF THE MAR-A-LAGO RAID ON HIS FAMILY



In my first term I was the hunted. I had bigger problems. I had these animals trying to attack me at Mar-a-Lago. They went into my wife's closet, and I'll say this. Number one, it's very bad, but it… pic.twitter.com/2pxK5v9Pb2 — Svetlana Lokhova (@RealSLokhova) December 20, 2025

Поддръжниците зад него държаха табели с надписи „По-ниски цени“ и „По-големи заплати“. Но дори визуалните знаци не успяха да попречат на президента да се отклони далеч от темата.

Докато обясняваше преговорите, свързани със схемата за ценообразуване на лекарствата, присъстващите слушаха учтиво, макар и тихо, докато той поемаше френски акцент, за да имитира президента Еманюел Макрон по време на преговорите им.

Публиката оживя наистина, когато той се върна към спомените си за опонента си от преди почти десетилетие.

„Не знам, победата над Хилари беше забавна“, каза той сред бурни овации. „Помнете, тя беше неприятен човек.“

Има множество съветници на Тръмп, които биха предпочели президентът да се фокусира повече върху настоящето. Докато той губи политическата си воля по икономическите въпроси, много от съюзниците му се тревожат, че той е загубил връзка с притесненията и тревогите на избирателите, които го изстреляха на власт.

"Икономиката вървеше добре, когато Тръмп беше на власт"

Рали в петък беше последното в поредица пътувания, които съветниците на Белия дом са планирали, за да помогнат на Тръмп да усъвършенства посланието си за намаляване на цените. Той също изнесе телевизионно обръщение към нацията тази седмица, с цел да популяризира същото послание.

Голяма част от аргументите му се основават на твърдението, че е наследил икономическа катастрофа от Джо Байдън, въпреки че инфлацията е била 3% при встъпването му в длъжност и сега е само малко по-ниска. (И икономистите предупреждават, че спадането на инфлацията миналия месец се дължи в голяма степен на изкривявания в икономическите данни, свързани с пандемичните ограничения.)

Все пак, както често се случва, целта на словото на Тръмп не винаги достига точката, за която е предназначено.

Неговото отклонение към бельото на Мелания дойде в средата на диатриба относно разследванията, които го преследваха през времето, когато не е бил на власт. Той разсъждаваше върху идеята да присъди на себе си огромна сума във връзка с жалби, които е подал срещу Министерството на правосъдието.

„Съдя и аз съм този, който трябва да решава. Така че може би ще си дам 1 милиард долара и ще ги даря за благотворителност“, каза той.

Камери уловиха Доналд Тръмп да размахва пръст на Мелания

Той прекара няколко минути, обсъждайки физическото си здраве, в отговор на въпроси за издръжливостта си, след като изглежда, че е заспивал по време на няколко публични събития на камера наскоро. Той посочи поредица от когнитивни тестове, които твърди, че е издържал успешно. И обеща да информира нацията, ако усети спад в здравословното си състояние.

„Когато настъпи това време, ще ви уведомя. Всъщност вероятно ще разберете просто като гледате“, каза той. „Но това време не е сега, защото се чувствам същото, както преди 50 години.“

В крайна сметка това беше същият тип слово, който Тръмп произнася вече повече от 10 годин.

Ако някои от неговите фиксации причиняват тревога сред съюзниците му, Тръмп има различно виждане.

„Мисля, че вероятно съм много невротичен“, каза той в "Роки Маунт". „Винаги казвам, че контролираните неврози са добри. Да си невротичен не е добре. Но ако е контролиранo, е ОК. Дава ти малко енергия.“